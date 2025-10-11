Samsung chung tay giúp người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống

Đáng chú ý từ nay đến hết 31/10/2025, các sản phẩm hư hỏng nặng, không sửa chữa được, khách hàng có thể chọn giải pháp mua sản phẩm mới với trợ giá từ Samsung. Theo đó, các sản phẩm điện tử, điện gia dụng sẽ được kích hoạt bảo hành điện tử và bị hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp từ bão lũ.

Để tham gia chương trình, người dân chỉ cần liên hệ tổng đài Zalo hoặc WebChat tại địa chỉ Zalo Samsung Vietnam và WebChat, hoặc liên hệ tổng đài 1800-588-889 (Giờ làm việc từ 9:00 đến 18:00, trừ chủ nhật và ngày lễ).