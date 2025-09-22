Google và PayPal kết hợp xây dựng trải nghiệm mua sắm bằng AI

PayPal và Google hợp tác. Ảnh: PayPal

PayPal thông báo đã đạt được thỏa thuận quan hệ hợp tác trong nhiều năm tới với Google để sử dụng công nghệ AI trong việc hỗ trợ trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Ngược lại, các giải pháp thanh toán của PayPal sẽ được tích hợp trong các sản phẩm, dịch vụ của Google. Hơn nữa, PayPal sẽ làm việc với Google Cloud để cải thiện việc lưu trữ và hạ tầng công nghệ.

Dù không công bố cụ thể nội dung các hạng mục hợp tác, nhưng theo TechCrunch thông tin, Google sẽ tham gia đóng góp công nghệ và chuyên môn về AI, còn PayPal sẽ tận dụng hạ tầng thanh toán toàn cầu, các giải pháp quản lý và xác thực danh tính và khả năng cá nhân hóa trong việc thanh toán.

Ngoài ra, cả hai công ty sẽ cùng các bên khác kêu gọi việc áp dụng phương thức thanh toán AI tác nhân mới của Google có tên gọi là AP2. Công cụ này cho phép các giao dịch mua bán được khởi tạo tự động bởi AI, chính vì vậy, AP2 nhận được sự ủng hộ từ hơn 60 nhà bán lẻ cùng các tổ chức tài chính khác nhau.

“PayPal là một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại số, và chúng tôi rất vui mừng khi được mở rộng hợp tác để giúp các giao dịch trực tuyến trở nên đơn giản và an toàn hơn”, chia sẻ của Sundar Pichai, CEO của Google và Alphabet trong một thông cáo báo chí.“Thông qua mối quan hệ hợp tác này, PayPal sẽ sử dụng công nghệ AI hàng đầu ngành của chúng tôi để nâng cao dịch vụ và bảo mật, đồng thời chúng tôi sẽ tích hợp sâu hơn các năng lực thanh toán sáng tạo của PayPal nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn trên các sản phẩm và nền tảng của Google”, ông cho biết thêm.

Theo TechCrunch, PayPal sẽ là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chính cho các giao dịch bằng thẻ trong các sản phẩm và dịch vụ như Google Cloud, Google Ads và Google Play. Các sản phẩm mà Google sẽ tích hợp bao gồm dịch vụ thanh toán thương hiệu của PayPal, dịch vụ chi trả Hyperwallet và dịch vụ PayPal Payouts.