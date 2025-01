Ngăn chặn tin giả về lịch chiếu, giá vé phim 'Đào, phở và piano'

Tin giả liên quan đến phim Đào, phở và piano đang được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình.

Trên các trang fanpage và hội nhóm về phim ảnh và showbiz, thông tin về việc bộ phim này chính thức khởi chiếu với giá đồng giá 45.000 đồng tại tất cả cụm rạp CGV và Lotte đang lan truyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, các đơn vị chiếu phim đã phải lên tiếng chính thức để làm rõ thông tin sai lệch này.

Mặc dù có sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, các trang fanpage và hệ thống đặt vé trực tuyến của CGV Cinemas Vietnam và Lotte không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến phim "Đào, phở và piano". Ngược lại, thông tin từ FPT Telecom chỉ nhấn mạnh rằng họ đang xin phép phổ biến phim này nhưng chưa hoàn tất thủ tục, và khi có thông tin chính thức, họ sẽ cung cấp thông tin trên website và fanpage chính thức của mình.

Thông tin nền tảng FPT Play chiếu Đào, phở và piano do một người dùng mạng xã hội đang "làm việc tại FPT" chia sẻ - Ảnh chụp màn hình.

Tình trạng vé phim "Đào, phở và piano" trên mạng cũng gặp phải những vấn đề như phe vé, vé giả hoặc lừa đảo. Có những trường hợp vé được rao bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc, tạo ra rủi ro cho người mua.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã cảnh báo về tình trạng vé giả và khuyến cáo người xem chỉ nên mua vé qua các kênh chính thống và không nên mua vé từ những nguồn không chính thống trên mạng xã hội. Điều này nhằm tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Cảnh giác lừa đảo khi mua vé xem phim, tham gia sự kiện qua mạng

Mới đây, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã ghi nhận tình trạng khán giả bị lừa khi mua lại vé phim "Đào, Phở và Piano" tại các hội, nhóm trên mạng xã hội. Cụ thể, nhiều người dùng vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên trang web chính thống đã nhẹ dạ cả tin, mua lại của những đối tượng "giao bán lại vé" để rồi bị chiếm đoạt tài sản.

Sau sự việc sập trang web vì quá tải truy cập, cùng với tình trạng lừa đảo bán vé trên mạng xã hội kể trên, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã đưa ra thông báo chính thức: "Vé phim "Đào, Phở và Piano" hiện chỉ bán trực tiếp tại quầy vé, không bán online".

Trước tình trạng này, ngày 27/2, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo khán giả không mua vé xem phim do người khác bán lại trên Internet để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Theo Cục An toàn thông tin, hiện tượng phe vé, bán lại vé giá cao, giả mạo trang web chính thống và sau đó chiếm đoạt tiền của người dân có nhu cầu tham gia các sự kiện nổi tiếng đã trở thành vấn nạn. Vì thế, người dân nên lựa chọn những địa chỉ, website uy tín và được xác minh rõ ràng hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.