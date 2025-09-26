Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Điều đáng chú ý là với tùy chọn 8GB RAM cùng dung lượng lưu trữ lên đến 128GB, Galaxy Tab A11 sẵn sàng đáp ứng các tác vụ thường ngày. Ngoài ra, Galaxy Tab A11 còn hỗ trợ dung lượng lưu trữ mở rộng lên đến 2TB qua thẻ nhớ microSD, giúp người dùng thoải mái lưu trữ tài liệu, video hay âm nhạc.

Samsung ra mắt dòng tablet giá rẻ Galaxy Tab A11

Và để mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn, Galaxy Tab A11 cũng được trang bị màn hình với tần số quét 90Hz cho trải nghiệm mượt mà và hình ảnh sắc nét. Vì chất lượng âm thanh là một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm giải trí, nên Samsung đã mang đến trải nghiệm âm thanh nâng cao hơn với công nghệ Dolby Atmos và hệ thống loa kép dọc, giúp người dùng thưởng thức nội dung sống động hơn.

Galaxy Tab A11 sử dụng giao diện One UI 7, mang đến những công cụ thông minh, giúp cuộc sống hằng ngày trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Ngoài ra, người dùng Galaxy Tab A11 cũng có thể làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn với những tính năng linh hoạt, chẳng hạn Math Solver trong Samsung Notes, nay đã có mặt trên thế hệ tablet A Series. Cùng với đó sẽ có thêm nhiều tính năng Galaxy trực quan, thú vị, hỗ trợ mọi tác vụ thường ngày cho người dùng Galaxy.

Galaxy Tab A11 giúp gắn kết gia đình

Dòng sản phẩm mới sở hữu thiết kế cao cấp, kết hợp với phần cứng bền bỉ, phần mềm tương thích lâu dài cùng dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy từ Samsung. Bên cạnh đó, Galaxy Tab A11 cũng sẽ được hỗ trợ lên đến 7 thế hệ nâng cấp phần mềm để đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật cùng khả năng bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp với Samsung Knox.

Galaxy Tab A11 chính thức mở bán với giá từ 3.990.000 đồng