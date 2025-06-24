Robot humanoid “Made in Vietnam” bước vào nhà máy

VinMotion chính thức thành lập đầu năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hướng tới chế tạo robot hình người đa năng. Chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm kỹ sư nhanh chóng giới thiệu nguyên mẫu đầu tiên của robot hình người tại Việt Nam. Chủ tịch VinMotion tiết lộ đến tháng 6/2025 công ty đã ra mắt tới 5 phiên bản thử nghiệm do chính đội ngũ kỹ thuật trong nước thiết kế phần cứng, phần mềm làm chủ hoàn toàn.

Nguyên mẫu robot VinMotion của Vinfast. Ảnh: VinMotion

Khả năng robot humanoid vận chuyển vật liệu, lắp ráp chi tiết, kiểm tra chất lượng sản phẩm phù hợp với thực trạng các nhà máy thiết kế cho con người, từ đó giảm thiểu sai sót và bảo vệ sức khỏe công nhân. VinFast được giới chuyên gia đánh giá là môi trường thuận lợi để thí điểm đưa humanoid vào thực chiến vì quy mô sản xuất lớn và khát vọng quốc tế hoá.

Đổi mới kỹ thuật nâng tầm chiến lược quốc gia

Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo ra ngành công nghiệp mới nếu tận dụng được thế mạnh tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, bài toán chi phí sản xuất, độ ổn định lâu dài và khả năng mở rộng quy mô vẫn còn bỏ ngỏ. So với Optimus của Tesla hay CyberOne của Xiaomi, robot hình người Việt Nam vẫn tồn tại khoảng cách rõ rệt về độ linh hoạt, độ chính xác và hiệu suất xử lý tác vụ phức tạp.

Các mẫu humanoid robot của Tesla. Ảnh: Dataconomy

Thách thức lớn hơn nằm ở năng lực nhân lực kỹ thuật và sự thiếu vắng hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ. Việc VinMotion thu hút chuyên gia từ GE HealthCare, Carnegie Mellon cùng đội ngũ kỹ sư xuất thân từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy tiềm năng nội lực, nhưng chưa đủ để hình thành một chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh. Hệ sinh thái robot muốn phát triển bền vững cần chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng thử nghiệm và khung pháp lý định hướng ứng dụng trong công nghiệp, y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Trong bối cảnh dân số vàng đang suy giảm, chi phí lao động tăng và yêu cầu năng suất ngày càng cao, robot hình người trở thành lựa chọn tất yếu cho nền sản xuất. Nếu thực sự đảm nhiệm được vai trò “công nhân”, robot sẽ không thay thế con người mà hỗ trợ nâng cao kỹ năng, giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại, độc hại và tiêu hao sức khỏe. Năm 2025 chứng kiến robot hình người gia nhập dây chuyền sản xuất. Quan trọng hơn, đây là năm đầu tiên chúng đóng vai trò lực lượng lao động đúng nghĩa trong nền kinh tế Việt Nam.