Liên hoan Phim Italia 2025 tại Hà Nội

Chiều 14/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam phối hợp cùng Liên hoan phim châu Á tại Rome và Hanoi Grapevine tổ chức họp báo công bố Liên hoan Phim Italia 2025. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, giới thiệu đến khán giả Việt Nam những thành tựu mới nhất của nền điện ảnh Ý – một trong những nền điện ảnh giàu truyền thống nhất châu Âu.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco Della Seta nhấn mạnh: “Văn hóa là kênh đối thoại quan trọng giữa Italy và Việt Nam. Trong đó, điện ảnh là hình thái nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp công chúng hiểu rõ hơn về đất nước và con người Italy.”

Toàn cảnh Họp báo Liên hoan Phim Italia 2025.

Theo Đại sứ, Liên hoan phim năm nay sẽ mang đến hành trình điện ảnh xuyên qua nhiều bối cảnh từ miền Bắc nước Ý đến vùng Địa Trung Hải, thể hiện sự chuyển mình của xã hội với góc nhìn nhân văn và hiện đại.

Cụ thể, liên hoan sẽ giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh xuất sắc, đoạt nhiều giải thưởng, khắc họa tinh thần của một quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những suy tư thầm lặng về tình yêu và ký ức đến những mô tả táo bạo về sự kiên cường và đối kháng, những câu chuyện này đã cùng dệt nên một bức chân dung về đất nước Italia đương đại - sống động, không ngừng chuyển mình và lan tỏa tính nhân văn sâu sắc.

Các buổi chiếu bắt đầu lúc 19h30 hàng ngày, với danh sách những tác phẩm điện ảnh xuất sắc được trình chiếu như sau: Vermiglio của đạo diễn Maura Delpero, bộ phim đã giành Giải Sư Tử Bạc tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81 và được lựa chọn là đại diện cho Italia tranh tài tại Lễ trao giải Oscar năm 2025 (ngày 20/10).

Cảm thấy tốt hơn (Nonostante) của đạo diễn Valerio Mastandrea vinh dự được trao Giải Nastro d'Argento cho Kịch bản hay nhất (ngày 21/10)

Cuộc sống xa cách (La Vita Accanto) của đạo diễn Marco Tullio Giordana, tác phẩm đã mang về nhiều giải thưởng diễn xuất cùng Giải thưởng Cống hiến cho Marco Tullio tại Liên hoan phim Locarno Film Festival 2024 (ngày 22/10)

Đại sứ Italia tại Việt Nam ngài Marco della Seta phát biểu tại họp báo.

Bộ phim Mười Chín (Diciannove), một câu chuyện trưởng thành đầy sống động, được lựa chọn tham dự các liên hoan phim quốc tế uy tín Venice, Toronto và London (ngày 23/10)

Gloria!, bộ phim đạt vô sổ giải thưởng danh giá, nổi bật là Giải thưởng Quả Cầu Vàng (Italia) cho Phim đầu tay hay nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất (ngày 24/10)

Chào Joe (Hey Joe) của đạo diễn Claudio Giovanni được ghi nhận qua các hạng mục về Âm thanh và Quay phim xuất sắc nhất tại các giải thưởng điện ảnh hàng đầu nước Ý (ngày 25/10)

Các phim sẽ được trình chiếu bằng tiếng Ý, kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh, mang đến trải nghiệm điện ảnh chân thực và gần gũi cho khán giả.

Sau mỗi buổi chiếu, người xem sẽ có cơ hội giao lưu, hỏi đáp cùng ông Antonio Termenini, Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan phim châu Á tại Rome và Liên hoan phim Italia tại Hà Nội, để tìm hiểu sâu hơn về quá trình sản xuất, giám tuyển và thông điệp nhân văn của từng tác phẩm.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, vào 14h00 ngày 22/10 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi tọa đàm điện ảnh với chủ đề “Giám tuyển phim: Dám tuyển phim”.

Sự kiện có sự tham gia của Giám đốc Nghệ thuật Antonio Termenini cùng các chuyên gia điện ảnh Ý và Việt Nam, thảo luận về công tác giám tuyển, chiến lược hợp tác quốc tế và việc xây dựng cộng đồng yêu phim tại Việt Nam.