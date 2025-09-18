Điện tử tiêu dùng
Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Anh Thái

Anh Thái

21:35 | 18/09/2025
Logitech G - thương hiệu phụ kiện gaming hàng đầu thế giới của Logitech, vừa chính thức giới thiệu hàng loạt sản phẩm, thiết bị gamning nổi bật nhằm hỗ trợ các game thủ chinh phục các đỉnh cao đột phá cũng như tối ưu hóa các trải nghiệm game của mình. Với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm gaming nổi bật, Logitech G cũng thể hiện cam kết của mình trong việc không ngừng hỗ trợ cộng đồng gaming vượt qua các giới hạn, đột phá trong trò chơi.
Tại đây, đại diện Logitech đã mang đến dải sản phẩm mới rất đáng chú ý:

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Đại diện của GAM Esports
Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Đại diện của Logitech G

Trong đó, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c là phiên bản thu gọn, nhẹ hơn của dòng chuột PRO X SUPERLIGHT từng đoạt giải, hướng đến game thủ có bàn tay nhỏ hoặc ưa chuộng kiểu cầm nhỏ gọn. Với trọng lượng chỉ 51g – 53g, và kích thước giảm 5%, chuột mang lại cảm giác thoải mái, giảm mỏi khi chơi game lâu.

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Dù nhỏ gọn, nhưng chuột vẫn tích hợp công nghệ hàng đầu: cảm biến HERO 2 với độ phân giải lên đến 44.000 DPI và tốc độ theo dõi 888 inch/giây, cho độ chính xác cực cao. Công tắc lai LIGHTFORCE mang lại cảm giác bấm sắc nét, phản hồi nhanh, lý tưởng cho thi đấu chuyên nghiệp.

Được kết nối không dây LIGHTSPEED nên Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c có tốc độ phản hồi 8kHz giúp duy trì độ ổn định tối đa, tương thích sạc không dây POWERPLAY. Chuột sử dụng cổng USB-C, pin dùng đến 95 giờ liên tục.

G PRO X SUPERLIGHT 2c có ba màu: đen, trắng, hồng

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
G PRO X SUPERLIGHT 2c có ba màu: đen, trắng, hồng

Logitech G515 RAPID TKL là bàn phím cơ gaming thiết kế không phím số, nhỏ gọn nhưng sở hữu công nghệ đột phá dành cho game thủ chuyên nghiệp.

Điểm nổi bật chính là công tắc analog từ tính cấu hình thấp (chỉ 22mm), mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh. Hành trình phím 2.5mm, với điểm kích hoạt tùy chỉnh từ 0.1mm, 2.5mm, cho phép người chơi tinh chỉnh từng phím theo ý muốn. Các tính năng như Rapid Trigger, Multi-Point Action, và Key Priority hỗ trợ thao tác chính xác trong từng khoảnh khắc quyết định.

Bàn phím sử dụng switch đã bôi trơn sẵn, kết hợp với keycaps PBT đúc hai lớp, cho cảm giác gõ mượt mà, bền bỉ. Thiết kế mỏng, mặt trên bằng thép không gỉ, cùng kết cấu chống ồn nhiều lớp giúp trải nghiệm gõ chắc chắn và êm ái.

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Logitech G515 RAPID TKL là bàn phím cơ gaming thiết kế không phím số

G515 RAPID TKL hỗ trợ LIGHTSYNC RGB, được tùy chỉnh qua phần mềm Logitech G HUB, cho phép tạo macro, hồ sơ game và cá nhân hóa ánh sáng. Tương thích với PC/Mac và các hệ máy như Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. G515 RAPID TKL là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm hiệu suất, tốc độ và phong cách trong một thiết kế gọn gàng.

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Tai nghe không dây Logitech G321 LIGHTSPEED

Logitech G321 LIGHTSPEED là tai nghe không dây gaming mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thoải mái, hiệu năng cao và tính đa dụng cho mọi game thủ. Với trọng lượng chỉ 210g, G321 được thiết kế để đồng hành trong các phiên chơi game kéo dài. Đệm đầu dày và chụp tai bằng mút hoạt tính bọc vải dệt kim mang lại cảm giác êm ái và vừa vặn cho nhiều kích cỡ đầu.

Tai nghe sử dụng kết nối không dây LIGHTSPEED với độ trễ cực thấp trong phạm vi 10m, cùng thời lượng pin trên 20 giờ, mang đến trải nghiệm liền mạch, không ngắt quãng. Màng loa 40mm tái tạo âm thanh sống động, rõ ràng trong từng bước chân, tiếng súng và lời thoại. Micro cần gạt 16kHz tích hợp có thể gập để tắt tiếng, giúp giao tiếp rõ ràng, tiện lợi.

Ngoài ra, G321 hỗ trợ Bluetooth 5.2, tương thích với PC/Mac, thiết bị di động và các hệ máy console như Xbox, PS4/PS5, Switch, lý tưởng cho chơi game, nghe nhạc, gọi Discord. Có hai màu Đen và Trắng, sản phẩm được làm từ 28% nhựa tái chế, thân thiện với môi trường.

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Logitech G ASTRO A20 X, tai nghe không dây lý tưởng cho game thủ console

Logitech G ASTRO A20 X là tai nghe không dây lý tưởng cho game thủ console, mang đến âm thanh mạnh mẽ, kết nối linh hoạt và tùy biến cao. Ra mắt tại Logitech G Play 2025, A20 X nổi bật với PLAYSYNC AUDIO cho phép kết nối đồng thời hai hệ máy console (như PS5 và Xbox Series X|S) và dễ dàng chuyển đổi chỉ với một nút bấm.

Tai nghe có dây đeo điều chỉnh, vải dệt thoáng khí và trọng lượng nhẹ, tối ưu cho những phiên chơi game kéo dài. Lần đầu tiên trong dòng ASTRO, A20 X tích hợp LIGHTSYNC RGB với 8 vùng tùy chỉnh màu sắc, mang đến khả năng cá nhân hóa theo phong cách riêng.

Đáng chú ý, A20 X dùng màng loa PRO-G 40mm cho chất âm sống động, rõ ràng. Micro tháo rời đạt chất lượng phát sóng 48kHz, hỗ trợ tắt tiếng nhanh và có đèn báo riêng biệt. MixAmp tích hợp giúp điều chỉnh âm lượng game/chat trực tiếp, trong khi Blue VO!CE cho phép tùy chỉnh giọng nói chuyên nghiệp. Sản phẩm làm từ 27% nhựa tái chế và có hai màu: đen và trắng, lựa chọn lý tưởng cho game thủ yêu thích sự tiện lợi và hiệu năng cao.

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Logitech G - thương hiệu phụ kiện gaming hàng đầu thế giới của Logitech

G HUB Games là tính năng nổi bật trong phần mềm Logitech G HUB, giúp bạn quản lý thư viện game, thiết bị và cấu hình cá nhân hóa một cách hiệu quả và liền mạch.

Tính năng này cho phép hợp nhất tất cả tựa game từ Steam, Epic Games Store, WeGame, GOG vào một thư viện duy nhất – loại bỏ sự phiền phức khi dùng nhiều trình khởi chạy. Với Game Launcher, bạn có thể khởi động game kèm cấu hình tùy chỉnh chỉ bằng một cú nhấp chuột.

G HUB Games hỗ trợ tạo và lưu các macro, tinh chỉnh ánh sáng RGB, âm thanh, phím tắt, giúp bạn tối ưu thiết bị Logitech G cho từng trò chơi. Đặc biệt, bạn có thể truy cập và áp dụng cấu hình từ các tuyển thủ chuyên nghiệp, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Ngoài ra, G HUB Games còn là một cộng đồng chia sẻ, nơi bạn có thể tải xuống và chia sẻ hồ sơ, preset, macro do cộng đồng tạo ra – kết nối và học hỏi từ những game thủ trên toàn cầu. Không chỉ là phần mềm quản lý, G HUB Games là hệ sinh thái nâng tầm trải nghiệm chơi game, giúp bạn luôn sẵn sàng cho mọi trận đấu.

Chính thức lên kệ vào đầu năm 2026, chuột gaming Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE sẽ là một đột phá vượt trội với công nghệ SUPERSTRIKE độc quyền, giúp giảm độ trễ nhấp chuột lên tới 30 ms. Chuột nặng chỉ 65g nhưng trang bị cảm biến HERO 2 tiên tiến với 44.000 DPI và tốc độ 888 IPS. Công nghệ LIGHTSPEED đảm bảo kết nối ổn định với tốc độ 8 kHz. Thời lượng pin 90 giờ cùng khả năng tùy chỉnh 10 bước kích hoạt, mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội cho mọi game thủ.

Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play
Hình ảnh sự kiện Logitech G Play
Chương trình hỗ trợ cộng đồng game thủ sẽ kéo dài từ ngày 19 đến 26.9.2025 với giá giảm sốc được áp dụng cho các sản phẩm G5xx, và dòng PRO X.

Ngoài ra, vào tối ngày 19.9.2025, TikTokShop của Logitech sẽ có livestream đặc biệt để giải đáp các thông tin về sản phẩm, giúp người dùng có thêm quyết định mua hàng với các sản phẩm mới vừa ra mắt.
