Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 hướng đến nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, đánh giá: "Tại Lenovo, chúng tôi tin rằng AI không chỉ là một công cụ, mà là một động lực mang tính chuyển đổi, đang định hình tương lai của năng suất và năng lực cá nhân. Yoga Book 9i thế hệ mới là một bước tiến vượt bậc trong sáng tạo dựa trên AI, mở ra những cách thức mới để tư duy, làm việc và sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân hóa hơn. Thiết bị này tiếp tục củng cố tầm nhìn toàn cầu của Lenovo trong việc dẫn đầu về AI thông minh cho tất cả, AI không chỉ hỗ trợ nâng cao mọi trải nghiệm mà còn giúp thúc đẩy những đổi mới sáng tạo đầy ý nghĩa trên mọi phương diện của cuộc sống và công việc.”.

Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 cho nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm

Mặc dù sở hữu thiết kế màn hình xoay lật kép nhưng Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) vẫn đảm bảo mang đến cỗ máy có hiệu năng mạnh mẽ, bên cạnh các ưu thế như mỏng hơn, nhẹ hơn và pin lớn hơn… giúp dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng trong bất kỳ môi trường làm việc nào.

Với bộ xử lý Intel® Core™ Ultra, thiết bị sở hữu hiệu năng AI vượt trội, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào việc hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo mà không phải bận tâm điều gì khác.

Điểm nhấn của Yoga Book 9i chính là màn hình kép cảm ứng OLED PureSight 14” hỗ trợ 100% DCI-P3, tốc độ làm mới động VRR 120Hz, độ sáng 500 nits và tỷ lệ khung hình chủ động 94%, tăng 2,1% so với thế hệ trước.

Cùng với đó là hệ thống loa thanh xoay 360 độ với bốn loa Dolby™ Atmos tiếp tục nâng tầm trải nghiệm đa phương tiện nhờ âm thanh sống động, âm trầm sâu hơn.

Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 với màn hình kép OLED độc đáo

Màn hình kép OLED của Yoga Book 9i còn có thể tạo nên nhiều cách sử dụng độc đáo như sử dụng một màn hình làm khung vẽ và màn hình còn lại làm bảng phác thảo hoặc chạy phần mềm AI để tạo hình ảnh, sau đó dễ dàng kéo và thả chúng vào khung vẽ. Kiểu thiết kế này không chỉ năng suất mà giao tiếp cũng được cải thiện đáng kể.

Không những thế, Yoga Book 9i còn đi kèm bàn phím Bluetooth® tiện lợi, bàn phím trên màn hình, bút Yoga Pen và case Folio làm chân đế, mang đến sự linh hoạt vượt trội, tính hiệu quả và khai mở vô vàn cảm hứng sáng tạo độc đáo.

Bên cạnh thiết kế độc đáo và hiệu năng mạnh mẽ thì Yoga Book 9i còn sở hữu các tính năng AI tiên tiến như Smart Note, giúp chuyển đổi các ghi chú văn bản hoặc phác thảo thành các thành phần trực quan tinh tế, giúp tổ chức và ghi chú một cách dễ dàng và hiệu quả. Smart Reader giúp tạo tóm tắt các cuốn sách trong thư viện cá nhân, nhờ đó người dùng nhanh chóng quyết định nội dung tiếp theo mà không mất nhiều thời gian.

Yoga Book 9i còn sở hữu các tính năng AI tiên tiến như Smart Note

Thiết bị còn được trang bị tính năng Air Gestures, cho phép người dùng thực hiện các cử chỉ tay trực quan để di chuyển cửa sổ giữa hai màn hình, lăn kéo trang, hoặc chụp ảnh màn hình một cách dễ dàng.

Ngoài ra, Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) còn sở hữu viên pin dung lượng lớn 88WHr, cho thời gian sử dụng liên tục cho cả ngày dài. Với trọng lượng chỉ 1,22 kg (không bao gồm bàn phím), thiết bị sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng trong mọi chuyến đi.

Cùng với việc ra mắt của Yoga Book 9i hôm nay, Lenovo đồng thời mở rộng dòng sản phẩm Yoga AI cao cấp của mình, kiện toàn BST công cụ sáng tạo cá tính dành cho người dùng hiện đại. Đồng thời, Yoga Book 9i còn được xem là sản phẩm tiếp nối cho sự thành công của các thiết bị Yoga Slim 9i, Yoga Slim 7i Aura Edition và Yoga 7i 2-in-1 đã được ra mắt vào tháng 3 vừa qua, thêm một lần nữa khẳng định cam kết của Lenovo về đổi mới sáng tạo và dẫn đầu công nghệ với AI.

Yoga Book 9i còn đi kèm bàn phím Bluetooth®, bút Yoga Pen và case Folio, mang đến sự linh hoạt vượt trội

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) cũng thiết lập nên chuẩn mực mới cho dòng laptop cao cấp với thiết kế Camera-Under-Display đầu tiên trên thế giới, mang tới tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 98% cho trải nghiệm được sâu rộng, đắm chìm hơn. Đồng thời, màn hình OLED PureSight Pro 4K 120Hz 14” cũng đảm bảo độ chính xác màu vượt trội, lý tưởng cho các chuyên gia sáng tạo nhờ được trang bị sẵn Windows 11 Copilot+Intel Core Ultra 7, và NPU 48 TOPS, máy giúp tăng cường hiệu suất công việc dựa trên AI, tối ưu hóa đa nhiệm và hiệu suất làm việc.

Đối với những người ưu tiên tính linh hoạt thì Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14”, 10) là một laptop Copilot+ convertible, cho phép người dùng dễ dàng thích nghi với các công việc đa dạng nhờ vi xử lý Intel Core Ultra và NPU 40 TOPS, thiết bị tối đa hóa hiệu suất năng lượng, đồng thời hỗ trợ màn hình OLED PureSight 2.8K 120Hz1 với 100% độ chính xác màu DCI-P3.

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) chính thức bán ra từ tháng 6 này với giá bán lẻ dự kiến từ 68.990.000 đồng

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) chính thức bán ra từ tháng 6 năm nay với giá bán lẻ dự kiến từ 68.990.000 đồng cùng với 02 năm gói dịch vụ Premium Care và 02 (hai) năm Accidental Damage Protection (ADP).

Các mẫu laptop khác trong gia đình Yoga, bao gồm Yoga Slim 9i (14”, 10), Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10) và Yoga 7i 2-in-1 (14”, 10) đã có mặt trên thị trường với mức giá lần lượt là 59.990.000 đồng, 37.990.000 đồng và 39.990.000 đồng.

Riêng dòng Lenovo Yoga Gen 10 Series trở lên, Lenovo cam kết mang đến dịch vụ Premium Care từ 02 (hai) năm lên 03 (ba) năm, đảm bảo sự bảo vệ toàn diện và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.