'Điện thoại đen 2': Câu chuyện có thật từng ám ảnh đạo diễn chiếu rạp dịp Halloween

Tiếp nối thành công đó, ĐIỆN THOẠI ĐEN 2 đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục khán giả toàn cầu. Dù chưa chính thức ra rạp, phim đã ghi nhận 79% cà chua tươi trên Rotten Tomatoes và 73/100 trên Metacritic, những con số đầy hứa hẹn cho phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị nhà Blumhouse.

Sức hút đặc biệt của ĐIỆN THOẠI ĐEN 2 không chỉ đến từ yếu tố rùng rợn hay những cú twist nghẹt thở, mà còn ở chiều sâu cảm xúc mà đạo diễn Scott Derrickson cùng biên kịch C. Robert Cargill gửi gắm. Hai nhà làm phim đã lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thực tế của mình để tạo nên hành trình đối đầu đầy ám ảnh và chân thực của nhóm bạn trẻ với sự trở lại của gã ác nhân The Grabber.

Từ nỗi ám ảnh về trại đông trong cơn bão tuyết

Nếu như trong phần đầu tiên, ngoài cốt truyện dựa trên truyện ngắn của Joe Hill, đạo diễn Scott Derrickson còn thổi vào bộ phim một chiều sâu cảm xúc bằng cách tái hiện chân thực những ký ức thời thơ ấu của chính mình.

Trong lần trở lại với ĐIỆN THOẠI ĐEN 2, ông tiếp tục khai thác những ký ức cá nhân, nhưng lần này vị đạo diễn chuyển hướng sang những năm tháng cấp 3 đầy biến động của mình. Phim diễn ra 4 năm sau sự kiện của phần 1, Finney và Gwen giờ đây đã trở thành những học sinh trung học. Giai đoạn chuyển giao tuổi tác này được Derrickson mô tả là “sự thay đổi đầy tổn thương nhất trong cuộc đời”, nơi nhân vật phải đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt hơn, những mối quan hệ phức tạp hơn, và cả những vết sẹo tâm lý từ quá khứ nhức nhối trở lại.

Chính vì thế, lần này Finney và Gwen không chỉ phải chiến đấu với những ám ảnh siêu nhiên mới, mà còn đối mặt với sự bắt nạt tại trường học vì quá khứ liên quan đến The Grabber. Họ trở thành mục tiêu của những lời đàm tiếu, đổ lỗi vô lý, điều càng khoét sâu thêm nỗi cô đơn và tổn thương trong lứa tuổi thiếu niên vốn nhạy cảm.

Ngoài ra, Derrickson tiết lộ rằng bối cảnh chính của phần 2 được ông lấy cảm hứng từ trải nghiệm tâm linh của mình tại các trại đông ở vùng núi Rocky, nơi ông từng tham gia khi còn là một học sinh trung học.

“Tôi đã từng đến các trại đông ở dãy núi Rocky khi còn là thiếu niên. Chính trải nghiệm đó đã truyền cảm hứng để tôi đưa vào phim cảm giác về sự khắc nghiệt của thời tiết tại nơi đây cũng như những công trình cũ kỹ, vốn đã xuống cấp ngay cả từ năm 1982. Chúng rung lên bần bật trong những cơn bão tuyết, chẳng hề mang lại cảm giác an toàn. Ở tuổi 16, 17, bạn cảm nhận mọi thứ mãnh liệt hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đứng giữa khung cảnh lạnh giá, đêm tối vần vũ trong cơn bão tuyết, nơi nhiệt độ có thể hạ xuống âm 20, âm 30 độ.

Tôi nghĩ tất cả những điều diễn ra trong phim, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cảm giác mong manh giữa ranh giới sống và chết, cùng với những giấc mơ tâm linh của Gwen và những cuộc trò chuyện về đức tin, tất cả đều rất thực tế đối với trải nghiệm của tôi” - đạo diễn Derrickson tiết lộ với trang Den of Geek.

Từ đó, bối cảnh trại đông Alpine Lake trong phim được xây dựng với không khí lạnh lẽo, u ám, trở thành nơi đánh dấu sự tái xuất của The Grabber cùng hàng loạt sự kiện kinh hoàng khác, góp phần đẩy cao cảm giác căng thẳng và ám ảnh xuyên suốt bộ phim.

Đến ký ức gây ám ảnh suốt thời thơ ấu

Chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng cho phần 2 cùng tờ Den of Geek, biên kịch C. Robert Cargill cho biết chính ông đã từng làm việc tại một trại thanh thiếu niên Cơ Đốc giáo và tại đây có một sự việc khủng khiếp đã xảy ra khiến ông nhớ mãi không quên: “Tôi đã từng trải qua một chuyện y như trong phim kinh dị, ngay tại một trại hè.

Đó là một cuối tuần khi hầu hết lũ trẻ đều đã về nhà, chỉ còn vài đứa ở lại, và tôi là một trong những người giám sát hiếm hoi có mặt. Đêm đó, một gã đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ đột nhập vào cabin của các bé gái. Khi một bé bước vào và nhìn thấy hắn, tay cầm vũ khí, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ – con bé hoảng sợ chạy thục mạng. Chúng tôi lập tức gom tụi nhỏ lại, lấy súng trường từ khu vực tập bắn và trú ẩn trong nhà chính, trong khi cảnh sát được gọi tới để lục soát toàn bộ khu trại. Thế nhưng kẻ đeo mặt nạ ấy chưa bao giờ bị tìm thấy. Suốt phần còn lại của mùa hè, cả lũ trẻ và các cố vấn đều sống trong nỗi ám ảnh rằng gã đeo mặt nạ đó vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong rừng”.

Đạo diễn Scott Derrickson hứa hẹn rằng ĐIỆN THOẠI ĐEN 2 sẽ đẩy mức độ kinh dị lên một tầm cao mới, với nhiều cảnh bạo lực và máu me hơn so với phần đầu. “Phần này căng thẳng hơn, máu me hơn do các diễn viên đã lớn hơn rồi nên tôi có thể khám phá những khía cạnh đen tối và dữ dội hơn”, Derrickson bày tỏ. Nếu phần đầu tiên được xem là một bộ phim kinh dị siêu nhiên với yếu tố “giật gân”, thì phần 2 sẽ là trải nghiệm kinh dị thực thụ, không nhún nhường với bất cứ màn tra tấn, hành hạ nào.

Sự phát triển của các diễn viên trẻ như Mason Thames, Madeleine McGraw và Miguel Mora cũng góp phần nâng tầm câu chuyện. Derrickson chia sẻ rằng ông không cần phải hướng dẫn dàn cast quá nhiều, chỉ cần “nói chuyện với họ như những diễn viên chuyên nghiệp”. Đặc biệt, cảnh quay trong buồng điện thoại đầy máu được hé lộ trong trailer hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đáng nhớ nhất trong tác phẩm.

