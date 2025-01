Sony Xperia bất ngờ trở lại

Sự kết hợp giữa cảm biến thế hệ mới và công nghệ từ máy ảnh Alpha™ giúp tạo ra những bức ảnh chân dung ấn tượng với màu sắc chân thật, bất kể ban ngày hay ban đêm.

Dòng điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được tích hợp cảm biến chồng CMOS thế hệ mới với bóng bán dẫn pixel 2 lớp đột phá bên cạnh hàng loạt công nghệ tân tiến của Sony. Qua đó, Xperia 1V giúp ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp ngay cả trong khung cảnh tối, hỗ trợ đắc lực cho người sáng tạo nội dung quay video đậm chất điện ảnh mà không cần chỉnh màu, mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt đỉnh dù bạn đang xem phim hay nghe nhạc.

Nói về camera của Xperia 1V, Sony cho biết hãng đã nâng tiêu chuẩn quay chụp trên điện thoại thông minh lên tầm cao mới với cảm biến hình ảnh thế hệ mới, cho phép tái tạo màu sắc và chi tiết chân thật đối với con người, phong cảnh và cảnh vật ngay cả trong khung cảnh tối. Nhờ hiệu suất chụp thiếu sáng cao gấp đôi so với thế hệ trước, cùng công nghệ xử lý chồng ảnh tốc độ cao, người dùng có thể chụp một bức ảnh được khử nhiễu với dải động rộng tương đương một máy ảnh Full-frame.

Với ống kính 24mm phía sau, cùng cảm biến chồng CMOS và công nghệ bóng bán dẫn 2 lớp pixel "Exmor T cho di động", kích thước lớn hơn 1,7 lần thế hệ trước, Xperia 1V còn được trang bị ống kính zoom quang học 85-125mm (F2.3-F2.8) cho phép chụp ảnh chân dung sáng rõ với độ méo gần như không đáng kể.

Thừa hưởng công nghệ máy ảnh Cinema Line, S-Cinetone cho phép người dùng quay video với sắc thái da tuyệt đẹp và phong cách đậm chất điện ảnh hơn, mà không cần chỉnh màu phức tạp ở khâu hậu kỳ. Cảm biến mới có mức tín hiệu bão hòa màu gấp khoảng ba lần so với cảm biến thông thường và thuật toán xử lý chất lượng hình ảnh độc đáo để triệt tiêu hiện tượng nhiễu có xu hướng xuất hiện trong các cảnh tối, mang lại hình ảnh tuyệt đẹp với màu sắc mềm mại.

Trong khi đó, công nghệ chuyên nghiệp từ các dòng máy ảnh Alpha cũng cho phép Xperia 1V thừa hưởng nhiều tính năng đáng chú ý như chế độ preset màu sắc Creative Look và lấy nét tự động theo thời gian thực/ niều cài đặt màu sắc khác nhau được đặt trước, như hoa đầy màu sắc và bầu trời trong xanh, hoặc tạo lớp hoàn thiện mềm mại, trong suốt/ Tính năng Real-time Eye AF (lấy nét theo mắt thời gian thực) và Real-time tracking4 (lấy nét liên tục thời gian thực) hiệu suất cao của Xperia 1V cũng cho phép quay với điểm nhấn vào ánh mắt của một người hay một chủ thể nhất định.

Công nghệ AI sẽ hỗ trợ tính toán chính xác để lấy nét tự động nhanh và chính xác hơn, giúp bắt nét được cả những chủ thể ở xa, đồng thời tính toán độ phơi sáng tự động và đảm bảo tái tạo màu sắc chính xác ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Đặc biệt, chế độ chụp liên tục tốc độ cao có thể đạt đến 30 khung hình/giây với đầy đủ AF/AE để đảm bảo không có bất kỳ khoảnh khắc nào bị bỏ lỡ.

Với những ưu điểm về camera kể trên, Xperia 1V đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của bất cứ nhà sáng tạo nội dung nào. Chỉ cần thông qua một vài bước cài đặt từ Product Showcase Setting - một tính năng vốn đã rất được yêu thích trên các dòng máy ảnh Vlog của Sony - cho phép ưu tiên chuyển đổi lấy nét từ mặt người sang sản phẩm khi quay. Sony cũng bổ sung thêm một micro ưu tiên thu giọng nói gần phía sau camera. Nhờ đó, giọng nói của người quay sẽ được thu lại một cách rõ ràng ngay cả khi xung quanh có nhiều tiếng ồn, và giúp việc chuyển đổi từ sản xuất sang phân phối nội dung trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi thực hiện livestream trên YouTube thông qua tính năng "Videography Pro", phản hồi từ người xem được hiển thị đồng thời, cho phép nhà sáng tạo tương tác theo thời gian thực. Giao diện cũng hỗ trợ quay phim theo chiều dọc, cho phép người dùng có thể quay theo bất cứ định dạng nào mà mình mong muốn, cả dọc lẫn ngang.

Màn hình 4K OLED 6.5inch với tần số quét 120Hz đi cùng với hệ thống loa được khuếch đại mạnh mẽ giúp lan tỏa và tạo độ sâu của âm thanh, trong khi đó việc mở rộng dải tần số cao lẫn thấp cho phép tạo ra âm thanh sống động và rõ ràng. Tất cả giúp Xperia 1V mang đến một trải nghiệm chân thật dành cho điện ảnh và âm nhạc mà không cần phải bổ sung thêm loa.

Mặt lưng của Xperia 1V được thiết kế với tính năng phản hồi xúc giác thông qua lớp kính với bề mặt được phát triển độc đáo. Kết hợp với mặt cắt ở cạnh, thiết kế này tạo ra khả năng cầm chắc chắn và tránh bị trượt khi người dùng sử dụng để quay hoặc thưởng thức nội dung.

Chưa kể, tính năng Game Enhancer giúp tối ưu hình ảnh và âm thanh cho game thủ, qua đó game thủ còn có thể livestream màn chơi lên YouTube dễ dàng nhờ vào nền tảng di động mạnh mẽ của vi xử lý Snapdragon® 8 Gen2 và Elite Gaming của Qualcomm, cho phép tối ưu trải nghiệm khi quay, xem và chơi game ở một đẳng cấp cao hơn.

Mặc dù sử dụng màn hình 4K, nhưng Xperia 1V vẫn đạt khoảng 20 giờ xem video liên tục nhờ viên pin 5000mAh mạnh mẽ. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh không dây, cho phép 30 phút sạc để phục hồi 50% dung lượng viên pin. Chưa dừng lại ở đó, công nghệ tối ưu sạc của Xperia hỗ trợ người dùng duy trì dung lượng pin tối đa từ 80% hoặc hơn ngay cả sau 3 năm sử dụng.

Là một phần trong kế hoạch, Sony cũng triển khai chương trình "Road to Zero" hướng đến việc giảm tác động môi trường xuống còn 0 vào năm 2050. Để đạt được điều này, Sony đã đặt mục tiêu trung hạn về môi trường là hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhựa trong bao bì đối với sản phẩm mới kích thước nhỏ vào năm 2025. Do đó, bao bì của Xperia 1V được tạo ra từ chất liệu độc đáo Original Blended Material, vốn được làm từ tre, sợi mía và giấy tái chế thu thập từ thị trường. Sony cũng giảm lượng nhựa nguyên sinh được sử dụng trong thiết bị chính. Một số linh kiện, cả bên trong lẫn bên ngoài, của thiết bị chính sử dụng SORPLAS™, một loại nhựa tái chế kháng lửa được phát triển bởi Sony với thành phần đến 99% chất liệu tái chế.

Nhằm mang đến sự thuận tiện, Xperia 1V còn có ốp lưng được tích hợp báng cầm ở phía dưới, giúp cải thiện trải nghiệm khi quay chụp. Phía sau ốp lưng là bề mặt tương tự như mặt sau của Xperia 1V, đảm bảo trải nghiệm tương đồng khi sử dụng. Ốp lưng có 3 màu tuỳ chọn tương ứng với 3 màu của Xperia 1V.

Xperia 1V được bán ra với hai màu đen và xanh kaki, và sẽ được bán tại Việt Nam từ ngày 17/07 tới với giá niêm yết 35.990.000 đồng. Khách hàng đặt trước Xperia 1V trong thời gian từ nay đến hết 16/7 sẽ được tặng kèm tai nghe chống ồn WF-1000XM4 màu đen và tặng thêm 6 tháng bảo hành chính hãng.

Thông tin sản phẩm xem tại: https://www.sony.com.vn/smartphones/products/xperia-1m5