Mô hình hợp tác ba nhà tạo động lực mới cho ngành xây dựng - giao thông

Ngày 15/11/2025, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Tập đoàn Xây dựng Minh Đức (Minh Đức Group), Tập đoàn OVM và Nhà trường. Sự kiện mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh ngành xây dựng - giao thông đang thúc đẩy đổi mới công nghệ, hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo uy tín tạo nên cầu nối quan trọng giữa tri thức học thuật, công nghệ tiên tiến và thực tiễn thi công. Đây là bước tiến giúp các nghiên cứu chuyên ngành được ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tế.

Tập Đoàn Xây Dựng Minh Đức và Trường Đại học Giao thông Vận tải ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận, Minh Đức Group, OVM và Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ phối hợp trong các lĩnh vực khoa học, đào tạo, hướng tới mục tiêu kết nối nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao cho ngành xây dựng - giao thông.

Hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và hai doanh nghiệp Minh Đức - OVM góp phần thúc đẩy mô hình “Hợp tác năm bên” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Địa phương - Đối tác quốc tế), góp phần giúp Việt Nam tiếp cận và làm chủ các công nghệ xây dựng chiến lược.

Các doanh nghiệp kỳ vọng, sự hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận sớm các nghiên cứu khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song với đó, quá trình phối hợp cũng giúp thúc đẩy thử nghiệm, đóng góp thiết thực cho đào tạo thông qua các hoạt động hướng nghiệp, hội thảo chuyên môn và hỗ trợ sinh viên.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Minh Đức phát biểu trong lễ ký kết.

Về phía Nhà trường, việc bắt tay cùng doanh nghiệp giúp mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, tăng cường khả năng đưa các đề tài nghiên cứu vào ứng dụng, đồng thời củng cố vai trò là trung tâm đào tạo - nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực giao thông và xây dựng.

Tại Lễ ký kết, ông Trần Đại Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Minh Đức cho biết: “Việc hợp tác với Trường Đại học Giao thông Vận tải giúp Minh Đức Group tiếp cận tri thức khoa học mới, đồng thời đóng góp trở lại cho đào tạo bằng chính kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng, khi doanh nghiệp và nhà trường cùng hành động, sẽ hình thành được thế hệ kỹ sư có tư duy thực tế, hiểu công nghệ và đủ năng lực đáp ứng các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai”.

Chia sẻ về định hướng đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác doanh nghiệp, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Giao thông Vận tải cho biết, diễn đàn kết nối hợp tác 3 nhà giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Cơ quan quản lý - Cộng đồng khoa học, hướng tới mục tiêu hình thành thị trường để thương mại hóa các sản phẩm khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, thể hiện sinh động quyết tâm của đồng đồng khoa học - doanh nghiệp ngành giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo chiến lược của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Bộ Xây dựng về triển khai mô hình hợp tác ba nhà và tiến tới hình thành sàn giao dịch, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ của Ngành.

Các đội tại Cuộc thi Sáng tạo “Xây dựng mô hình Tường chắn đất có cốt”.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên cùng phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo “Xây dựng mô hình Tường chắn đất có cốt”, tạo nên sân chơi mang tính ứng dụng cao, nơi sinh viên được trực tiếp vận dụng kiến thức chuyên ngành vào mô hình thực tiễn. Không chỉ là hoạt động học thuật, cuộc thi còn giúp người học cọ xát thông qua các đợt kiến tập, thực tập tại Tập đoàn Minh Đức với các yêu cầu kỹ thuật hiện đại, rèn luyện tư duy giải pháp và khả năng triển khai bài bản.

Thành lập từ năm 2010, Minh Đức Group từng bước hoàn thiện chuyên môn, làm chủ chuỗi giá trị “vật tư - kỹ thuật - thi công” trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông từ dân dụng đến công nghiệp. Đến nay, Minh Đức đã hoàn thiện hơn 3.000 dự án trong và ngoài nước, khẳng định uy tín tại các thị trường quốc tế như Campuchia, Ả Rập Xê Út và đang từng bước mở rộng sang Pháp - châu Âu.

Bên cạnh đó, OVM là đơn vị quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong công nghệ dự ứng lực, cung cấp giải pháp từ vật liệu và thiết bị đến kỹ thuật thi công cho các công trình hạ tầng quy mô lớn. Công nghệ của OVM đã được ứng dụng tại Việt Nam với hơn 3 năm trong rất nhiều dự án trọng điểm, góp phần tạo dựng niềm tin vững chắc trong ngành xây dựng - giao thông.

Và Trường Đại học Giao thông Vận tải, với lịch sử hơn 80 năm, là cơ sở đào tạo đầu ngành về kỹ thuật giao thông tại Việt Nam. Nhà trường là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ uy tín, luôn chú trọng đổi mới chương trình và tăng cường kết nối doanh nghiệp để đưa tri thức hàn lâm vào thực tiễn, qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Sự hợp tác ba bên được đánh giá là góp phần hình thành nên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nhân lực cho ngành xây dựng - giao thông trong giai đoạn mới.