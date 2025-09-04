Điện tử tiêu dùng
Văn phòng

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:59 | 04/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, Galaxy Tab S11 series sẽ có 2 phiên bản, phiên bản cao cấp Galaxy Tab S11 Ultra sẽ có giá bán từ 34.990.000 đồng, và phiên bản Galaxy Tab S11 sẽ có giá từ 20.990.000 đồng.
Hơn 3 triệu bạn trẻ được 'Khơi cảm hứng, bừng sáng tạo' cùng Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S10 series sẽ được tích hợp Galaxy AI Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series sẽ có giá bán từ 20.990.000

Chia sẻ về dòng Tab S mới, ông Jay Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics, cho biết: “Galaxy Tab S11 series kết hợp đột phá về AI cùng nền tảng phần cứng được tối ưu, mang đến trải nghiệm đa nhiệm toàn diện – phản ánh rõ nền tảng vững chắc của Samsung trong lĩnh vực năng suất di động. Với Galaxy AI thế hệ mới và các chức năng đa phương thức, các thiết bị tablet cao cấp này sẽ mang đến hiệu suất tối đa, giúp người dùng làm việc, sáng tạo và tương tác một cách tự nhiên hơn trên màn hình lớn linh hoạt.”

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Đây là dòng tablet cao cấp nên ngoài các tính năng AI mới nhất cùng Samsung DeX, Samsung còn mang đến nhiều trải nghiệm mới từ các đối tác thứ 3

Vì là dòng tablet cao cấp, nên ngoài các tính năng AI mới nhất, Samsung còn mang đến trải nghiệm Samsung DeX mạnh mẽ hơn, bên cạnh thiết kế mỏng nhẹ, sẵn sàng tối ưu năng suất mọi lúc mọi nơi.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Galaxy Tab S11 series đi kèm bới bút S Pen được thiết kế mới

Thỏa sức sáng tạo với bút S Pen

Galaxy Tab S11 series đi kèm bới bút S Pen được thiết kế hoàn toàn mới, giúp cải thiện hiệu suất lẫn khả năng sáng tạo. Đầu bút hình nón hỗ trợ góc nghiêng lớn hơn, mang đến khả năng kiểm soát chính xác, trong khi thân bút được thiết kế hình lục giác, mang đến cảm giác cầm nắm tự nhiên, ổn định và thoải mái.

Quick Tools là tính năng cho phép điều chỉnh tốc độ nhanh chậm khi vẽ hoặc chỉnh sửa nhờ giao diện nổi, còn Sticky Note giúp ghi chú tức thì những ý tưởng hay việc cần lầm trực tiếp trên Samsung Notes mà không cần rời khỏi tài liệu đang mở.

Hệ điều hành One UI 8 trên Galaxy Tab S11 series sẽ mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và trực quan hơn. Đồng thời thiết kế mới của S Pen cũng sẽ mang đến sự thoải mái, điều khiển mượt mà, tăng khả năng sáng tạo và bứt phá năng suất.

Hướng đến nhu cầu làm việc hiệu quả mọi lúc mọi nơi, nên Samsung DeX và S Pen sẽ là bộ đôi hiệu quả mới, giúp mang đến khả năng đa nhiệm mượt mà và quy trình làm việc liền mạch. Từ việc ghi chép nhanh ý tưởng trong các cuộc họp, tóm tắt nội dung bài giảng cho đến phác thảo hình ảnh, hay xử lý nhiều tác vụ hơn, ở bất kỳ đâu, Galaxy Tab S11 Ultra đều xử lý hết sức mượt mà.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Galaxy Tab S11 series tập trung vào trải nghiệm AI đa phương thức

Hiện thực hóa với Galaxy AI

Với One UI 8, Galaxy Tab S11 series tập trung vào trải nghiệm AI đa phương thức, đó là giúp người dùng có thể hiểu tất cả những gì họ gõ, nói và nhìn thấy, và được phản hồi theo thời gian thực, cùng những gợi ý hữu ích, mà không còn giới hạn về mặt ngôn ngữ. Những công cụ này sẽ khai mở phương thức làm việc, sáng tạo và duy trì sự tập trung mượt mà hơn cho mọi tác vụ.

Gemini Live sẽ hỗ trợ chia sẻ màn hình và hình ảnh đầu vào theo thời gian thực, cho phép người dùng trò chuyện một cách tự nhiên với Gemini về những gì họ đang quan sát. Dù đó là nội dung hiển thị trên màn hình hay một vật thể mà người dùng đang dùng camera ghi lại, Gemini Live có thể xử lý các câu hỏi và yêu cầu theo ngữ cảnh bằng cách phân tích những gì người dùng đang nhìn thấy. Chẳng hạn, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ màn hình ghi chú trong lớp học, sau đó nhờ Gemini giải thích biểu đồ, diễn giải tài liệu hoặc tóm tắt những ý chính.

Chỉ với thao tác nhấn và giữ nút bên, người dùng có thể kích hoạt Gemini để thực hiện thao tác liên ứng dụng chỉ với một câu lệnh. Ví dụ, khi không có thời gian đọc hết một bài viết dài, người dùng chỉ cần chia sẻ đường dẫn cho Gemini kèm yêu cầu: “Tóm tắt bài viết này và lưu vào Samsung Notes”. Nhờ vậy, việc theo dõi thông tin trở nên thuận tiện hơn về sau. Công cụ này giúp đơn giản hóa các thao tác phức tạp, đồng thời duy trì sự tập trung trong quá trình làm việc.

Galaxy Tab S11 series cũng được tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ năng suất và sáng tạo, bao gồm loạt tính năng Galaxy AI được tối ưu hóa cho trải nghiệm trên màn hình lớn. Ví dụ như người dùng có thể nhanh chóng biến bản phác thảo thành hình ảnh sắc nét với Tính năng Phác thảo thông minh (Drawing Assist), sau đó kéo và thả trực tiếp hình ảnh vừa được tạo vào Samsung Notes để phát triển thành ý tưởng mới – một công cụ lý tưởng cho các buổi lên ý tưởng, lập kế hoạch trực quan và khám phá sáng tạo.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Dễ dàng ử dụng Galaxy AI

Hay với Trợ lí Note quyền năng (Writing Assist), sẽ hỗ trợ điều chỉnh ngữ điệu và phong cách viết, giúp người dùng dễ dàng hoàn thiện nội dung phù hợp với nhiều mục đích sử dụng trước khi chèn vào email, tài liệu hay các ứng dụng khác.

Việc dễ dàng sử dụng Galaxy AI được hiển thị dưới dạng overlay di động và nhỏ gọn trong một giao diện nổi sẽ cho phép tóm tắt nhanh nội dung trên màn hình mà không làm gián đoạn sự tập trung.

Hay tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) với Google giờ đây càng trở nên hữu ích hơn khi người dùng có thể tìm kiếm thông tin và khám phá sâu hơn về mọi thứ họ nhìn thấy trên màn hình thiết bị. Người dùng cũng có thể dịch văn bản theo thời gian thực trong quá trình lướt web và tương tác. Đọc tin tức, xem các bài đăng trên mạng xã hội, thông qua bản dịch tức thì trên màn hình dựa trên văn bản gốc một cách dễ dàng.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Các nâng cấp mới nhất của Samsung DeX giúp người dùng có được trải nghiệm thú vị

Mở rộng với Samsung DeX mới

Bên cạnh Galaxy AI, Samsung DeX cũng được nâng cấp trên Galaxy Tab S11 series giúp người dùng tối ưu năng suất khi đa nhiệm giữa nhiều ứng dụng, ghi chú trong cuộc họp hoặc phác thảo ý tưởng. Dù bạn là nhà thiết kế đang xây dựng ý tưởng hình ảnh hay khách du lịch thường xuyên lên kế hoạch cho chuyến đi trên nhiều ứng dụng và màn hình, Galaxy Tab S11 series đều hỗ trợ từng bước, từ nghiên cứu và phác thảo đến chia sẻ kết quả hoàn thiện.

Đặc biệt, các nâng cấp mới nhất của Samsung DeX sẽ giúp người dùng có được trải nghiệm đẳng cấp hiệu năng mới. Cụ thể với chế độ Mở rộng, người dùng có thể biến Galaxy Tab S11 cùng màn hình thứ hai trở thành một không gian làm việc đa nhiệm mượt mà. Chế độ này cho phép DeX chạy song song trên cả hai màn hình để mang đến trải nghiệm đa nhiệm trực quan và linh hoạt hơn. Người dùng có thể thao tác kéo và thả nội dung giữa các màn hình, hay tham chiếu tài liệu trên một màn hình và đồng thời thuyết trình trên màn hình còn lại.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Samsung DeX lần đầu tiên hỗ trợ đến bốn không gian làm việc khác nhau

Ngoài ra, Samsung DeX lần đầu tiên hỗ trợ đến bốn không gian làm việc khác nhau, đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như, một không gian dành riêng cho công việc, một không gian dành riêng cho các dự án sáng tạo, và một không gian thứ ba dành cho việc lên lịch trình du lịch. Có thể nói với Samsung DeX nâng cấp, người dùng có thể thiết lập môi trường làm việc hoàn thiện gần như ở bất kỳ đâu, từ việc kết nối với TV trong phòng họp để thuyết trình, hoàn thiện tài liệu khi chờ chuyến bay trước kỳ nghỉ.

Samsung cũng mang đến bao da kèm bàn phím (Book Cover Keyboard Slim) cho Galaxy Tab S11 series để biến nó thành trạm làm việc di động một cách dễ dàng.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Galaxy Tab S11 Ultra có hiệu suất được cải thiện đến 33% cho NPU, 24% cho CPU và 27% cho GPU

Hiệu suất vượt trội

Lần đầu tiên Samsung trang bị vi xử lý 3nm thế hệ mới cho Galaxy Tab S, theo đó S 11 series có tốc độ xử lý nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn và các tính năng AI phản hồi chính xác hơn. Cụ thể, với Galaxy Tab S11 Ultra, hiệu suất được cải thiện đến 33% cho NPU, 24% cho CPU và 27% cho GPU. Trong khi viên pin dung lượng lớn và hệ thống tản nhiệt tối ưu giúp thiết bị luôn duy trì hiệu năng ổn định và bền bỉ cho công việc, sáng tạo và nhu cầu sử dụng hằng ngày. Nhờ đó mà dù siêu mỏng nhẹ, chỉ 5.1mm cùng viền màn hình chỉ 5.2 mm nhưng Galaxy Tab S11 Ultra vẫn đầy uy lực, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Cả Galaxy Tab S11 Ultra và Galaxy Tab S11 đều được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng tối đa 1600 nits, mang đến hình ảnh sắc nét, sống động trong mọi điều kiện ánh sáng – giúp người dùng luôn tập trung và làm việc hiệu quả ở bất kỳ đâu.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Với Galaxy Tab S11 series, người dùng dễ dàng sử dụng các ứng dụng từ bên thứ ba như Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion và Notion

Thỏa sức sáng tạo với bộ công cụ hỗ trợ mới

Với Galaxy Tab S11 series, người dùng cũng dễ dàng bắt tay vào công việc hoặc dự án sáng tạo nhờ vào các ứng dụng đa dạng từ bên thứ ba như Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion và Notion… để đáp ứng các nhu cầu từ phác thảo, ghi chú cho đến lập kế hoạch dự án linh hoạt. Người dùng Galaxy cũng được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền, giúp việc trải nghiệm các công cụ cao cấp trở nên thuận tiện hơn, làm việc thông minh hơn và khai mở tiềm năng sáng tạo. Cụ thể, Goodnotes sẽ cung cấp một năm sử dụng miễn phí; Clip Studio Paint đi kèm với sáu tháng dùng thử và ưu đãi giảm 20% cho gói đăng ký đầu tiên; LumaFusion ưu đãi 66% cùng một tháng miễn phí gói Creator Pass; và Notion tặng thêm một tháng dùng thử gói Plus với Notion AI, mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc soạn thảo, lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể khám phá nhiều lựa chọn đa dạng nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Ví dụ như Noteshelf 3 mang đến các bố cục tùy chỉnh để ghi lại và sắp xếp ý tưởng một cách dễ dàng. ArcSite cung cấp các công cụ chính xác để biến phác thảo sáng tạo thành bản vẽ CAD. Sketchbook tạo ra không gian vẽ minh họa và nghệ thuật ý tưởng trực quan, trong khi Picsart lại cho phép hiện thực hóa trí tưởng tượng với các công cụ thiết kế tích hợp AI.

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra

Là dòng máy tính bảng Galaxy đầu tiên ra mắt với One UI 8, Galaxy Tab S11 series mang đến trải nghiệm AI thông minh và liền mạch hơn.

* Chương trình mở bán sớm sẽ bắt đầu từ ngày 12/09/2025 cho Galaxy Tab S11. Từ ngày 19 – 30/09/2025, khách hàng mua và sở hữu Galaxy Tab S11 Series mới sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn bao gồm:

- Phiếu mua hàng 2 triệu đồng (hoặc) Ưu đãi dành cho ngành giáo dục đến 4.1 triệu đồng

- Áp dụng kèm ưu đãi trả góp 3 KHÔNG (KHÔNG TRẢ TRƯỚC – KHÔNG LÃI SUẤT – KHÔNG PHỤ PHÍ) đến 12 tháng

- Bộ quà dịch vụ đặc quyền đến 6.9 triệu đồng

- Ưu đãi 50% phụ kiên mua kèm

Chi tiết về Galaxy Tab S11 series, xem thêm tại Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com hoặc Samsung.com.

Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab S11 Series Galaxi AI Galaxy DeX Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S11

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

LG khởi động kỷ nguyên

LG khởi động kỷ nguyên 'Hybrid AI' với loạt laptop LG gram AI 2025

Văn phòng
Theo đó, thế hệ laptop LG gram AI 2025 mới sẽ bao gồm 3 model, bao gồm LG gram AI, LG gram Pro AI và LG gram Book AI.
Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Văn phòng
Công ty hàng đầu thế giới về các dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, Kingston Technology, vừa chính thức công bố nhận diện mới của dòng SSD di động Kingston XS.
LG ra mắt bộ đôi màn hình tương tác thông minh được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

LG ra mắt bộ đôi màn hình tương tác thông minh được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Văn phòng
Theo đó, bộ đôi màn hình tương tác thông minh cỡ lớn LG CreateBoard được tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất và những giải pháp giáo dục chuyên sâu, giúp mang đến trải nghiệm học tập với tính tương tác cao, hiện đại và hiệu quả.
Wacom giới thiệu dòng sản phẩm Wacom Cintiq mới

Wacom giới thiệu dòng sản phẩm Wacom Cintiq mới

Văn phòng
Với mục tiêu “sinh ra để sáng tạo, kiến tạo để trưởng thành” Wacom vừa chính thức trình làng thế hệ bảng vẽ có màn hình Wacom Cintiq mới, bao gồm Cintiq 16, Cintiq 24 và Cintiq 24 touch.
Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 hướng đến nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm

Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 hướng đến nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm

Văn phòng
Với thiết kế màn hình kép PureSight OLED, mở ra không gian làm việc mới trực quan, Yoga Book 9i (14”, 10) trở thành lựa chọn hoàn hảo cho nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
35°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
27°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
35°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
33°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
36°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
36°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
35°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
33°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Nghệ An

29°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16652 16921 17496
CAD 18540 18817 19434
CHF 32055 32437 33084
CNY 0 3470 3830
EUR 30080 30354 31387
GBP 34613 35006 35932
HKD 0 3252 3454
JPY 170 174 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15090 15680
SGD 19914 20197 20716
THB 732 796 849
USD (1,2) 26120 0 0
USD (5,10,20) 26162 0 0
USD (50,100) 26190 26225 26510
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,190 26,190 26,510
USD(1-2-5) 25,143 - -
USD(10-20) 25,143 - -
EUR 30,325 30,349 31,517
JPY 174.88 175.2 182.33
GBP 35,009 35,104 35,928
AUD 16,961 17,022 17,476
CAD 18,804 18,864 19,375
CHF 32,429 32,530 33,289
SGD 20,094 20,156 20,801
CNY - 3,647 3,740
HKD 3,325 3,335 3,430
KRW 17.49 18.24 19.65
THB 778.87 788.49 842.19
NZD 15,165 15,306 15,724
SEK - 2,752 2,843
DKK - 4,052 4,184
NOK - 2,583 2,668
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,832.07 - 6,567.74
TWD 776.69 - 938.68
SAR - 6,918.27 7,269.38
KWD - 84,030 89,194
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,200 26,200 26,510
EUR 30,139 30,260 31,355
GBP 34,804 34,944 35,896
HKD 3,315 3,328 3,431
CHF 32,207 32,336 33,210
JPY 174.14 174.84 182.02
AUD 16,915 16,983 17,507
SGD 20,112 20,193 20,717
THB 795 798 832
CAD 18,774 18,849 19,350
NZD 15,258 15,746
KRW 18.17 19.91
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26510
AUD 16868 16968 17533
CAD 18755 18855 19408
CHF 32368 32398 33284
CNY 0 3659.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30418 30518 31294
GBP 34981 35031 36137
HKD 0 3385 0
JPY 174.51 175.51 182.02
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15258 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20096 20226 20950
THB 0 762.5 0
TWD 0 860 0
XAU 13200000 13200000 13390000
XBJ 11000000 11000000 13390000
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,510
USD20 26,210 26,260 26,510
USD1 26,210 26,260 26,510
AUD 16,908 17,008 18,121
EUR 30,435 30,435 31,760
CAD 18,699 18,799 20,111
SGD 20,161 20,311 20,776
JPY 174.82 176.32 180.93
GBP 35,018 35,168 35,939
XAU 13,238,000 0 13,392,000
CNY 0 3,544 0
THB 0 796 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 132,400 133,900
AVPL/SJC HCM 132,400 133,900
AVPL/SJC ĐN 132,400 133,900
Nguyên liệu 9999 - HN 11,880 11,980
Nguyên liệu 999 - HN 11,870 11,970
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,300 129,300
Hà Nội - PNJ 126,300 129,300
Đà Nẵng - PNJ 126,300 129,300
Miền Tây - PNJ 126,300 129,300
Tây Nguyên - PNJ 126,300 129,300
Đông Nam Bộ - PNJ 126,300 129,300
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,370 12,870
Trang sức 99.9 12,360 12,860
NL 99.99 11,690
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,630 12,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,630 12,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,630 12,930
Miếng SJC Thái Bình 13,240 13,390
Miếng SJC Nghệ An 13,240 13,390
Miếng SJC Hà Nội 13,240 13,390
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,324 13,392
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,324 13,393
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,262 1,287
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,262 1,288
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,247 1,272
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,941 125,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,806 9,556
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,155 86,655
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,025 7,775
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,815 74,315
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,698 53,198
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Cập nhật: 05/09/2025 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục

TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục 'Du lịch bền vững' tại Đại hội đồng TPO 2025

TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Chung kết Z Marketer mùa 5: Gen Z đưa tinh thần Việt vào chiến dịch marketing “triệu view”

Chung kết Z Marketer mùa 5: Gen Z đưa tinh thần Việt vào chiến dịch marketing “triệu view”

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu toàn cầu, vàng tăng vọt lập kỷ lục

Các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu toàn cầu, vàng tăng vọt lập kỷ lục

Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận

Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận

LocknLock mở rộng nhượng quyền, cơ hội đầu tư linh hoạt tại Việt Nam

LocknLock mở rộng nhượng quyền, cơ hội đầu tư linh hoạt tại Việt Nam

Nguyên tắc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý

Nguyên tắc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9