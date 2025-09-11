Nikon ra mắt Nikon ZR

Nikon ZR. Ảnh: Nikon

Đây là mẫu máy được mong đợi sau khi Nikon chính thức mua lại nhà sản xuất máy quay phim chuyên nghiệp Red Digital Cinema vào tháng 4 năm 2024.

Nikon ZR có thiết kế nhỏ gọn chỉ 540g với cảm biến full-frame, được Nikon định hướng là dòng máy dùng để quay phim điện ảnh khi kết hợp công nghệ giữa Nikon và Red Digital Camera (gọi tắt là RED).

Micro tích hợp hỗ trợ ghi âm 32-bit float đầu tiên trên thế giới

Nikon ZR gồm có 3 micro hiệu suất cao được tích hợp trong máy, sử dụng công nghệ OZO Audio của Nokia với khả năng ghi âm tiên tiến. Micro chất lượng 32-bit float hỗ trợ ghi âm đa dạng nguồn thu âm thanh, từ phỏng vấn cho tới các concert trực tiếp. Có 5 chế độ thu âm cho người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Màn hình rộng 4 inch

Với khoảng 3.07 triệu pixel phân giải và phủ dải màu DCI-P3 toàn màn hình, người dùng dễ dàng kiểm tra điểm lấy nét trực tiếp trên màn hình và đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng trong môi trường có ánh sáng mạnh.

Màn hình rộng cũng cho phép người dùng theo dõi các thông số kỹ thuật trực tiếp.

Chế độ tự động lấy nét dựa trên công nghệ AI tiên tiến

Nikon ZR được trang bị bộ xử lý hình ảnh EXPEED 7 như trên các dòng máy flagship Nikon Z9 với công nghệ AI tiên tiến. Điều này cho phép người dùng bắt trọn các khoảnh khắc, đặc biệt phù hợp với việc quay phim. Nikon ZR cũng tự động phát hiện 9 loại chủ thể, trong đó có người, động vật và phương tiện. Công nghệ chống rung điện tử 5 trục trong thân máy giúp giảm sự rung lắc, ngay cả khi quay video cầm tay.

Công nghệ màu sắc của RED

Nikon ZR sở hữu công nghệ codec R3D NE, hỗ trợ quay lên tới 6K/60p và 4K/120p.

Được trang bị kép ISO gốc là ISO 800 và ISO 6400, người dùng có thể lựa chọn thông số phù hợp với từng điều kiện ánh sáng cụ thể. Với việc nâng cấp dải nhạy sáng (Dynamic range) lên 15 stops, chất lượng chi tiết vùng sáng - tối sẽ được cân bằng.

Nikon ZR cũng được trang bị chế độ màu sắc “Cinematic video”, cho phép người dùng trải nghiệm và sử dụng chế độ màu điện ảnh của RED. Hơn nữa, 9 công thức màu sắc do RED tuyển chọn sẽ có sẵn trên Nikon Imaging Cloud.