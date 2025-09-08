Điện tử tiêu dùng
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:14 | 08/09/2025
Đây là mẫu smartphone cao cấp mang đến trải nghiệm công nghệ đột phá toàn diện, với khả năng quay video mượt mà, chuyên nghiệp, tính năng nghe nhạc chuẩn Walkman và màn hình sống động chuẩn Bravia.
Theo Sony, Xperia 1 VII, được phát triển cùng các kỹ sư máy ảnh kỹ thuật số α™ Alpha™, máy nghe nhạc Walkman® và TV BRAVIA™, tích hợp những công nghệ tiên tiến vốn làm nên tên tuổi các thiết bị biểu tượng của Sony.

Các công nghệ AI, được phát triển trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nay được tối ưu cho Xperia™ dưới tên gọi Xperia Intelligence, tạo nên trải nghiệm nâng cao trong nhiếp ảnh, âm thanh và giải trí. Xperia 1 VII mang lại trải nghiệm quay chụp hoàn toàn mới trên điện thoại thông minh, với các tính năng đột phá AI Camerawork và Auto Framing, cho phép ghi lại những đoạn video ổn định, khung hình chuẩn ngay cả khi người dùng rời mắt khỏi màn hình.

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Sự kiện ra mắt Sony Xperia 1 VII tại Tp HCM

Điều thú vị là trên Xperia 1 VII người dùng sẽ có cả AI Camerawork và Auto Framing. Nếu như AI Camerawork hỗ trợ tạo video chuyên nghiệp với khung hình ổn định, giữ chủ thể luôn ở trung tâm ngay cả khi bạn di chuyển quanh và ghi hình đối tượng đang chuyển động. Công nghệ này tương tự như trên dòng máy ảnh Alpha, kết hợp chống rung mạnh mẽ, đảm bảo vị trí tương đối của chủ thể luôn ổn định, giúp bất kỳ ai cũng có thể quay được video sắc nét và chuyên nghiệp.

Trong khi đó nhiệm vụ của Auto Framing là sử dụng AI để nhận diện và tự động căn chỉnh khung hình, đưa chủ thể vào trung tâm. Khi quay một đối tượng đang di chuyển, người dùng chỉ cần hướng máy ảnh về phía khu vực có chủ thể, hệ thống sẽ tự động theo dõi và ghi hình mà không cần phải tự mình đuổi theo. Auto Framing cũng cho phép ghi đồng thời hai video: một toàn cảnh và một video cận cảnh tập trung vào chủ thể.

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Trên Xperia 1 VII người dùng sẽ có cả AI Camerawork và Auto Framing.

Nhiệm vụ của công nghệ AI là vậy nhưng Sony vẫn trang bị cho Xperia 1 VII ba camera sau. Trong đó, ống kính góc siêu rộng 16mm mới với cảm biến 48MP kích thước 1/1.56 inch, lớn hơn khoảng 2,1 lần so với thế hệ trước, giúp máy có thể chụp ảnh đêm rõ nét tương đương máy ảnh full-frame, với độ nhiễu thấp và dải tương phản động rộng. Đồng thời máy cũng có độ méo hình tối thiểu và có thể chụp cận cảnh ở khoảng cách chỉ 5cm, mang lại khả năng chụp ảnh macro ấn tượng.

Ống kính góc rộng hỗ trợ tiêu cự 24mm/48mm, tương đương zoom quang 2x và sử dụng cảm biến hình ảnh Exmor T cho điện thoại di động, giúp chụp ảnh thiếu sáng hoàn hảo. Nhờ cảm biến này, người dùng có thể quay video chất lượng cao với hình ảnh sáng rõ, ngay cả khi cắt khung hình bằng công nghệ AI Camerawork và Auto Framing.

Ngoài ra, Xperia 1 VII cũng có thêm một ống kính tele hỗ trợ zoom quang 85–170mm, cho phép chụp ảnh độ phân giải cao ở khoảng cách xa.

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Người dùng Xperia 1 VII sẽ được trải nghiệp camera từ máy ảnh Sony Alpha

Người dùng Xperia 1 VII không chỉ có một chiếc camera hoàn hảo được thừa hưởng từ máy ảnh Sony Alpha, mà còn có thêm một chiếc máy nghe nhạc được kế thừa DNA của Walkman. Và để tập trung vào chất lượng âm thanh, Xperia đã được tích hợp các linh kiện mới đã được chứng minh hiệu quả trên các thiết bị Walkman, giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh khi sử dụng tai nghe có dây với cổng 3.5mm riêng biệt, mang đến độ rõ nét như đang nghe trên máy nghe nhạc chuyên dụng.

Không chỉ kết nối có dây, kết nối không dây cũng được nâng cấp nhờ công nghệ tăng cường âm thanh chất lượng cao DSEE Ultimate™ sử dụng AI, cho phép thưởng thức các nguồn âm thanh trực tuyến đã nén với chất lượng sống động và cao cấp. Hệ thống loa stereo toàn dải của Xperia, vốn nổi tiếng về chất lượng âm thanh, cũng đã được tinh chỉnh thêm để mang lại âm thanh rõ ràng hơn trên toàn bộ dải tần, từ âm cao đến âm trầm.

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Xperia 1 VII được thừa hưởng những DNA của máy ảnh Sony Alpha, của máy nghe nhạc Walkman và của màn hình TV Bravia

Chưa dừng lại ở đó, Sony cũng mang đến cho người dùng Xperia 1 VII một chiếc màn hình với chất lượng hình ảnh cao cấp của BRAVIA, có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng theo môi trường.

Để có thể hiển thị tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh, một cảm biến ánh sáng đã được bổ sung vào mặt sau thiết bị, cho phép điều chỉnh độ sáng và màu sắc phù hợp nhất với môi trường xung quanh. Dù bạn đang ở ngoài trời dưới ánh nắng gắt hay trong không gian ánh sáng yếu, thì Xperia 1 VII vẫn mang ddeesn độ sáng, dải màu và nhiệt độ màu tối ưu. Khi xem nội dung ngoài trời, sự kết hợp giữa tấm nền hiển thị có độ sáng đỉnh cải tiến và công nghệ Sunlight Vision giúp tăng khả năng hiển thị dưới ánh nắng trực tiếp.

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Sony Xperia 1 VII được trang bị vi xử lý Snapdragon® 8 Elite mới nhất của Qualcomm

Để có thể trở thành một cỗ máy hoàn hảo 3 in 1, Xperia 1 VII tất nhiên không thể không được trang bị ‘trái tim’ mạnh mẽ. Với vi xử lý Snapdragon® 8 Elite mới nhất của Qualcomm, với NPU, CPU và GPU cải thiện hơn 40%, Xperia 1 VII có thể hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng khi quay chụp và chơi game, đồng thời giảm tiêu thụ pin. Khi bật Processing Optimization, máy tiết kiệm tới 10% năng lượng trong các tác vụ như mạng xã hội, duyệt web, xem video trực tuyến. Chính vì thế dù sở hữu viên pin 5.000mAh nhưng Sony khẳng định Xperia 1 VII có thể sử dụng lên tới 2 ngày liên tục. Xperia 1 VII cũng hỗ trợ 4 phiên bản nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật, đảm bảo trải nghiệm ổn định lâu dài.

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Các nút bấm để thuận tiện cho việc quay chụp nhanh

Xperia 1 VII cũng tích hợp các tính năng hỗ trợ tiếp cận khi sử dụng camera, như chức năng cung cấp thông tin đo lường theo chiều ngang trên màn hình chụp thông qua âm thanh và rung. Tính năng 'TalkBack' của Android cũng được Sony cải tiến riêng, cho phép đọc menu theo thứ tự tần suất sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng truy cập các chức năng thường dùng. Ngoài ra, hộp sản phẩm và khay bên trong được làm từ Sony Original Blended Material, vật liệu giấy thân thiện môi trường, hoàn toàn không dùng nhựa. Và có khoảng 84% vật liệu được sử dụng cho một số linh kiện bên trong và bên ngoài thiết bị cũng sử dụng nhựa tái chế hoặc có nguồn gốc thực vật như SORPLAS™.
Sony cũng giới thiệu phụ kiện ốp lưng chuyên dụng được bán riêng cho Xperia 1 VII với phong cách chân đứng thông minh XQZ-CBFS. Theo đó, chiếc chân đứng thông minh này có thể sử dụng cả dọc và ngang. Ốp lưng vừa có phần cầm nắm chắc chắn, vừa hỗ trợ quay ổn định khi kết hợp dây đeo. Sản phẩm có ba màu đồng bộ với thiết bị, được sản xuất từ khoảng 78% nhựa tái chế, bao gồm SORPLAS.

Xperia 1 VII sẽ có mặt tại Việt Nam với ba màu: Xanh Rêu Khói, Tím Ngọc Lan và Đen Thạch Anh với giá niêm yết 34,990,000 đồng.

Người dùng mua Xperia 1 VII trong thời gian từ ngày 8/9-28/9/2025 sẽ nhận được:

  • Ốp lưng và sạc chính hãng
  • Tặng thêm 12 tháng bảo hành mở rộng khi đăng ký tài khoản My Sony;
  • Tặng voucher 1 triệu đồng để mua Xperia 1 VII cho khách hàng My Sony đã đăng ký các dòng Xperia trước đó (áp dụng tại Sony Store Online và Sony Store Vincom Đồng Khởi).
  • Đặc biệt, tại hệ thống các cửa hàng Sony Center và Sony Store, khách hàng sẽ nhận ưu đãi lên đến 15 triệu đồng khi thu cũ đổi mới các dòng điện thoại sau: Xperia 1V, Xperia 5V, Xperia 10 V, Xperia 1 IV, Xperia 1VI và Xperia 10 VI.

Chi tiết xem thêm tại https://www.sony.com.vn/smartphones/products/xperia-1m7?cid=Pre-apac-185339

