Apple chi 'khủng' đưa giải đua xe Formula 1 lên Apple TV

Cú bắt tay giữa Apple và Formula 1. Ảnh: Apple

Apple đã thông báo có được quyền phát sóng độc quyền tại Mỹ đối với Giải đua Công thức 1 - Formula 1. Thỏa thuận mới kéo dài 5 năm giữa Apple và Formula 1 sẽ biến Apple TV trở thành nền tảng phát trực tuyến độc quyền cho tất cả các chặng đua F1, bắt đầu từ mùa giải 2026, thay thế cho đài ESPN - đơn vị hiện đang nắm quyền phát sóng.

Toàn bộ các buổi tập luyện, vòng loại, Sprint và các chặng đua Grand Prix sẽ được cung cấp cho người đăng ký Apple TV. Theo Apple, một số chặng đua được chọn và toàn bộ các buổi tập luyện cũng sẽ được xem miễn phí trên ứng dụng Apple TV trong suốt mùa giải.

Theo TechCrunch, Apple đã đấu thầu từ 140 triệu đến 150 triệu USD mỗi năm cho quyền phát sóng này, cao hơn so với con số 85 triệu USD mỗi năm mà ESPN hiện đang chi trả cho Formula 1. Thỏa thuận của Apple có tổng giá trị khoảng 750 triệu USD trong suốt 5 năm.

Thỏa thuận này cũng nối tiếp sự hợp tác giữa Apple và Formula 1 trong bộ phim “F1 The Movie” do Brad Pitt đóng chính. Bộ phim đã thu về 629 triệu USD trên toàn thế giới trong năm nay, trở thành bộ phim thể thao có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bộ phim được dự kiến sẽ ra mắt trên Apple TV vào ngày 12 tháng 12.

“Chúng tôi không còn xa lạ gì với nhau, khi đã cùng hợp tác trong suốt ba năm qua để thực hiện bộ phim F1 The Movie - một tác phẩm đã chứng minh được sức hút to lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi cùng chia sẻ một tầm nhìn chung: đưa môn thể thao tuyệt vời này đến gần hơn với người hâm mộ tại Mỹ, đồng thời thu hút thêm khán giả mới thông qua các buổi phát sóng trực tiếp, nội dung hấp dẫn, và cách tiếp cận quanh năm để giữ chân họ”, chia sẻ của Stefano Domenicali, Tổng Giám đốc Điều hành Formula 1.

Ngoài việc phát sóng Formula 1, Apple cho biết họ sẽ mở rộng trải nghiệm về môn thể thao này trên các nền tảng khác như Apple News, Apple Maps, Apple Music và Apple Fitness+. Ngoài ra, ứng dụng Apple Sports sẽ cung cấp các cập nhật trực tiếp cho mọi vòng loại, Sprint và chặng đua của mỗi Grand Prix trong mùa giải, bao gồm bảng xếp hạng theo thời gian thực, bảng điểm các tay đua và đội đua, tính năng Live Activities trên màn hình khóa và tiện ích trên màn hình chính.

F1 TV Premium, dịch vụ theo dõi các nội dung cao cấp về Formula 1, cũng sẽ có mặt trên Apple TV tại Mỹ.

“Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng mối quan hệ với Formula 1 và mang đến cho người đăng ký Apple TV tại Mỹ cơ hội tiếp cận hàng đầu với một trong những môn thể thao thú vị và phát triển nhanh nhất hành tinh”, chia sẻ của Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Dịch vụ của Apple trong một thông cáo báo chí.

“Năm 2026 đánh dấu một kỷ nguyên chuyển mình của Formula 1 với các đội đua mới, quy định và xe đua mới cùng những tay đua xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm phát sóng cao cấp, sáng tạo, và lấy người hâm mộ làm trung tâm theo cách mà chỉ Apple mới có thể làm được”, ông cho biết thêm.

Từ cú bắt tay với Formula 1, một trong những môn thể thao ghi nhận tốc độ tăng trưởng khổng lồ, Apple TV tiếp tục thể hiện tầm nhìn trong lĩnh vực phát sóng trực tuyến thông qua các tác phẩm trong thư viện Apple Originals.