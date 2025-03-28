Điện tử tiêu dùng
Samsung ra mắt Galaxy A06 5G

Hồng Anh

Hồng Anh

20:12 | 28/03/2025
Nhằm mang đến trải nghiệm kết nối mạnh mẽ và hiệu suất vượt trội cho người dùng, Samsung chính thức trình làng mẫu điện thoại Galaxy A06 5G với khả năng kết nối 5G mượt mà nhất.
Cùng với các công nghệ tiên tiến vượt trội, Galaxy A06 5G sẽ mang đến những trải nghiệm đáng giá cho người dùng trong phân khúc.

Mẫu điện thoại mới vừa được Công ty Điện tử Samsung Vina giới thiệu đến người dùng Việt thuộc dòng Galaxy A Series và đang được đánh giá là có mức giá tốt trong phân khúc.

Samsung ra mắt Galaxy A06 5G
Samsung ra mắt Galaxy A06 5G

Cụ thể, Galaxy A06 5G sở hữu màn hình lớn 6,7inch và hiệu suất nâng cấp toàn diện. Chiếc điện thoại này được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300 và bộ nhớ trong giúp hỗ trợ tối đa cho các trải nghiệm chơi game, phát video, lướt mạng xã hội mượt mà. Khả năng tăng tốc các tác vụ hàng ngày như thao tác đa nhiệm giữa các ứng dụng và chơi game.

Samsung ra mắt Galaxy A06 5G
Galaxy A06 5G sở hữu màn hình lớn 6,7inch

Với dung lượng đến 5.000mAh, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng Galaxy A06 5G suốt cả ngày dài, và khi cần tái nạp năng lượng thì công nghệ sạc siêu nhanh 25W sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và không bị gián đoạn.

Máy cũng được trang bị giao diện One UI 7 hoàn toàn mới, tương tự như các sản phẩm khác thuộc dòng Galaxy A Series, giúp người dùng có thể tận hưởng những cải tiến mạnh mẽ về bảo mật và quyền riêng tư.

Bên cạnh đó thì Samsung Knox Vault cũng sẽ đảm bảo các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu được bảo mật trong một hệ thống phụ riêng biệt, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng khi các thông tin cá nhân luôn được bảo vệ chặt chẽ.

Samsung ra mắt Galaxy A06 5G
Galaxy A06 5G cũng được Samsung cam kết hỗ trợ bốn thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và One UI, cùng bốn năm cập nhật bảo mật

Galaxy A06 5G cũng được Samsung cam kết hỗ trợ bốn thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và One UI, cùng bốn năm cập nhật bảo mật. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm trên một thiết bị luôn được cập nhật mới nhất, an toàn và ổn định trong suốt thời gian dài.

Là một sản phẩm thuộc dòng phổ thông nhưng Galaxy A06 5G vẫn được trang bị khả năng kháng bụi và kháng nước chuẩn IP54, giúp bảo vệ thiết bị trong những tình huống bất ngờ như chạm nước, mang lại sự yên tâm trong suốt quá trình sử dụng hằng ngày.

Được đánh giá là mẫu smartphone tầm trung có thể cân bằng tốt giữa hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế đậm phong cách, Galaxy A06 5G có trọng lượng chỉ 189 gram nên người dùng hoàn toàn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không bị cảm giác khó chịu.

Hội tụ các yếu tố công nghệ tiên tiến cùng vẻ ngoài tinh tế và một mức giá phải chăng, Galaxy A06 5G hứa hẹn mang đến trải nghiệm di động an toàn, đáng tin cậy cho mọi tác vụ hàng ngày của người dùng.

Galaxy A06 5G được bán ra từ hôm nay 28/3 với 3 phiên bản bộ nhớ là 4GB/64GB, 4GB/128GB và 6GB/128GB cùng giá bán lẻ lần lượt là 3.490.000 đồng, 3.990.000 đồng và 4.490.000 đồng.

Sản phẩm sẽ được bán ra với 3 tùy chọn màu sắc là Đen Huyền, Xám Bạc và Xanh Kem.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập tại đây.

