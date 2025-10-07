Báo cáo nhấn mạnh nỗ lực của Lenovo trong việc đẩy nhanh tiến trình đạt các mục tiêu môi trường thông qua chiến lược tham gia nền kinh tế tuần hoàn. Chiến lược này bao gồm việc sử dụng vật liệu tái chế khép kín trong các dòng sản phẩm, đồng thời mở rộng các dịch vụ bền vững dành cho khách hàng như sửa chữa, tái chế và tái sử dụng, nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và giữ nguyên vật liệu trong chu trình sử dụng.

Lenovo tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lenovo trong lĩnh vực ESG có thể kể đến như: Tập đoàn đã xuất sắc đạt Chứng nhận Bạch Kim từ EcoVadis, được xếp hạng AAA uy tín từ tổ chức MSCI ESG Ratings, cùng Giải Vàng do Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông (HKICPA) trao tặng ở hạng mục Quản trị doanh nghiệp và ESG xuất sắc nhất. Ngoài ra, Lenovo cũng vừa đạt được vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng “Top 25 Chuỗi cung ứng toàn cầu” của Gartner, với điểm ESG ấn tượng 9/10. Những thành tựu nổi bật này thể hiện rõ cam kết của Lenovo trong việc theo đuổi lộ trình minh bạch, đáng tin cậy để đạt được các mục tiêu ESG.

Lenovo cũng đang tiếp tục mở rộng những tác động xã hội của mình tới toàn cầu. Trong năm 2024, Lenovo một lần nữa được tổ chức Disability:IN tại Hoa Kỳ vinh danh là “Nơi làm việc Lý tưởng dành cho Người khuyết tật” (Best Workplace for People with Disabilities), và tiếp tục nhận danh hiệu này tại Vương quốc Anh và Brazil nhờ áp dụng cách thức làm việc hiệu quả đó trên toàn cầu. Cam kết gắn kết cộng đồng của Lenovo cũng được thể hiện rõ nét thông qua chiến dịch thường niên “Love on Month of Service”, với số lượng người được hỗ trợ bởi các hoạt động tình nguyện của nhân viên Lenovo trên khắp thế giới tăng kỷ lục 44% so với năm trước.

Chia sẻ về một hành trình không ngừng nghỉ của Lenovo, Dave Carroll, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc pháp lý kiêm Giám đốc trách nhiệm doanh nghiệp của Lenovo, người kế nhiệm bà Laura Quatela từ tháng 3-2025, cho biết: “Năm nay là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ESG của Lenovo. Khi những cam kết đầu tiên về các chỉ số hiệu suất ESG đang dần được hoàn thành, chúng tôi vô cùng tự hào về những thành quả đã đạt được và đang tích cực xây dựng một nền tảng vững chắc cho chương tiếp theo trong vai trò dẫn dắt ESG trên toàn cầu.”

Được biết, trong tương lai, Lenovo sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược ESG theo hướng hợp tác và tin cậy, thông qua việc tăng cường hợp tác với các khách hàng và nhà cung cấp trong hệ sinh thái của mình, đặc biệt là với các đơn vị đang tham gia sáng kiến Lenovo 360 Circle. Cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa các bên, Lenovo đang thúc đẩy tầm nhìn chung về một tương lai bền vững và bao trùm hơn.

Báo cáo đầy đủ về ESG 2024/25 của Lenovo có tại đây.