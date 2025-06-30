Khuấy động mùa hè cùng HIEUTHUHAI và Samsung Galaxy A56 5G màu Hồng mới

Meet & Greet sẽ diễn ra đầu tiên tại Tp HCM vào ngày 06/07 tới đây

Cụ thể, Samsung sẽ tổ chức 4 buổi trải nghiệm offline Galaxy A series tại các thành phố Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ được khám phá những tính năng đột phá của Galaxy A series mà còn có cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm trực tiếp và check-in cùng "ngôi sao" của mùa hè này Galaxy A56 5G Hồng mới.

Điểm nhấn của hoạt động Meet & Greet chính là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI

Tại Tp. Hồ Chí Minh, điểm nhấn ấn tượng của hoạt động Meet & Greet chính là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI và SUNDAYs để làm nên cột mốc đáng nhớ này. Meet & Greet sẽ diễn ra đầu tiên tại Tp HCM vào ngày 06/07 tới đây.

Đây là sự kiện đặc biệt dành riêng cho các SUNDAYs và những người dùng yêu quý Galaxy A series, tất cả hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đặc quyền, khó phai cho mùa hè rực rỡ. Có thể kể đến như hoạt động "Chụp ảnh Best Face, gửi ngay cho Hiếu", nơi bạn có cơ hội khám phá những tính năng thông minh Awesome Intelligence như Gemini Live và camera đỉnh cao, được nâng cấp vượt trội trên Galaxy A56 5G.

Sau khi chụp ảnh cùng tính năng Best Face, bạn sẽ được tham gia vòng quay lucky draw để có cơ hội săn vé Meet & Greet độc quyền với HIEUTHUHAI. Và đặc biệt, bức ảnh của bạn - cùng với các bạn SUNDAYs khác - sẽ được ghép thành một tấm Mosaic LED khổng lồ (Made by SUNDAY) và dành tặng riêng cho HIEUTHUHAI trong ngày diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, người tham dự còn có cơ hội trở thành người may mắn sở hữu chiếc điện thoại Galaxy A56 5G màu hồng mới toanh trong chương trình!

Hoạt động săn vé sẽ diễn ra tại Samsung 68 (toà nhà tài chính Bitexco, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh), kéo dài từ 30/06 đến hết ngày 05/07.

Galaxy A56 5G Hồng mới cũng là sự bổ sung hoàn hảo cho bộ sưu tập Galaxy A series của bạn. Phiên bản màu mới này không chỉ mang đến vẻ ngoài cá tính, năng động mà còn phản ánh đúng tinh thần trẻ trung, tươi mới của mùa hè. Chiếc smartphone này tạo nên sự nổi bật khi vẫn giữ được tinh thần thiết kế dung hòa giữa cái đẹp, sự tinh tế và sức trẻ. Bên cạnh thiết kế màu hồng đầy ấn tượng, Galaxy A56 5G còn được trang bị hàng loạt tính năng AI tiên tiến, giúp bạn thỏa sức sáng tạo và chinh phục mọi khoảnh khắc mùa hè một cách dễ dàng như:

Tính năng Best Face - Chụp ảnh nhóm thông minh: Đừng lo lắng về việc ai đó nhắm mắt hay không nhìn vào ống kính trong ảnh nhóm. AI sẽ tự động tối ưu để mọi người đều xuất hiện thật đẹp, mang lại những bức hình tập thể chất lượng cao cho các chuyến đi du lịch, picnic mùa hè.

Tính năng Create Filter: cho phép người dùng tạo bộ lọc màu cá nhân chỉ bằng cách chọn một bức ảnh yêu thích. Thiết bị sẽ "học" phong cách màu sắc từ ảnh đó và áp dụng nhất quán lên các bức ảnh sau, giúp mọi khoảnh khắc đều mang dấu ấn riêng mà không cần chỉnh sửa qua ứng dụng khác.

Tính năng Song Search: mang lại khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng bằng cách nhận diện âm thanh của bài hát và trả kết thông tin chính xác. Bạn trẻ sẽ chẳng còn đau đáu vì bỏ lỡ bài hát mình yêu thích với tính năng ấn tượng này.

Galaxy A56 5G còn được trang bị thêm tính năng Gemini Live, cho phép người dùng giao tiếp với AI bằng cả giọng nói và hình ảnh

Ấn tượng hơn, Galaxy A56 5G còn được trang bị thêm tính năng Gemini Live, cho phép người dùng giao tiếp với AI bằng cả giọng nói và hình ảnh, hỗ trợ hiệu quả trong các hoạt động thường ngày như học tập, công việc và giải trí. Với khả năng hiểu ngữ cảnh và phản hồi linh hoạt, tính năng này mang đến trải nghiệm AI tự nhiên, thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

Cùng với đó, Galaxy A56 5G còn nổi bật với sự bền bỉ cùng chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67 - giúp bạn thoải mái tận hưởng mọi hoạt động ngoài trời mà không lo lắng. Màn hình Super AMOLED 120Hz sắc nét và chip Exynos 1580 mạnh mẽ đảm bảo trải nghiệm giải trí đỉnh cao, đi cùng viên pin dung lượng lớn 5000mAh và công nghệ sạc nhanh 45W.

Galaxy A56 5G phiên bản màu Hồng chính thức lên kệ với giá bán lẻ từ 9.990.000 đồng cho phiên bản 128GB

Chi tiết và mua sản phẩm tại website chính thức của Samsung Việt Nam.