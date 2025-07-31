Điện tử tiêu dùng
Apple có thể tăng giá iPhone 17 thêm 50 USD

Nguyên Anh

Nguyên Anh

15:41 | 31/07/2025
Jefferies dự báo giá iPhone 17 tăng 50 USD do chi phí linh kiện cao và thuế quan Trung Quốc, áp dụng toàn bộ dòng sản phẩm mới.
Apple có thể tăng giá iPhone 17 thêm 50 USD
Ảnh minh họa: macrumors

Theo dự báo mới nhất từ nhà phân tích Edison Lee thuộc Jefferies, Apple dự kiến tăng giá iPhone 17 thêm 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm khi ra mắt tháng 9 tới như một cách bù đắp chi phí linh kiện gia tăng và áp lực từ thuế quan Trung Quốc.

Dự kiến tăng giá sẽ ảnh hưởng đến tất cả phiên bản iPhone 17, bao gồm iPhone 17 cơ bản, iPhone 17 Air (thay thế dòng Plus), iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Hiện tại, dòng iPhone 16 có mức giá từ 799 USD đến 1.199 USD, điều này có nghĩa iPhone 17 cơ bản có thể khởi điểm ở mức 849 USD.

Jefferies đưa ra dự báo này khi xếp hạng cổ phiếu AAPL ở mức "Giữ", dựa trên hiệu suất bán hàng iPhone ấn tượng trong quý 2/2025. Các nhà mạng Mỹ báo cáo mức tăng trưởng thiết bị 22% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong sáu quý liên tiếp.

Con số này phản ánh sức mua mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với sản phẩm Apple, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thực hiện kế hoạch điều chỉnh giá. Tuy nhiên, mức tăng 22% cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì đà tăng trưởng này khi giá bán tăng cao.

Trước đó, vào tháng 5, Wall Street Journal từng tiết lộ rằng Apple đang cân nhắc tăng giá iPhone 17. Thay vì đổ lỗi trực tiếp cho thuế quan Mỹ-Trung, công ty lựa chọn chiến lược khôn ngoan hơn: kết hợp mức giá cao với các tính năng mới và thay đổi thiết kế đáng chú ý.

Cách tiếp cận này giúp Apple duy trì hình ảnh thương hiệu cao cấp, đồng thời biện minh cho việc tăng giá thông qua giá trị gia tăng thực tế. iPhone 17 Air, thay thế cho dòng Plus kém thu hút, dự kiến sẽ mang thiết kế mỏng hơn và các tính năng độc quyền.

Dự kiến tăng giá iPhone 17 có thể tạo hiệu ứng domino trong ngành smartphone cao cấp. Các đối thủ như Samsung, Google có thể tận dụng cơ hội để định vị sản phẩm cạnh tranh hơn về giá.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy người dùng iPhone thường chấp nhận mức giá cao hơn đổi lại trải nghiệm và hệ sinh thái Apple. Câu hỏi quan trọng là liệu mức tăng 50 USD có vượt qua ngưỡng tâm lý của người tiêu dùng hay không, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức.

