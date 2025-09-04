Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series sẽ có giá bán từ 20.990.000

Chia sẻ về dòng Tab S mới, ông Jay Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics, cho biết: “Galaxy Tab S11 series kết hợp đột phá về AI cùng nền tảng phần cứng được tối ưu, mang đến trải nghiệm đa nhiệm toàn diện – phản ánh rõ nền tảng vững chắc của Samsung trong lĩnh vực năng suất di động. Với Galaxy AI thế hệ mới và các chức năng đa phương thức, các thiết bị tablet cao cấp này sẽ mang đến hiệu suất tối đa, giúp người dùng làm việc, sáng tạo và tương tác một cách tự nhiên hơn trên màn hình lớn linh hoạt.”

Đây là dòng tablet cao cấp nên ngoài các tính năng AI mới nhất cùng Samsung DeX, Samsung còn mang đến nhiều trải nghiệm mới từ các đối tác thứ 3

Vì là dòng tablet cao cấp, nên ngoài các tính năng AI mới nhất, Samsung còn mang đến trải nghiệm Samsung DeX mạnh mẽ hơn, bên cạnh thiết kế mỏng nhẹ, sẵn sàng tối ưu năng suất mọi lúc mọi nơi.

Galaxy Tab S11 series đi kèm bới bút S Pen được thiết kế mới

Thỏa sức sáng tạo với bút S Pen

Galaxy Tab S11 series đi kèm bới bút S Pen được thiết kế hoàn toàn mới, giúp cải thiện hiệu suất lẫn khả năng sáng tạo. Đầu bút hình nón hỗ trợ góc nghiêng lớn hơn, mang đến khả năng kiểm soát chính xác, trong khi thân bút được thiết kế hình lục giác, mang đến cảm giác cầm nắm tự nhiên, ổn định và thoải mái.

Quick Tools là tính năng cho phép điều chỉnh tốc độ nhanh chậm khi vẽ hoặc chỉnh sửa nhờ giao diện nổi, còn Sticky Note giúp ghi chú tức thì những ý tưởng hay việc cần lầm trực tiếp trên Samsung Notes mà không cần rời khỏi tài liệu đang mở.

Hệ điều hành One UI 8 trên Galaxy Tab S11 series sẽ mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và trực quan hơn. Đồng thời thiết kế mới của S Pen cũng sẽ mang đến sự thoải mái, điều khiển mượt mà, tăng khả năng sáng tạo và bứt phá năng suất.

Hướng đến nhu cầu làm việc hiệu quả mọi lúc mọi nơi, nên Samsung DeX và S Pen sẽ là bộ đôi hiệu quả mới, giúp mang đến khả năng đa nhiệm mượt mà và quy trình làm việc liền mạch. Từ việc ghi chép nhanh ý tưởng trong các cuộc họp, tóm tắt nội dung bài giảng cho đến phác thảo hình ảnh, hay xử lý nhiều tác vụ hơn, ở bất kỳ đâu, Galaxy Tab S11 Ultra đều xử lý hết sức mượt mà.

Galaxy Tab S11 series tập trung vào trải nghiệm AI đa phương thức

Hiện thực hóa với Galaxy AI

Với One UI 8, Galaxy Tab S11 series tập trung vào trải nghiệm AI đa phương thức, đó là giúp người dùng có thể hiểu tất cả những gì họ gõ, nói và nhìn thấy, và được phản hồi theo thời gian thực, cùng những gợi ý hữu ích, mà không còn giới hạn về mặt ngôn ngữ. Những công cụ này sẽ khai mở phương thức làm việc, sáng tạo và duy trì sự tập trung mượt mà hơn cho mọi tác vụ.

Gemini Live sẽ hỗ trợ chia sẻ màn hình và hình ảnh đầu vào theo thời gian thực, cho phép người dùng trò chuyện một cách tự nhiên với Gemini về những gì họ đang quan sát. Dù đó là nội dung hiển thị trên màn hình hay một vật thể mà người dùng đang dùng camera ghi lại, Gemini Live có thể xử lý các câu hỏi và yêu cầu theo ngữ cảnh bằng cách phân tích những gì người dùng đang nhìn thấy. Chẳng hạn, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ màn hình ghi chú trong lớp học, sau đó nhờ Gemini giải thích biểu đồ, diễn giải tài liệu hoặc tóm tắt những ý chính.

Chỉ với thao tác nhấn và giữ nút bên, người dùng có thể kích hoạt Gemini để thực hiện thao tác liên ứng dụng chỉ với một câu lệnh. Ví dụ, khi không có thời gian đọc hết một bài viết dài, người dùng chỉ cần chia sẻ đường dẫn cho Gemini kèm yêu cầu: “Tóm tắt bài viết này và lưu vào Samsung Notes”. Nhờ vậy, việc theo dõi thông tin trở nên thuận tiện hơn về sau. Công cụ này giúp đơn giản hóa các thao tác phức tạp, đồng thời duy trì sự tập trung trong quá trình làm việc.

Galaxy Tab S11 series cũng được tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ năng suất và sáng tạo, bao gồm loạt tính năng Galaxy AI được tối ưu hóa cho trải nghiệm trên màn hình lớn. Ví dụ như người dùng có thể nhanh chóng biến bản phác thảo thành hình ảnh sắc nét với Tính năng Phác thảo thông minh (Drawing Assist), sau đó kéo và thả trực tiếp hình ảnh vừa được tạo vào Samsung Notes để phát triển thành ý tưởng mới – một công cụ lý tưởng cho các buổi lên ý tưởng, lập kế hoạch trực quan và khám phá sáng tạo.

Dễ dàng ử dụng Galaxy AI

Hay với Trợ lí Note quyền năng (Writing Assist), sẽ hỗ trợ điều chỉnh ngữ điệu và phong cách viết, giúp người dùng dễ dàng hoàn thiện nội dung phù hợp với nhiều mục đích sử dụng trước khi chèn vào email, tài liệu hay các ứng dụng khác.

Việc dễ dàng sử dụng Galaxy AI được hiển thị dưới dạng overlay di động và nhỏ gọn trong một giao diện nổi sẽ cho phép tóm tắt nhanh nội dung trên màn hình mà không làm gián đoạn sự tập trung.

Hay tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) với Google giờ đây càng trở nên hữu ích hơn khi người dùng có thể tìm kiếm thông tin và khám phá sâu hơn về mọi thứ họ nhìn thấy trên màn hình thiết bị. Người dùng cũng có thể dịch văn bản theo thời gian thực trong quá trình lướt web và tương tác. Đọc tin tức, xem các bài đăng trên mạng xã hội, thông qua bản dịch tức thì trên màn hình dựa trên văn bản gốc một cách dễ dàng.

Các nâng cấp mới nhất của Samsung DeX giúp người dùng có được trải nghiệm thú vị

Mở rộng với Samsung DeX mới

Bên cạnh Galaxy AI, Samsung DeX cũng được nâng cấp trên Galaxy Tab S11 series giúp người dùng tối ưu năng suất khi đa nhiệm giữa nhiều ứng dụng, ghi chú trong cuộc họp hoặc phác thảo ý tưởng. Dù bạn là nhà thiết kế đang xây dựng ý tưởng hình ảnh hay khách du lịch thường xuyên lên kế hoạch cho chuyến đi trên nhiều ứng dụng và màn hình, Galaxy Tab S11 series đều hỗ trợ từng bước, từ nghiên cứu và phác thảo đến chia sẻ kết quả hoàn thiện.

Đặc biệt, các nâng cấp mới nhất của Samsung DeX sẽ giúp người dùng có được trải nghiệm đẳng cấp hiệu năng mới. Cụ thể với chế độ Mở rộng, người dùng có thể biến Galaxy Tab S11 cùng màn hình thứ hai trở thành một không gian làm việc đa nhiệm mượt mà. Chế độ này cho phép DeX chạy song song trên cả hai màn hình để mang đến trải nghiệm đa nhiệm trực quan và linh hoạt hơn. Người dùng có thể thao tác kéo và thả nội dung giữa các màn hình, hay tham chiếu tài liệu trên một màn hình và đồng thời thuyết trình trên màn hình còn lại.

Samsung DeX lần đầu tiên hỗ trợ đến bốn không gian làm việc khác nhau

Ngoài ra, Samsung DeX lần đầu tiên hỗ trợ đến bốn không gian làm việc khác nhau, đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như, một không gian dành riêng cho công việc, một không gian dành riêng cho các dự án sáng tạo, và một không gian thứ ba dành cho việc lên lịch trình du lịch. Có thể nói với Samsung DeX nâng cấp, người dùng có thể thiết lập môi trường làm việc hoàn thiện gần như ở bất kỳ đâu, từ việc kết nối với TV trong phòng họp để thuyết trình, hoàn thiện tài liệu khi chờ chuyến bay trước kỳ nghỉ.

Samsung cũng mang đến bao da kèm bàn phím (Book Cover Keyboard Slim) cho Galaxy Tab S11 series để biến nó thành trạm làm việc di động một cách dễ dàng.

Galaxy Tab S11 Ultra có hiệu suất được cải thiện đến 33% cho NPU, 24% cho CPU và 27% cho GPU

Hiệu suất vượt trội

Lần đầu tiên Samsung trang bị vi xử lý 3nm thế hệ mới cho Galaxy Tab S, theo đó S 11 series có tốc độ xử lý nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn và các tính năng AI phản hồi chính xác hơn. Cụ thể, với Galaxy Tab S11 Ultra, hiệu suất được cải thiện đến 33% cho NPU, 24% cho CPU và 27% cho GPU. Trong khi viên pin dung lượng lớn và hệ thống tản nhiệt tối ưu giúp thiết bị luôn duy trì hiệu năng ổn định và bền bỉ cho công việc, sáng tạo và nhu cầu sử dụng hằng ngày. Nhờ đó mà dù siêu mỏng nhẹ, chỉ 5.1mm cùng viền màn hình chỉ 5.2 mm nhưng Galaxy Tab S11 Ultra vẫn đầy uy lực, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Cả Galaxy Tab S11 Ultra và Galaxy Tab S11 đều được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng tối đa 1600 nits, mang đến hình ảnh sắc nét, sống động trong mọi điều kiện ánh sáng – giúp người dùng luôn tập trung và làm việc hiệu quả ở bất kỳ đâu.

Với Galaxy Tab S11 series, người dùng dễ dàng sử dụng các ứng dụng từ bên thứ ba như Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion và Notion

Thỏa sức sáng tạo với bộ công cụ hỗ trợ mới

Với Galaxy Tab S11 series, người dùng cũng dễ dàng bắt tay vào công việc hoặc dự án sáng tạo nhờ vào các ứng dụng đa dạng từ bên thứ ba như Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion và Notion… để đáp ứng các nhu cầu từ phác thảo, ghi chú cho đến lập kế hoạch dự án linh hoạt. Người dùng Galaxy cũng được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền, giúp việc trải nghiệm các công cụ cao cấp trở nên thuận tiện hơn, làm việc thông minh hơn và khai mở tiềm năng sáng tạo. Cụ thể, Goodnotes sẽ cung cấp một năm sử dụng miễn phí; Clip Studio Paint đi kèm với sáu tháng dùng thử và ưu đãi giảm 20% cho gói đăng ký đầu tiên; LumaFusion ưu đãi 66% cùng một tháng miễn phí gói Creator Pass; và Notion tặng thêm một tháng dùng thử gói Plus với Notion AI, mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc soạn thảo, lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể khám phá nhiều lựa chọn đa dạng nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Ví dụ như Noteshelf 3 mang đến các bố cục tùy chỉnh để ghi lại và sắp xếp ý tưởng một cách dễ dàng. ArcSite cung cấp các công cụ chính xác để biến phác thảo sáng tạo thành bản vẽ CAD. Sketchbook tạo ra không gian vẽ minh họa và nghệ thuật ý tưởng trực quan, trong khi Picsart lại cho phép hiện thực hóa trí tưởng tượng với các công cụ thiết kế tích hợp AI.

Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra

Là dòng máy tính bảng Galaxy đầu tiên ra mắt với One UI 8, Galaxy Tab S11 series mang đến trải nghiệm AI thông minh và liền mạch hơn.

* Chương trình mở bán sớm sẽ bắt đầu từ ngày 12/09/2025 cho Galaxy Tab S11. Từ ngày 19 – 30/09/2025, khách hàng mua và sở hữu Galaxy Tab S11 Series mới sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn bao gồm:

- Phiếu mua hàng 2 triệu đồng (hoặc) Ưu đãi dành cho ngành giáo dục đến 4.1 triệu đồng

- Áp dụng kèm ưu đãi trả góp 3 KHÔNG (KHÔNG TRẢ TRƯỚC – KHÔNG LÃI SUẤT – KHÔNG PHỤ PHÍ) đến 12 tháng

- Bộ quà dịch vụ đặc quyền đến 6.9 triệu đồng

- Ưu đãi 50% phụ kiên mua kèm

Chi tiết về Galaxy Tab S11 series, xem thêm tại Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com hoặc Samsung.com.