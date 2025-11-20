Doanh nghiệp số
VNPT khởi động cuộc thi 'Age of Ainicorns'

15:13 | 20/11/2025
Cuộc thi hackathon “Age of Ainicorns” được chia làm hai đường đua song hành gồm The Dreamer - Phát triển sản phẩm ứng dụng AI và The Builder - thiết kế chuỗi tác vụ AI Agent vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
VNPT khởi động cuộc thi "Age of Ainicorns"

Theo đó, “Age of AInicorns” do VNPT AI thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị đồng hành về công nghệ, các đối tác tài trợ và các chuyên gia trong – ngoài nước.

Cuộc thi diễn ra từ 05 đến 25/12/2025 với hai đường đua: The Dreamer, tập trung vào phát triển các sản phẩm ứng dụng AI để đưa vào thực tiễn, và The Builder, hướng đến thiết kế, điều khiển chuỗi tác vụ của các AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Người tham dự là cá nhân hoặc tổ chức đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên và đăng ký theo nhóm 2–5 thành viên.

Cuộc thi diễn ra từ 05 đến 25/12/2025 với hai đường đua The Dreamer và The Builder

Trong cuộc thi, các đội sẽ được tiếp cận hệ sinh thái tài nguyên công nghệ của VNPT AI, bao gồm nền tảng và các mô hình AI đã và đang được vận hành trong doanh nghiệp. Việc trực tiếp phát triển trên những tài nguyên này nhằm chia sẻ tiêu chuẩn công nghệ thực tế, trải nghiệm các kỹ thuật triển khai và đánh giá mô hình trong môi trường vận hành thật.

Cụ thể, ở đường đua The Dreamer, các đội 2–5 thành viên xác định một vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp AI. 20 đội có ý tưởng nổi bật sẽ được cung cấp tài nguyên công nghệ của VNPT AI để xây dựng phiên bản sản phẩm thử nghiệm (MVP). Hội đồng đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện, giá trị sử dụng, khả năng thương mại hóa và tiềm năng mở rộng để chọn 5 đội xuất sắc trình diễn sản phẩm tại chung kết.

Trong khi đó, tại The Builder, đường đua dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu chuyên sâu về AI, người tham gia sẽ thiết kế luồng hoạt động AI Agent từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do VNPT AI cung cấp. Kết quả được cập nhật liên tục trên bảng xếp hạng (leaderboard), tạo nên môi trường cạnh tranh sôi động, nơi mỗi điểm số đều phản ánh năng lực tối ưu mô hình và khả năng sáng tạo thuật toán của từng đội thi.

"Age of AInicorns" tập trung vào hai năng lực lõi là phát triển sản phẩm AI và làm chủ công nghệ chuyên biệt cho Việt Nam

Toàn bộ tiêu chí, yêu cầu và tài nguyên kỹ thuật được công bố công khai trên website chính thức: https://vnptai.io/age-of-ainicorns.

Hội đồng ban giám khảo của “Age of AInicorns” gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ các tập đoàn công nghệ và các trường đại học lớn ở trong và ngoài nước. Từ đó, cuộc thi sẽ mang tới môi trường thực tiễn về phát triển AI có chủ quyền với tiêu chuẩn chất lượng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, “Age of Ainicorns” không chỉ là bài kiểm tra năng lực kỹ thuật, mà còn là thước đo khả năng biến công nghệ thành giá trị thực, nơi các thí sinh được thử thách trong những bài toán thực tiễn đến từ tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông và khu vực công.

Vì vậy, cùng với phần thưởng tiền mặt, “Age of AInicorns” còn trao tặng tài nguyên công nghệ từ VNPT AI và VNPT Cloud – nền tảng giúp các nhóm đạt giải có thể mở rộng, tinh chỉnh và thương mại hóa sản phẩm sau cuộc thi.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,1 tỷ đồng, “Age of AInicorns” được xây dựng như bệ phóng để tăng tốc đưa AI vào đời sống, mở rộng năng lực phát triển của đội ngũ các nhà phát triển Việt Nam, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

VNPT AI kỳ vọng cuộc thi "Age of AInicorns" sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng nền tảng để các kỹ sư, nhà phát triển và sinh viên công nghệ Việt Nam

VNPT AI kỳ vọng cuộc thi “Age of AInicorns” sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng nền tảng để các kỹ sư, nhà phát triển và sinh viên công nghệ Việt Nam cùng chung tay phát triển hệ sinh thái AI “Make in Việt Nam” tự chủ và bền vững.

Chương trình có sự đồng hành của các nhà tài trợ Amdocs, LPBank và Nhất Tiến Chung, mang tới những góc nhìn thực chiến về thị trường ứng dụng AI trong vận hành tổ chức, doanh nghiệp. Đăng ký tham dự cuộc thi tại: https://vnptai.io/age-of-ainicorns

