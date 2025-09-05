Điện tử tiêu dùng
IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

Anh Thái

Anh Thái

16:09 | 05/09/2025
Đây là dải sản phẩm mới, được tích hợp AI tiên tiến nhất từ trước đến nay, bao gồm máy tính PC hiệu năng cao, máy tính bảng thông minh và các thiết bị chơi game mạnh mẽ, ấn tượng. Dải sản phẩm này cũng thể hiện rõ tầm nhìn “Smarter AI for All” của Lenovo — đưa AI tạo sinh (GenAI) và trí tuệ lai (hybrid intelligence) của Lenovo ở mọi khía cạnh, từ công việc, sáng tạo, giải trí, cho đến cuộc sống thường nhật.
Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Luca Rossi, Chủ tịch Intelligent Devices Group của Lenovo, cho biết: “Từ những chiếc máy trạm tích hợp AI thiết kế linh hoạt, đến thiết bị chơi game cầm tay và máy tính bảng dành cho nhà sáng tạo (creator), Lenovo đang không ngừng tái định nghĩa những lợi ích mà công nghệ có thể mang đến cho con người và doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI. Đây không chỉ là viễn cảnh của tương lai, mà là những trải nghiệm AI thực tế, hiện hữu mỗi ngày — giúp cá nhân hóa vượt trội, nâng cao năng suất, khơi nguồn sáng tạo và bảo vệ dữ liệu tối ưu. Tất cả xuất phát từ niềm tin rằng công nghệ thông minh hơn, bao gồm AI thông minh hơn, phải dễ tiếp cận, hữu ích và trao quyền cho mọi người.”

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI

Đối với khách hàng doanh nghiệp. Lenovo sẽ tái định hình cách người dùng doanh nghiệp tương tác với thiết bị thông qua những ý tưởng đột phá nhờ tích hợp AI thông qua mẫu concept ThinkBook™ VertiFlex được trang bị màn hình 14inch xoay linh hoạt. Concept Lenovo Smart Motion với chiếc chân đế laptop đa hướng, hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ, lệnh thoại và thiết kế công thái học chú trọng sức khỏe người dùng.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
ThinkPad P16 Gen 3

Lenovo cũng mở rộng danh mục máy trạm chuyên dụng tích hợp AI, dẫn đầu là ThinkPad™ P16 Gen 3 hoàn toàn mới, cùng các phiên bản nâng cấp của ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 và P14s i Gen 6. Với các tùy chọn cấu hình hiệu năng cao, dòng máy trạm di động này được tối ưu để hỗ trợ phát triển ứng dụng AI và đáp ứng những quy trình sáng tạo yêu cầu hiệu suất mạnh mẽ ở mọi cấp độ.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
ThinkPad P14s i Gen 6

Ngoài ra, Lenovo cũng mang đến sự kiện ThinkPad X9 Aura Edition phiên bản màu Trắng Ngọc Sương Mai - Glacier White, một trong những chiếc PC Copilot+ được tối ưu hóa bởi AI của Lenovo, với hai tùy chọn màn hình 14 và 15 inch.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
ThinkPad X9 Aura Edition-Glacier White

Với người dùng cá nhân, cần hỗ trợ đa nhiệm và nâng cao năng suất, Lenovo giới thiệu màn hình cong siêu rộng 39,7” ThinkVision™ P40WD-40 có độ phân giải 5120x2160, tích hợp cổng Thunderbolt™ 4 và thiết kế tiết kiệm năng lượng giúp giảm tiêu thụ điện.

Trải nghiệm hiển thị cũng được nâng tầm với dòng sản phẩmThinkPad Smart Dock mới, nổi bật là Thunderbolt™ 5 Smart Dock 7500 hiệu suất cao, hỗ trợ quản lý thiết bị dựa trên đám mây và kết nối tối đa bốn màn hình có tần số quét cao.

Magic Bay HUD cho ThinkBook từng được giới thiệu dưới dạng concept Tiko Pro vào đầu năm nay cũng sẽ sớm có mặt tại một số thị trường.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
ThinkVision P40WD 40

Và để giúp khách hàng đẩy nhanh việc ứng dụng AI vào thực tiễn, Lenovo cũng đang thử nghiệm phát triển trợ lý AI trên thiết bị thông qua chương trình dịch vụ AI Fast Start, tận dụng sức mạnh của công cụ AI Assistant Builder do Intel phát triển. Chương trình thử nghiệm này phản ánh rõ cách tiếp cận lấy dịch vụ làm trung tâm của Lenovo, hỗ trợ các tổ chức trong các lĩnh vực như xuất bản, y tế và tài chính nhanh chóng triển khai các giải pháp AI tùy chỉnh, đồng thời đảm bảo ưu tiên hàng đầu cho bảo mật và quyền riêng tư.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500

Với người dùng cần một cỗ máy AI để sáng tạo không giới hạn, di động mọi nơi, gaming ấn tượng… Lenovo mang đến Lenovo Legion Go (8,8", 2), thiết bị PC gaming cầm tay được trang bị tay điều khiển TrueStrike cải tiến, màn hình OLED chất lượng cao và thời lượng pin tối ưu. Người dùng cũng có thể tìm kiếm Legion Pro 7 (16", 10) và ba màn hình Legion Pro OLED mới (32UD-10, 27UD-10, 27Q-10) với tốc độ quét siêu nhanh và hình ảnh PureSight rực rỡ để có thể đáp ứng mọi nhu cầu gaming đỉnh cao.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
Lenovo Legion Go (8,8”, 2)

Legion Glasses Gen 2 cũng sẽ sớm nhận được bản cập nhật phần mềm 3D Mode hoàn toàn miễn phí, mở ra không gian trải nghiệm gaming toàn cảnh ấn tượng hơn từ hơn 20 tựa game cho người dùng Legion Go và các mẫu laptop có hỗ trợ kính này.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
Legion Glasses 2 with 3D Mode

Cũng nhân dịp này, Lenovo giới thiệu FlickLift, một giải pháp chỉnh sửa ảnh thông minh cho Yoga và IdeaPad, tận dụng sức mạnh AI để xóa nền, làm nét và tối ưu quy trình xử lý hình ảnh trên nhiều ứng dụng, mang đến trải nghiệm sáng tạo liền mạch.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
FlickLift

Lenovo cũng mở rộng danh mục sản phẩm với loạt máy tính bảng tích hợp AI và phụ kiện mới. Tiêu biểu là chiếc Yoga Tab mới dành cho giới sáng tạo và thế hệ số, sở hữu màn hình 3.2K PureSight Pro, các tính năng AI có sẵn trên thiết bị và bút Lenovo Tab Pen Pro giúp chuyển phác thảo thành hình ảnh hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Bên cạnh đó là các mẫu máy tính bảng siêu nhẹ Idea Tab Plus được tích hợp sẵn các công cụ AI như Smart Notes, Circle to Search và Gemini trong một thiết kế gọn nhẹ, đầy màu sắc.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ sản phẩm mới tích hợp AI
Idea Tab Plus

Sự kiện Lenovo Innovation World diễn ra trong khuôn khổ triển lãm IFA 2025. Chi tiết xem thêm tại news.lenovo.com/press-kits/innovation-world-2025/.

Lenovo IFA 2025 dải sản phẩm AI mới Loạt sản phẩm mới tích hợp AI

