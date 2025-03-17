Tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Italy và Việt Nam

Đây là một trong những hoạt động quan trọng thuộc chuỗi sự kiện ICHAM Connected Workshop, nhằm thúc đẩy việc thông tin giới thiệu về nước và các lĩnh vực đi đầu của nước Ý tới công chúng Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, thông qua đó tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Italy.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của ngài Marco della Seta, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Italy tại Việt Nam; ngài Francesco Arcuri, Phó đại sứ, Trưởng phòng Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng hiệp hội đối tác, hội viên, đại diện các Khoa, Viện đào tạo Quốc tế tại các trường Đại học đối tác của ICHAM.

Sự kiện Gặp gỡ đối tác ICHAM và Trình bày báo cáo “Italy in 10 selfies”

Phát biểu khai mạc chương trình, ngài Marco della Seta, Đại sứ Italy tại Việt Nam cho biết, sự kiện do ICHAM tổ chức lần này là điểm nhấn giúp cho sự giao thoa, hiểu biết giữa hai nước Việt Nam và Italy trở nên sâu sắc hơn. Thông qua đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận những mô hình kinh tế tiên tiến, thúc đẩy hợp tác và mở rộng đầu tư bền vững cùng các doanh nghiệp Italy.

“Italy được biết đến rộng rãi với ba chữ F nổi tiếng, đó là Fashion (Thời trang), Food (Ẩm thực) và Furniture (Nội thất), đây là những trụ cột của thương hiệu Italy trên toàn cầu. Báo cáo 'Italy in 10 selfies' nhằm làm sáng tỏ những khía cạnh ít được biết đến nhưng không kém phần xuất sắc của nền kinh tế Italy”, Đại sứ Italy Marco della Seta nhấn mạnh.

Tại đây, các đại biểu tham dự được giới thiệu những nội dung nổi bật của báo cáo "Italy in 10 Selfies" cùng 10 kỷ lục của nước Italy trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp và năng lượng tái tạo. Báo cáo cung cấp thông tin về các lĩnh vực đi đầu của nước Ý tới các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua đó tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ý.

Báo cáo được thực hiện bởi Quỹ Symbola, phối hợp với Unioncamere và Assocamerestero, dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao & Hợp tác Quốc tế, Bộ Môi trường & An ninh Năng lượng, Bộ Doanh nghiệp & Sản xuất Ý.

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa ICHAM và các đối tác chiến lược tại Việt Nam

"Italy in 10 Selfies 2024" mang đến góc nhìn toàn diện về thế mạnh của nền kinh tế Ý. Hiện báo cáo đã được dịch sang 7 ngôn ngữ và phân phối rộng rãi thông qua Đại sứ quán Ý và hệ thống Phòng Thương mại Ý trên toàn thế giới.

Ông Michele D’Ercole – Chủ tịch ICHAM khẳng định: "Ý không chỉ là trung tâm công nghiệp hàng đầu châu Âu mà còn là đối tác chiến lược của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận những mô hình kinh tế tiên tiến, thúc đẩy hợp tác và mở rộng đầu tư bền vững cùng cá doanh nghiệp Ý."

Dịp này, trong khuôn khổ sự đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa ICHAM và Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hội Nội thất Việt Nam (VNIA) để mở rộng cơ hội hợp tác song phương.