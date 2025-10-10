Logitech MX Master 4, chuẩn mực mới cho câu chuyện sáng tạo “The Masters”

Logitech ra mắt chuột cao cấp MX Master 4

Đây là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm văn phòng của Logitech được tích hợp phản hồi xúc giác (haptics), giúp người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thao tác lặp lại và cải thiện hiệu suất tổng thể. Chia sẻ về sản phẩm, ông Tolya Polyanker - Tổng giám đốc mảng MX & Video Business tại Logitech - cho biết: “MX Master 4 được thiết kế để mang lại cảm giác điều khiển sống động, truy cập nhanh đến các công cụ yêu thích và mang đến trải nghiệm làm việc mượt mà chưa từng có. Trong thời đại mà tốc độ và hiệu quả là yếu tố sống còn, các chuyên gia cần những công cụ thông minh để tái định nghĩa quy trình làm việc.”

Logitech MX Master 4

Vậy Logitech MX Master 4 có gì:

Đầu tiên là phản hồi haptics tùy chỉnh: Tính năng phản hồi xúc giác haptics của MX Master 4 mang đến cảm giác rung nhẹ, chính xác khi cuộn, điều hướng và thao tác, lý tưởng cho chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế đồ họa và phân tích dữ liệu.

Actions Ring, lớp phủ số thông minh: Tính năng này được kích hoạt qua phần mềm Logi Options+, giúp hiển thị các công cụ và phím tắt theo ngữ cảnh ứng dụng, giảm tới 63% thao tác lặp lại và tiết kiệm 33% thời gian so với thao tác thông thường.

Kết nối mạnh mẽ gấp đôi: Nhờ chip hiệu suất cao và ăng-ten được tối ưu, kết nối luôn ổn định qua USB-C dongle hoặc Bluetooth với laptop, desktop hay tablet.

Thiết kế bền vững: MX Master 4 được chế tạo từ việc sử dụng 48% nhựa tái chế sau tiêu dùng, bánh lăn bằng nhôm carbon thấp và pin từ 100% cobalt tái chế, bao bì đạt chuẩn FSC™, hỗ trợ tái chế dễ dàng.

Thông số kỹ thuật của Logitech MX Master 4 MagSpeed™ Scroll Wheel: Cuộn lên tới 1.000 dòng/giây. Cảm biến 8.000 DPI: Theo dõi chính xác trên mọi bề mặt, kể cả kính. Nhấp chuột êm ái: Giảm tiếng ồn đến 90% so với thế hệ trước. Sạc nhanh USB-C: 1 phút sạc cho 3 giờ sử dụng, sạc đầy dùng đến 70 ngày. Kết nối đa thiết bị: Chuyển đổi linh hoạt giữa 3 thiết bị, hỗ trợ đa hệ điều hành và truyền file giữa thiết bị qua Logi Options+.

Logitech MX Master 4 và các “The Masters”

MX Master 4 cũng giúp kết nối câu chuyện sáng tạo của các Master.

Đó là câu chuyện của TK Nguyễn, CEO của GAM Entertainment, người tạo kết nối và truyền cảm hứng trong cộng đồng. Của nhà sáng tạo, doanh nhân DJ Bnuts; của Hải Võ, nhà đồng sáng lập NUEN Moto. Và của Nguyễn Kiêm Phong, nhà sáng lập Final Cut Lab. Cả bốn Masters được giới thiệu bởi MX Series trong sự kiện ra mắt ngày hôm qua của Logitech, đã mang tới nhiều câu chuyện thu hút.

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Nguyễn Hồng Phúc, nhà khoa học máy tính, và là chuyên gia trong lĩnh vực AI. Họ chính là những “masters” trong công việc của mình, với việc sử dụng, tận dụng các thiết bị công nghệ để tạo ra câu chuyện đầy cảm hứng về công việc sáng tạo thú vị.

TK Nguyễn

“MX Master 4, với tôi, không chỉ là một con chuột máy tính cao cấp, mà nó là sự mở rộng cho sự tập trung của tôi. Khi tôi đang trong một phiên làm việc chuyên sâu, tôi cần làm việc liền mạch. Nó giúp năng lượng của tôi luôn chuyển động theo dòng chảy, làm chủ các công cụ điều khiển dòng chảy giữa suy nghĩ và hành động. Để làm được điều đó, thiết bị cần phải luôn chuyển động cùng chúng ta, ngay lập tức”, TK Nguyễn cho biết.

DJ Bnuts

Theo DJ Bnuts, âm nhạc không chỉ là tổng hợp của các nốt, nó còn là sự thể hiện của những gì có trong đầu và trong tim. “Khi tôi dùng ngón cái để cảm nhận và điều khiển các thông số chi tiết bằng chuột MX Master 4, như việc tăng hoặc giảm độ vang, điều chỉnh độ trễ..., đây không chỉ là thao tác máy tính. Tính năng phản hồi xúc giác haptics còn cho tôi cảm giác chạm tới beats. Nó là ngôn ngữ cảm xúc được con chuột này giúp điều khiển tới cái máy Mac, tới các phần mềm tôi dùng. MX Master 4 mang đến độ rung động. Trong khi công việc làm âm thanh của đặc biệt nhạy với các phản hồi, giống như nhịp tim của tôi vậy, rất hợp “vibe”, Bnuts tiết lộ.

Nguyễn Kiêm Phong

Nguyễn Kiêm Phong, nhà sáng lập Final Cut Lab cho biết: “Thiết bị, công cụ thường gây ra sự gián đoạn. Việc dựng phim đòi hỏi sự tinh chỉnh ở cấp độ mili-giây, nhưng cũng cần khả năng lướt qua hàng giờ cảnh quay chỉ trong tích tắc. Khi sử dụng chuột MX Master 4, tôi hoàn toàn có thể làm chủ tốc độ dựng phim của mình. Nó có khả năng chuyển đổi liền mạch giữa cuộn siêu nhanh MagSpeed và tinh chỉnh từng frame hình ảnh. Đó chính là làm chủ dòng chảy công việc. Bên cạnh đó, tính năng haptics trên chuột MX Master 4 trở thành trung tâm điều khiển nhanh của tôi. Trong dựng phim, mỗi lần di chuyển tay đến bàn phím để nhấn phím là một sự gián đoạn nhỏ. Tôi đã lập trình nút ngón cái này để mở Actions Ring và ngay lập tức chuyển tới các phần mềm tôi cần.”

Hải Võ

Với Hải Võ, nhà đồng sáng lập và quản lý vận hành (COO) start-up chế tạo moto điện NUEN Moto và là nhà thiết kế tại công ty thiết kế nội thất Mar.ch, thì: “Từ góc độ này, tôi thấy chuột MX Master 4 rất phù hợp cho công việc vì nó có độ hoàn thiện rất cao. Khi chúng tôi thiết kế và sáng tạo mẫu xe điện thứ ba của NUEN, mẫu moto này được điều khiển bằng công nghệ, bằng cảm giác và trực giác. Tương tự, khi tôi cầm con chuột cao cấp MX Master 4, tôi cảm giác như đang “lái” công việc của mình. Con chuột giúp giảm 63% thời gian di chuyển chuột máy tính của tôi khi làm công việc thiết kế - đó chính là sự kiểm soát tôi cần để điều hướng dự án - từ bản vẽ tổng thể đến các chi tiết. Cũng như MX Master 4, có cùng “giá trị” về sự bền vững với chúng tôi – những người đang góp phần với các “công nghệ xanh”.

Nguyễn Hồng Phúc

Và với nhà khoa học máy tính, chuyên gia trong lĩnh vực AI Nguyễn Hồng Phúc thì: “Trong kỷ nguyên này nơi mà mỗi cú click, mỗi phím gõ đều trở thành những chỉ thị, những câu lệnh sáng tạo sẽ được thực thi tuyệt đối bởi Trí Tuệ Nhân Tạo, thì sự chính xác, thoải mái và hiệu năng liền mạch của Chuột và Bàn Phím là điều vô cùng quan trọng. Với sự hỗ trợ đắc lực của MX Master 4 giúp hoàn toàn thoải mái làm chủ dòng cảm xúc sáng tạo truyền vào Trí tuệ Nhân Tạo, biến thành những câu lệnh, những chỉ thị chính xác dạy cho AI biết phải tạo tác nên những tác phẩm sáng tạo đột phá không tưởng.”