Bộ Công Thương đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%

Tại đây, Bộ Công Thương công bố kết quả tích cực trong sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia 8,3–8,5% trong năm 2025.

Theo ông Bùi Huy Sơn – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. GDP 9 tháng năm 2025 tăng 7,85%, cao nhất trong 15 năm qua (trừ năm phục hồi hậu Covid-19).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì họp báo.

Ngành Công Thương tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so với cùng kỳ. Riêng ngành chế biến – chế tạo tăng 10,4%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Tất cả 34 địa phương đều ghi nhận tăng trưởng công nghiệp, nhiều tỉnh đạt mức hai con số như Phú Thọ (27,7%), Ninh Bình (22%), Quảng Ninh (17%).

Thị trường trong nước duy trì sức mua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5%. Thương mại điện tử tiếp tục bứt phá, tăng bình quân 22–23% trong 9 tháng.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng khi tổng kim ngạch đạt 680,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 348,7 tỷ USD, tăng 16% và vượt xa mục tiêu cả năm. Việt Nam duy trì xuất siêu 16,8 tỷ USD, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Công Thương xác định trọng tâm trong những tháng cuối năm là thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ nhằm đảm bảo tăng trưởng GDP đạt 8,3–8,5%, do đó mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cũng được xác định cao hơn khoảng 1,5 lần, tương đương 12%.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, phối hợp triển khai Chỉ thị 29 của Thủ tướng, thúc đẩy xuất nhập khẩu, giữ vững đà tăng trưởng quý IV. Chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đặc biệt tại Mỹ, EU, Đông Bắc Á. Tháo gỡ rào cản kỹ thuật và phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Đẩy mạnh đàm phán các FTA mới, như với Pakistan, GCC... nhằm mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt. Hướng dẫn các địa phương cấp C/O từ 1/7/2025 theo Nghị định 146, đảm bảo năng lực thực hiện đúng quy định.