Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới

Anh Thái

Anh Thái

12:39 | 23/06/2025
Đáng chú ý, trong lần ra mắt BST mới này, Sony còn ghi dấu việc hợp tác với Post Malone, và đây sẽ là một phần trong chiến dịch "For The Music" được Sony triển khai trên toàn cầu.
Theo đó, dòng loa ULT POWER SOUND năm nay sẽ được mở rộng với 4 phiên bản: ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3. Trong đó, ULT TOWER 9 và ULT TOWER 9AC mang lại chất âm bùng nổ với âm trầm siêu khủng, đúng chuẩn loa tiệc tùng đích thực với lựa chọn linh hoạt giữa pin sạc di động và kết nối điện công suất lớn. ULT FIELD 5, bạn có thể tận hưởng âm bass mạnh mẽ ở bất cứ đâu, ngay cả khi đang di chuyển. Và ULT FIELD 3 mang đến âm trầm ấn tượng ngay trong lòng bàn tay.

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
ULT TOWER 9AC một sản phẩm thuộc hệ sinh thái ULT POWER SOUND.

Đi cùng với đó là bộ micro không dây ULTMIC1 mới giúp mang lại giọng hát trong trẻo, sẵn sàng cho mọi màn trình diễn cùng hệ sinh thái ULT POWER SOUND.

Được biết, dòng sản phẩm ULT Power Sound hiện đã phát triển thành một hệ sinh thái âm thanh toàn diện, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu âm thanh, từ nghe nhạc cá nhân, giải trí di động đến những không gian tiệc tùng quy mô lớn.

Với chất âm mạnh mẽ đặc trưng, thiết kế năng động và khả năng kết nối linh hoạt, ULT Power Sound mang đến trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn trong mọi tình huống. Đây cũng là cách Sony hiện thực hóa tinh thần “For The Music”, vì âm nhạc, và vì những khoảnh khắc nơi cảm xúc và âm thanh hòa làm một.

ULT TOWER 9AC
Cảm nhận âm trầm cực đại và âm thanh mạnh mẽ với ULT TOWER 9 và ULT TOWER 9AC

Trong đó, ULT TOWER 9 (loại không dây có tích hợp pin) và ULT TOWER 9AC (kết nối điện trực tiếp) đều mang lại chất âm bùng nổ với âm trầm siêu khủng, đúng chuẩn loa tiệc tùng đích thực. Với ULT TOWER 9, bạn có thể mang âm nhạc đến bất cứ đâu. Trong khi đó, ULT TOWER 9AC mang lại công suất lớn hơn nhờ nguồn điện ổn định, sẵn sàng khuấy động mọi không gian. Người dùng có thể lựa chọn 2 chế độ âm thanh. Chọn ULT1 để nghe âm trầm sâu hơn, tần số thấp hơn. Chọn ULT2 để nghe âm trầm mạnh mẽ, chắc chắn.

ULT TOWER 9AC
ULT TOWER 9AC là phiên bản sử dụng nguồn điện trực tiếp

Ngoài ra, với tính năng âm thanh tiệc 360° kết hợp bốn loa tweeter hướng âm về cả trước và sau, cùng hai loa trung giúp tái tạo giọng hát rõ nét, âm thanh từ loa được lan tỏa đồng đều khắp không gian.

Tất cả được kết hợp với công nghệ màng loa X-Balanced độc đáo của Sony, mang lại âm thanh trong trẻo, mạnh mẽ và lan tỏa – cho bạn cảm giác như đang chìm đắm trong từng nhịp điệu, ở bất kỳ góc nào của không gian.

ULT TOWER 9AC
ULT TOWER 9AC cho thời lượng pin lên đến 25 giờ

Đặc biệt, ULT TOWER 9 mang đến không gian tiệc tùng bất tận với thời lượng pin lên đến 25 giờ, trong khi ULT TOWER 9AC kết nối trực tiếp với nguồn điện, cung cấp công suất âm thanh mạnh mẽ hơn.

Phần tay cầm tiện dụng giúp bạn dễ dàng xách hoặc nhấc ULT TOWER 9, còn các bánh xe chắc chắn với kích thước lớn cho phép kéo loa một cách nhẹ nhàng – để âm nhạc yêu thích luôn theo bạn đến bất cứ đâu.

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
Không chỉ phát nhạc, ULT TOWER 9 và ULT TOWER 9AC mang đến trải nghiệm tiệc tùng đích thực với hiệu ứng Đèn tiệc 360°

Không chỉ phát nhạc, ULT TOWER 9 và ULT TOWER 9AC mang đến trải nghiệm tiệc tùng đích thực với hiệu ứng Đèn tiệc 360°. Nhờ hiệu ứng này, dòng loa mới tạo ra màn trình diễn ánh sáng đặc biệt, cho phép kết nối tới 100 loa tương thích, đồng bộ hóa cả nhạc và ánh sáng một cách hoàn hảo.

Cả ULT TOWER 9 và ULT TOWER 9AC đều được trang bị các tính năng thú vị và tiện lợi như đầu vào karaoke và guitar, cùng với tính năng Sound Booster cho TV, cho phép bạn thưởng thức âm thanh được tăng cường đối với mọi nội dung nghe nhìn, từ video biểu diễn trực tiếp đến phim ảnh. Đặc biệt, trải nghiệm karaoke trở nên thú vị hơn bao giờ hết nhờ tính năng điều chỉnh tông giọng (Key Change) và hiệu ứng Echo, giúp giọng hát trở nên vang vọng, rõ nét và phù hợp với từng chất giọng, mang lại cảm giác biểu diễn chuyên nghiệp ngay tại nhà.

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
Trải nghiệm âm nhạc trên mọi nẻo đường với ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3 với dây đeo vai

ULT FIELD 5 mang đến trải nghiệm âm nhạc vượt trội với âm trầm mạnh mẽ, trong khi ULT FIELD 3 cung cấp mức âm lượng đáng ngạc nhiên từ một thân loa nhỏ gọn.

Cả ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3 đều được thiết kế để mang đến âm trầm mạnh mẽ, giúp bạn đắm chìm trong từng giai điệu khi nhấn nút ULT. ULT FIELD 5 có hai chế độ âm trầm mạnh mẽ với ULT1 cho âm trầm sâu hơn, tần số thấp và ULT2 cho âm trầm mạnh mẽ, chắc chắn. Với ULT FIELD 3, bạn có thể bật ULT POWER SOUND để trải nghiệm âm trầm được tăng cường cùng giọng hát trong trẻo hơn.

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
ULT FIELD 5 được hối hợp hài hòa để đem đến chất lượng âm thanh tốt hơn

Công nghệ bên trong ULT FIELD 5 phối hợp hài hòa để đem đến chất lượng âm thanh tốt hơn. Màng loa X-Balanced mang lại âm trầm sâu lắng và chắc chắn, cùng với giọng hát rõ nét ngay cả ở âm lượng lớn. Các loa tweeter tạo ra âm thanh sắc nét và rộng lớn cho tần số cao. Còn các bộ tản âm thụ động được tối ưu hóa để tăng cường âm trầm. Tất cả những yếu tố này mang đến âm thanh tuyệt vời, đáng giá để bạn chia sẻ cùng bạn bè.

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
ULT FIELD 3 mang lại sức mạnh mà không làm giảm độ rõ ràng

ULT FIELD 3 mang lại sức mạnh mà không làm giảm độ rõ ràng. Loa cung cấp âm thanh mạnh mẽ và giọng hát trong trẻo từ thiết kế hệ thống 2 đường tiếng, kết hợp loa woofer và tweeter riêng biệt. Hơn nữa, việc bố trí các bộ tản âm thụ động ở hai bên đã được tối ưu hóa để tăng cường âm trầm.

Dây đeo vai có thể tháo rời cho bạn nhiều cách mang theo loa. Bạn có thể đeo loa bên mình hoặc đặt loa xuống để phát âm thanh ở bất cứ đâu bạn muốn, lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu bằng xe đạp, ván trượt hoặc đi bộ. Với ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3, bạn có thể chọn màu sắc phù hợp với phong cách của mình, từ đen, trắng ngà, và thêm một lựa chọn màu xám lục dành cho ULT FIELD 3.

Đặc biệt với thời lượng pin lên đến 24 - 25 giờ cả ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3 đều cho phép bạn phát nhạc yêu thích suốt cả ngày

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
Với khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP66 và IP67, cả ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3 đều sẵn sàng cho những buổi nghe nhạc dù ở bất cứ đâu

Với khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP66 và IP67, ULT FIELD 5 và ULT FIELD 3 sẵn sàng cho những buổi nghe nhạc bên hồ bơi, tại công viên hoặc bất cứ đâu bạn thích, dù mặt đất có bụi bẩn đến đâu – và việc rửa chúng cũng không thành vấn đề. Loa cũng có khả năng chống nước mặn, cho phép bạn thưởng thức âm nhạc ngay cả trên bãi biển.

Đèn tiệc 360° cũng được thêm vào ULT FIELD 5 để mang lại không khí tiệc tùng sống động. Cả hai loa cũng có các tính năng tiện lợi khác như Party Connect, Kết nối nhiều điểm, Bluetooth® Fast Pair và cổng sạc USB.

Sony ra mắt BST loa ULT Power Sound thế hệ mới
Bộ micro không dây ULTMIC1

Bộ micro không dây ULTMIC1 được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với các loa thuộc dòng ULT POWER SOUND và tối ưu hóa để mang lại giọng hát rõ nét, giúp bạn trở thành tâm điểm sân khấu với giọng hát tuyệt vời.

Bộ sản phẩm này bao gồm hai micro không dây và một bộ thu đều hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB Type-C, dễ sử dụng và linh hoạt. ULTMIC 1 có thời lượng pin lên đến 20 giờ, cả micro và bộ thu đều sẵn sàng cho những buổi karaoke kéo dài, chỉ cần sạc 10 phút là bạn đã có ngay 120 phút sử dụng, thậm chí có thể sạc trực tiếp từ loa ULT POWER SOUND.

Sony hợp tác với siêu sao Post Malone để ra mắt dòng sản phẩm ULT POWER SOUND mới, là một phần trong chiến dịch âm thanh "For The Music" được triển khai trên toàn cầu. Là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng vượt ra ngoài giới hạn thể loại âm nhạc của thế hệ mình, Post Malone thể hiện tinh thần chân thực, sáng tạo và kết nối những giá trị cốt lõi trong cách tiếp cận đổi mới âm thanh của Sony. "Tôi luôn muốn âm nhạc mang tính cá nhân, và sự hợp tác này với Sony là cơ hội để tạo ra một thứ gì đó giúp mọi người đến gần âm nhạc hơn một cách thực tế" Post Malone chia sẻ. "Dòng sản phẩm ULT POWER SOUND này thật tuyệt vời, mọi người thực sự nên trải nghiệm nó".
BST Sony ULT Power Sound chính thức lên kệ từ ngày 21/07/2025 tới đây với giá bán lẻ đề nghị là 24.990.000 đồng cho ULT Tower 9 (phiên bản có pin) và 19.990.000 đồng cho ULT Tower 9AC (phiên bản dùng điện).

ULT Field 5 sẽ có giá 8.190.000 đồng,

ULT Field 3 sẽ có giá 4.990.000 đồng.

* Trong thời gian từ 21/07 đến hết ngày 20/08/2025, khách hàng khi mua ULT Tower 9 sẽ được tặng ngay micro không dây ULT MIC1 trị giá 4.190.000 đồng. Khách hàng mua ULT Field 3 hoặc Field 5 sẽ được tặng balo Saigonswagger trị giá 500.000 đồng.

*Chi tiết xem thêm tại đây.

