Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Xiaomi 15, iPhone 16e giảm sốc sale ngày đôi 10/10

Chương trình sale ngày đôi 10/10 sẽ được diễn ra tại tất cả các cửa hàng Di Động Việt trên toàn quốc, mang đến loạt sản phẩm công nghệ giảm chạm đáy, từ smartphone, MacBook, tablet đến phụ kiện... Đây sẽ là đợt ưu đãi lớn nhất quý IV, mở đầu cho mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Các sản phẩm được người dùng quan tâm nhiều nhất trong chương trình sale ngày đôi vẫn là các dòng điện thoại, tablet và MacBook với mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Ở ngành hàng smartphone, các sản phẩm của Samsung tiếp tục giảm sâu, ví dụ Galaxy S25 Ultra 256GB giảm sốc chỉ còn 24,09 triệu đồng, đi kèm camera AI nâng cấp và bút S-Pen đặc trưng - bộ đôi giúp dòng Ultra tiếp tục khẳng định vị thế “flagship toàn năng”. Hấp dẫn không kém là Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cũng đang có mức giá tốt nhất với giá bán lần lượt là 37,59 triệu đồng và 21,79 triệu đồng. Các model khác như S25+ hay S25 FE cũng ghi nhận mức giá tốt, góp phần khiến phân khúc cao cấp trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Cũng thuộc nhóm smartphone Android, Xiaomi 15 12GB/256GB cũng giảm hơn 6 triệu đồng, giá chỉ còn 17,99 triệu đồng…

Nhiều sản phẩm smartphone Samsung có giá sale sốc nhân dịp sale ngày đôi 10/10

Bên cạnh Samsung, iPhone 16e 128GB hiện giá chỉ còn 14,99 triệu đồng, đây là mức giá vô cùng hấp dẫn, hướng đến nhóm khách hàng chuộng thiết kế nhỏ gọn, tối giản.

Ở nhóm sản phẩm tablet, MacBook cũng đang được điều chỉnh giá hấp dẫn. Theo đó, Huawei MatePad 11.5 chỉ còn 5,85 triệu đồng, MatePad 11.5S chỉ còn 10,69 triệu đồng, MacBook Air M2 2024 giản sốc còn 18,79 triệu đồng.

Song song với nhóm sản phẩm mới, tại Di Động Việt cũng triển khai ưu đãi đặc biệt cho dòng iPhone LikeNew. Đây là những mẫu máy được kiểm định kỹ lưỡng, có ngoại hình đẹp như mới, bảo hành minh bạch với 7 ngày dùng thử, được đổi - trả - hoàn tiền kể cả với lý do không phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Một số model iPhone cũ giảm sâu trong dịp này như iPhone Xs 256GB cũ sẽ về giá chỉ 4,99 triệu đồng, iPhone 12 128GB cũ còn 6,99 triệu đồng… Các dòng máy cao cấp hơn như iPhone 15 Pro Max cũ cũng có giá rất hấp dẫn - chỉ 22,99 triệu đồng, trong khi iPhone 16 Pro cũ chỉ 20,99 triệu đồng.

Đặc biệt, vào các khung giờ vàng từ 8h - 12h trong 3 ngày 10 đến 12 tháng 10, khách hàng có thể mua sắm các sản phẩm công nghệ với giá sốc chỉ từ 10 nghìn đồng, 100 nghìn đồng hoặc 1 triệu đồng với số suất giới hạn mỗi ngày.

Giá phụ kiện cũng giảm sâu

Đơn cử, cáp USB-A to lightning Havit JS314 chỉ 10 nghìn đồng (niêm yết 300 nghìn đồng); bàn chải điện Oral-B Vitality giảm còn 399 nghìn đồng; camera IP 360° Imou 3MP chỉ 399 nghìn đồng hay bộ củ cáp sạc Horizone 20W Type-C chỉ 100 nghìn đồng.

“Đây là hoạt động thường niên nhằm mang lại cơ hội “săn deal siêu hời” cho người dùng và cũng là dịp để hệ thống tri ân khách hàng đã luôn tin chọn Di Động Việt là điểm đến để mua sắm sản phẩm công nghệ.” Đại diện Di Động Việt cho biết.

Ở ngành hàng phụ kiện, loa, thiết bị gia dụng công nghệ, khách hàng cũng có thể săn sale trực tiếp tại các cửa hàng Di Động Việt. Cụ thể loa Bluetooth Havit SK819 giảm còn 349 nghìn đồng, đồng hồ thông minh Huawei Band 9 chỉ 499 nghìn đồng, pin sạc dự phòng Energizer 20.000mAh chỉ 390 nghìn đồng.

Không chỉ giới hạn ở nhóm thiết bị công nghệ, đợt sale này còn mở rộng sang nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia dụng thông minh, vốn đang được nhiều gia đình trẻ ưa chuộng.

Sản phẩm gia dụng Bear cũng giảm nhiều trong dịp này

Các dòng sản phẩm Bear như nồi nấu chậm, máy xay sinh tố, máy sấy tóc ion âm hay hộp cơm điện thông minh đều đồng loạt giảm mạnh, giúp người dùng dễ dàng “nâng cấp góc bếp” và tối ưu trải nghiệm chăm sóc bản thân tại nhà.

Đặc biệt, hộp cơm điện cầm tay chỉ 490 nghìn đồng, nồi nấu chậm Bear 0.8L về mức 390 nghìn đồng, trong khi nồi chiên không dầu và máy sấy tóc ion âm Bear cũng nằm trong danh sách giảm sâu đến 50%.

Ngoài chương trình ưu đãi hấp dẫn về giá bán, hệ thống tiếp tục áp dụng đồng thời chương trình “Trả góp 30”: 0% lãi, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước, không giới hạn sản phẩm. Với khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, ngoài giá thu tốt so với thị trường, quy trình kiểm tra máy chỉ xét ngoại quan - không bung máy… khách hàng còn được trợ giá đến 3,5 triệu đồng.

