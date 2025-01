Snapdragon X Elite và Snapdragon X Plus có gì đặc biệt?

Cùng với đó, các dòng máy tính (PC) sử dụng vi xử lý Snapdragon X Elite và Snapdragon X Plus cũng mang đến khả năng sáng tạo mới với các trải nghiệm AI độc đáo nhờ NPU nhanh nhất thế giới dành cho laptop đạt đến 45 TOPS (NPU có thể thực hiện tới 45 nghìn tỷ phép tính mỗi giây) và hiệu suất cao nhất trên mỗi watt.

Trong lần đầu tiên ra mắt này, sẽ có khoảng 20 dòng PC tích hợp Copilot+ được trang bị Snapdragon X Elite và Snapdragon X Plus của các thương hiệu Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft và Samsung. Theo đó, các dòng máy tính (PCs) đều được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon® X Elite và Snapdragon® X Plus đều là những thiết bị duy nhất trên thị trường có khả năng hiện thực hóa các trải nghiệm Copilot+. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu và hiệu suất vượt trội của các vi xử lý này sẽ cung cấp sức mạnh cho dòng thiết bị này trở nên đột phá, cũng như việc Copilot+ đã cải cách hóa sự tương tác của người dùng với máy tính của họ.

Qualcomm Technologies và Microsoft cũng sẽ cùng nhau nâng điện toán thông minh lên một tầm cao mới và chuyển hóa trải nghiệm PC. Cụ thể, Qualcomm Technologies với NPU (bộ vi xử lý chuyên biệt được thiết kế để tăng tốc các thuật toán học máy) được tích hợp trong chip Snapdragon X Elite, mang lại hiệu suất NPU trên mỗi watt cao nhất cho laptop, tăng gấp 2,6 lần so với M3 và 5,4 lần so với Core Ultra 71. Với sự tích hợp kiến trúc của Qualcomm Hexagon NPU, bộ vi xử lý này có thể cung cấp hiệu suất đỉnh cao đến 24 TOPS/watt trong các trường hợp sử dụng (use case) như Siêu Phân Giải (Super Resolution)2 và khi kết hợp với CPU Qualcomm Oryon hàng đầu, Snapdragon X Elite dẫn đầu về hiệu suất trên mỗi watt, đạt mức hiệu suất CPU PC cao nhất của đối thủ nhưng chỉ mất 60% năng lượng tiêu thụ.

Phát biểu tại sự kiện, Alex Katouzian, Tổng Giám đốc bộ phận Di động, Điện toán và Thực tế ảo (XR) của Qualcomm Technologies cho biết: “Màn bắt tay hợp tác của chúng tôi với Microsoft đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các sản phẩm PC khi kết hợp sức mạnh của Snapdragon X Series và Copilot+ nhằm mang đến những tính năng AI đột phá, tái định nghĩa lại trải nghiệm sử dụng máy tính cá nhân - tất cả đều được trang bị hiệu suất hàng đầu cùng thời lượng pin sử dụng xuyên suốt nhiều ngày”. Ngày hôm nay, các đối tác sản xuất thiết bị gốc của chúng tôi đã công bố những sản phẩm PC đầu tiên được tích hợp Copilot+ và được trang bị độc quyền Snapdragon X Series với nhiều kiểu dáng và mức giá khác nhau. Chúng tôi tự hào khi đóng vai trò thúc đẩy bước tiến đột phá của ngành công nghiệp máy tính, đưa máy tính Windows lên vị trí tiên phong về công nghệ và cho phép người dùng có được trải nghiệm vượt qua mọi giới hạn về hiệu suất, sáng tạo và giải trí.

“PC Copilot+ được trang bị Snapdragon X Series của Qualcomm dẫn đầu về hiệu suất trên mỗi watt khi chạy trên hệ sinh thái Windows và đồng thời cung cấp các trải nghiệm AI đột phá với thời lượng pin vượt trội”, ông Pavan Davuluri, Phó Chủ tịch mảng Windows và các thiết bị của Microsoft nói. “Đây là bước ngoặt cho hệ sinh thái PC Windows được thúc đẩy bởi sự hợp tác sâu sắc của chúng tôi với Qualcomm. Tôi rất vui mừng khi có thể công bố các máy tính tích hợp Copilot+ đột phá với Snapdragon, bao gồm cả các dòng máy tính bảng Surface, có hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng hàng đầu”. Alex Katouzian chia sẻ thêm.

Điểm mặt các dòng máy tính tích hợp Copilot+ trang bị chip Snapdragon X Elite và X Plus:

Acer tối ưu hóa việc sử dụng AI

AcerSwift 14 AI sẽ mang đến những trải nghiệm AI mới mẻ để hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ hàng ngày. Kết hợp giữa sức mạnh của nền tảng Snapdragon X Series, các tính năng hỗ trợ bởi Copilot+ trên Window 11 và các giải pháp như Acer PurifiedView 2.0 hay Acer PurifiedVoice 2.0… giúp dòng máy tính Swift 14 AI tối ưu hóa việc sử dụng AI liền mạch để nâng cao năng suất và khả năng sáng tạo một cách mượt mà.

Mẫu máy này cũng được trang bị màn hình cảm ứng 2.5K cho hình ảnh sống động và nổi bật với thiết kế dành riêng cho PC Copilot+, logo AI độc nhất trên thân máy và Chỉ báo hoạt động (Activity Indicator) trên bàn di chuột cảm ứng.

Acer Swift 14 AI

ASUS ra mắt các tính năng AI thế hệ mới của PC Copilot+

Đại diện đầu tiên của ASUS được tích hợp Snapdragon X Elite và X Plus là ASUS Vivobook S 15. Đây sẽ là sản phẩm đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ của dòng máy tính cá nhân, mang đến sức mạnh và hiệu quả AI vượt trội. Nhờ có NPU có hiệu suất 45 TOPS và mức TDP 45W , đồng thời được hỗ trợ công nghệ tản nhiệt ASUS IceCool Thermal, người dùng có thể tận hưởng khả năng xử lý AI trên thiết bị cực nhanh cùng với các tính năng AI thế hệ mới của PC Copilot+.

Dù sở hữu màn hình OLED 3K 120Hz với kích thước 15,6inch, nhưng ASUS Vivobook S 15 vẫn có thời gian sử dụng lên đến hơn 18 giờ liên tục. Tất cả đều được gói trọn trong một thiết kế mỏng nhẹ và đầy đủ các cổng kết nối, biến chiếc máy tính này thành người bạn đồng hành đa năng và có thể linh hoạt mang đi khắp mọi nơi.

Dell không đứng ngoài cuộc

Dell tất nhiên sẽ không bỏ qua cuộc chơi này và dòng laptop đầu tiên sử dụng Snapdragon X Elite và Snapdragon X Plus chính là XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 và Latitude 5455.

Với tốc độ và hiệu năng AI vượt trội, thời lượng sử dụng đột phá, các mẫu máy mới của Dell sử dụng Snapdragon X Elite và Snapdragon X Plus sẽ có hiệu suất cao và dễ dàng thực hiện các tác vụ đồng thời. Các thiết bị mới này cũng đi kèm với NGAI, cho phép người dùng trải nghiệm những tính năng đột phá về AI trên máy tính cá nhân.

Dell XPS 13

PC AI thế hệ tiếp theo của HP

Các dòng PC AI thế hệ tiếp theo của HP được thiết kế và xây dựng dựa trên vi xử lý Snapdragon X Elite và NPU chuyên dụng của chip, có khả năng thực hiện 45 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS) để chạy các mô hình ngôn ngữ và AI tổng hợp cục bộ trên thiết bị. Qua đó hai mẫu laptop là HP OmniBook X AI PC và HP EliteBook Ultra AI PC sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn trong thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn. Việc tận dụng các công nghệ AI chạy trên máy tính mạnh mẽ nhất sẽ tăng thời gian sử dụng của máy lên đến 26 giờ, đi kèm chế độ sạc nhanh.

HP EliteBook Ultra cũng cung cấp các tính năng bổ sung mới cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm phần mềm diệt virus Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV) thế hệ tiếp theo được thiết kế để bảo vệ PC khỏi việc xuống cấp độ firmware với các tính năng bảo mật phần cứng, giúp bảo vệ thông tin đăng nhập của người dùng cũng như các dữ liệu quan trọng khác, chứng chỉ Microsoft Secured-Core PC (công nghệ bảo mật chip-to-cloud cung cấp định danh an toàn, xác thực an toàn và dịch vụ mã hóa) và bảo hành ba năm.

HP OmniBook X AI PC HP EliteBook Ultra AI PC

Lenovo cho phép khả năng truy cập LLM ngoại tuyến

Lenovo cũng công bố 2 dòng máy được PC tích hợp AI đầu tiên là Lenovo Yoga Slim 7x và Lenovo ThinkPad T14s Gen 6. Đây là những sản phẩm đầu tiên của hãng được trang bị Snapdragon X Elite. Các laptop này cung cấp hiệu suất PC hàng đầu trên mỗi watt và xử lý tác vụ AI nhanh dựa trên tốc độ 45 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS) của NPU.

Windows 11 và các cải tiến của Copilot+ sẽ cho phép khả năng truy cập vào LLM khi ngoại tuyến, nâng cao tính sáng tạo, năng suất và bảo mật. Yoga Slim 7x và ThinkPad T14s Gen 6 mang đến các tính năng AI tiên phong trên máy tính , đảm bảo trải nghiệm người dùng cá nhân và doanh nghiệp theo phong cách hiện đại, tân tiến và tinh gọn.

Lenovo Yoga Slim 7x ThinkPad T14s Gen 6

Microsoft Surface nâng tầm trải nghiệm AI hoàn toàn mới

Microsoft Surface là dòng máy mới thông minh nhất từ trước tới nay, được thiết kế hiện đại màn hình cảm ứng thông minh viền siêu mỏng, camera tích hợp AI, bàn di chuột phản hồi xúc giác (haptic)… bên cạnh thời lượng pin siêu dài và trải nghiệm AI hoàn toàn mớ. Đó là nhờ bộ xử lý Snapdragon X Elite và Snapdragon X Plus.

Cụ thể, dòng Surface Pro là chiếc laptop 2 trong 1 linh hoạt nhất, được tinh chỉnh lại để mang đến tốc độ và thời lượng pin vượt trội cho các trải nghiệm AI hoàn toàn mới, nhờ sức mạnh của X Elite và X Plus. Sản phẩm cũng được trình làng với màn hình OLED tùy chọn có khả năng hiển thị chuẩn HDR và sở hữu camera góc siêu rộng vô cùng hoàn hảo cho việc sử dụng Windows Studio Effects. Bàn phím Surface Pro Flex mới cho phép người dùng xác định Surface Pro và bàn phím vào vị trí phù hợp, dù gắn liền hay tách rời.

Samsung Galaxy Book4 Edge - công nghệ tích hợp AI lai (hybrid AI)

Samsung Galaxy Book4 Edge cũng được trang bị công nghệ tích hợp AI lai (hybrid AI) với sức mạnh của Snapdragon X Elite cùng NPU lên đến 45 TOPS. Thiết bị này sẽ gia nhập hệ sinh thái Galaxy AI siêu kết nối với màn hình Dynamic AMOLED 2X 14inch và 16inch, mang đến một thế hệ Galaxy Book4 Edge khai phóng đầy sáng tạo và năng suất ấn tượng.

Đáng chú ý Galaxy Book4 Edge cũng bao gồm các tính năng AI được yêu thích của hệ sinh thái Galaxy như Khoanh vùng tìm kiếm với Google (Circle to Search with Google), Phiên dịch trực tiếp (Live Translate) và Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist) lên màn hình lớn hơn của PC để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cực cao nhờ sức mạnh của công nghệ điện toán AI.

Tìm hiểu thêm về Snapdragon X Series tại ĐÂY.

Ông Cristiano Amon (Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Qualcomm Incorporated) sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Computex 2024 diễn ra vào ngày 3/6 tới, xem tại ĐÂY.