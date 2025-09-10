Di Động Việt nhận đăng ký thông tin iPhone 17 series sớm

Giá bán của Phone 17 series được công bố tại sự kiện

Theo đó, sự kiện ghi nhận Apple giới thiệu iPhone 17 series cùng các sản phẩm mới như Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Trong đó, iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp lên chip A19 Pro, RAM 12GB, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone, giúp cải thiện khả năng vận hành khi chơi game hay quay video độ phân giải cao. Cụm ba camera 48MP Fusion của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max với telephoto hỗ trợ zoom quang học 8x kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz chống phản chiếu, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà.

Ngoài phiên bản Pro | Pro Max, iPhone Air cũng là phiên bản đáng chú ý năm nay nhờ độ mỏng chỉ 5,6mm, khung viền titan cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng sự gọn nhẹ.

Trong khi phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn có dung lượng từ 256GB, sở hữu màn hình 6,3 inch ProMotion 120Hz, camera trước 24MP và chip A19.

Di Động Việt mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm

Các phiên bản iPhone 17 bản thường sẽ có 5 màu sắc gồm: Tím Oải Hương, Xanh Lam Khói, Đen, Trắng và Xanh Lá Xô Thơm. iPhone Air có 4 phiên bản màu là Đen Không Gian, Trắng Mây, Vàng Nhạt và Xanh Da Trời. Cuối cùng, iPhone 17 Pro và Pro Max có 3 tùy chọn màu là Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.

Bên cạnh iPhone, Apple cũng giới thiệu Apple Watch Series 11 với khả năng kết nối 5G, tính năng phát hiện tăng huyết áp (hypertension detection), công cụ đánh giá chất lượng giấc ngủ (Sleep Score) và pin kéo dài đến 24 giờ.

Apple Watch Ultra 3 bổ sung kết nối vệ tinh, pin lên đến 72 giờ ở chế độ tiết kiệm, cùng khả năng 5G và cảnh báo huyết áp nâng cao.

Còn AirPods Pro 3 được tích hợp cảm biến đo nhịp tim, hỗ trợ dịch ngôn ngữ trực tiếp (Live Translation), cùng nhiều tính năng mới.

iPhone Air là một điểm mới trong dòng sản phẩm iPhone 17 Series

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, hệ thống Di Động Việt cũng chính thức mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm dành cho khách hàng quan tâm iPhone 17 series. Việc đăng ký giúp khách hàng sớm nắm bắt chi tiết về giá bán, chính sách và các quyền lợi độc quyền khi sản phẩm chính thức mở bán.

Độc giả có nhu cầu tham khảo về iPhone 17, iPhone Air, các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).