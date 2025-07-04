VNPT triển khai 3 phần mềm chuyển đổi số trọng yếu cho Bộ Ngoại giao

Đây sẽ là những “mắt xích số” quan trọng trong Dự án xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ, do VNPT phát triển để thực hóa chiến lược chuyển đổi số toàn diện ngành Ngoại giao.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thực hiện nghi lễ khai trương 3 phần mềm chuyển đổi số trọng yếu của Bộ

Ba nền tảng số, một mục tiêu

Với mục tiêu ‘Hiện đại hóa quản trị và phục vụ’ ba hệ thống được đưa vào vận hành đồng bộ, hướng đến mục tiêu tăng cường hiệu quả điều hành, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tương tác giữa Bộ Ngoại giao với người dân và tổ chức trong, ngoài nước.

Cổng Thông tin điện tử mới tại địa chỉ https://mofa.gov.vn/ sẽ là kênh thông tin chính thống, hiện đại của Bộ, cung cấp đầy đủ thông tin về đường lối đối ngoại, hoạt động lãnh đạo, đồng thời tích hợp các dịch vụ công thiết yếu như hợp pháp hóa lãnh sự, cấp phép tổ chức nước ngoài… giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành là “trục xương sống” cho hoạt động tác nghiệp nội bộ. Tích hợp đầy đủ chức năng quản lý văn bản, xử lý hồ sơ, điều phối công việc và theo dõi chỉ đạo điều hành. Hệ thống còn tích hợp chữ ký số, cho phép lãnh đạo ký duyệt hồ sơ mọi lúc mọi nơi qua các thiết bị kết nối internet, qua đó xây dựng môi trường làm việc số linh hoạt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặc thù của ngành Ngoại giao.

Bên cạnh đó, nền tảng LGSP thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Ngoại giao, đồng thời liên thông với các bộ, ngành khác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) và Nền tảng trao đổi dữ liệu quốc gia (VDXP). Đây là công cụ cốt lõi bảo đảm tính thông suốt, đồng bộ và an toàn về dữ liệu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Đại biểu quét mã truy cập hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cổng thông tin nội bộ Bộ Ngoại giao

Khẳng định quyết tâm chuyển đổi số toàn diện

Việc triển khai đồng loạt ba nền tảng số không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao, mà còn thể hiện rõ cam kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Ngay từ tháng 8/2023, Bộ đã phê duyệt Dự án Chính phủ điện tử giai đoạn 2021–2025 với mục tiêu hình thành hệ sinh thái số toàn diện. Ngoài các nền tảng vừa ra mắt, Bộ còn đang triển khai nhiều hệ thống khác như nền tảng quản lý thông tin nội bộ tích hợp quản lý tri thức ngoại giao, từng bước ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để hình thành “bàn làm việc số” cho cán bộ, công chức. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao còn phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” để trang bị kỹ năng số cho toàn thể cán bộ.

Đến nay Bộ đã công bố 25/28 thủ tục hành chính đơn giản hóa, cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và tăng cường kết nối dữ liệu với các cơ quan trong Chính phủ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

VNPT - đối tác chiến lược đồng hành xây dựng Ngoại giao số

Là Tập đoàn công nghệ thông tin - viễn thông hàng đầu Việt Nam, VNPT có kinh nghiệm triển khai hàng loạt nền tảng số quốc gia như Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… VNPT cũng đang đồng hành cùng nhiều địa phương trên cả nước trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực ngoại giao, VNPT là đối tác chiến lược của Bộ Ngoại giao, đồng thời đã cùng Bộ Ngoại giao xây dựng, triển khai các giải pháp, nền tảng chuyển đổi số tiên tiến, vững chắc - góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia số. Không chỉ phát triển phần mềm, VNPT còn triển khai hạ tầng phòng máy chủ, đảm bảo việc vận hành liên tục, ổn định và bảo mật cao cho các hệ thống phần mềm chuyên biệt của Bộ.

Ba hệ thống mới được khai trương là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị. VNPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ, góp phần xây dựng một Bộ Ngoại giao hiện đại, chuyên nghiệp, toàn diện số hóa, đưa ngoại giao Việt Nam trở thành điểm sáng trong bản đồ chuyển đổi số quốc gia.