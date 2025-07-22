BYD Sealion 6 bàn giao 1.000 xe sau ba tháng ra mắt tại Việt Nam

BYD Sealion 6 đạt cột mốc 1.000 xe bàn giao chỉ sau 3 tháng ra mắt thị trường Việt Nam

Sau 3 tháng kể từ khi chính thức giới thiệu mẫu SUV BYD Sealion 6, đã bàn giao thành công 1.000 xe đầu tiên. Đây là một cột mốc đặc biệt ý nghĩa, không chỉ đánh dấu thành công bước đầu của mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam, mà còn khẳng định sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng dành cho các giải pháp di chuyển xanh - thông minh - tiết kiệm của BYD.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin tưởng của 1.000 khách hàng tiên phong đã đồng hành cùng BYD Sealion 6 tại Việt Nam. Đây là động lực để BYD tiếp tục mang đến dòng sản phẩm di chuyển hiện đại, bền vững và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dùng Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng dịch vụ, phát triển hệ sinh thái hậu mãi toàn diện để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.”

Được giới thiệu chính thức ngày 18/4/2025 tại Hà Nội, BYD Sealion 6 là mẫu xe đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng danh mục sản phẩm của BYD tại Việt Nam.

Sealion 6 là mẫu SUV sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid độc quyền do BYD phát triển, mang đến trải nghiệm lái hoàn toàn khác biệt: vận hành êm ái như xe điện, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, khả năng di chuyển linh hoạt trong cả thành thị và đường trường.

Ngay sau khi mở bán, mẫu xe SUV hạng C của gia đình BYD đã nhận được sự quan tâm từ khách hàng Việt. Chỉ sau 3 tháng, 1.000 chiếc xe đã được bàn giao, điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của thị trường vào thương hiệu BYD cũng như công nghệ hybrid.

Việc khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm ngày càng rộng rãi cho sự dịch chuyển thị hiếu tiêu dùng tại thị trường Việt Nam tiến gần hơn đến những sản phẩm thông minh, hiệu quả và thân thiện môi trường.

BYD Sealion 6 được trang bị hệ truyền động DM-i với động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin Blade Battery. Xe có khả năng di chuyển thuần điện lên đến 100 km, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,3 lít/100 km.

Trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, Sealion 6 có thể đạt quãng đường di chuyển hỗn hợp tối đa lên tới 1.795,1 km chỉ với một bình xăng (60 lít) và một lần sạc đầy, cho thấy hiệu suất sử dụng năng lượng cực kỳ ấn tượng, hữu dụng và tăng sự tiện ích và giá trị cho người dùng, phù hợp cả khi di chuyển trong đô thị lẫn hành trình dài.

Từ chiếc xe thứ 1.001, BYD Việt Nam chính thức áp dụng mức giá bán lẻ đề xuất là 839 triệu đồng cho phiên bản Dynamic và 936 triệu đồng cho phiên bản Premium. Mức giá này vẫn đang tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ của Sealion 6 trên thị trường, đồng thời phản ánh giá trị thực sự mà mẫu xe này mang lại cho người dùng.

Song song với việc bàn giao thành công 1.000 xe Sealion 6, BYD Việt Nam và các đối tác chiến lược cũng đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trạm sạc trên toàn quốc.

Tính đến tháng 7/2025, hệ thống trạm sạc phục vụ khách hàng BYD đã phủ khắp hơn 29 trong số 34 tỉnh, thành phố, với quy mô gần 700 cổng sạc, bao gồm sạc nhanh DC lẫn sạc tiêu chuẩn AC. Việc mở rộng nhanh chóng mạng lưới sạc không chỉ đảm bảo sự thuận tiện cho người dùng Sealion 6 và các dòng xe NEV khác, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của BYD trong việc đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh.

BYD Sealion 6 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Dynamic và Premium, đi cùng với 3 tùy chọn màu sắc Xám Harbour, Đen Delan và Trắng Arctic. Giá bán chi tiết như sau:

Phiên bản Giá bán niêm yết* BYD Sealion 6 Dynamic 839.000.000 VNĐ BYD Sealion 6 Premium 936.000.000 VNĐ

*Mức giá đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt.

Tại BYD Việt Nam, tất cả mẫu xe đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn phương tiện 6 năm (tương đương với 150.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước), bộ pin 8 năm (tương đương với 160.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng quan tâm đến các chương trình dịch vụ chính hãng ủy quyền duy nhất, vui lòng liên hệ các đại lý chính hãng của thương hiệu BYD tại thị trường Việt Nam hoặc số hotline: 1900 866 688.