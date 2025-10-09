Cổ phiếu SoftBank tăng vọt 13% sau khi mua lại đơn vị robot ABB với giá 5,4 tỷ đô la

Cổ phiếu SoftBank Group tăng vọt hơn 13% sau khi đồng ý mua lại bộ phận robot của ABB. Ảnh: Getty.

Theo thông báo, thương vụ đang chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý toàn cầu. Điều này cũng đồng nghĩa ABB sẽ hủy kế hoạch tách mảng robot thành công ty niêm yết riêng, vốn được lên kế hoạch trước đó.

“Tầm nhìn tiếp theo của SoftBank là Trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI). Cùng với ABB Robotics, chúng tôi sẽ kết hợp công nghệ và nhân tài đẳng cấp thế giới để hiện thực hóa mục tiêu hợp nhất trí tuệ nhân tạo siêu việt (ASI) và robot - tạo nên một cuộc cách mạng đưa nhân loại tiến lên phía trước,” nhà sáng lập Masayoshi Son khẳng định trong tuyên bố.

Khái niệm ASI (Artificial Super Intelligence) - trí tuệ nhân tạo siêu việt hơn con người gấp 10.000 lần là tầm nhìn mà Son đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Theo các chuyên gia đánh giá, thương vụ mua lại bộ phận robot của ABB là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng ảnh hưởng của SoftBank trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

SoftBank hiện sở hữu Arm Holdings, công ty thiết kế chip quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu, đồng thời nắm giữ cổ phần lớn tại OpenAI - tổ chức đứng sau ChatGPT. Ngoài ra, công ty thiết kế chip Graphcore của Anh (thuộc sở hữu SoftBank) cũng vừa lên kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ đô la vào Ấn Độ, bao gồm việc xây dựng trung tâm nghiên cứu mới tại quốc gia này, Bloomberg cho biết.

Kế hoạch đầu tư dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Anh Keir Starmer trong tuần này, với sự tham gia của một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao.

Thị trường châu Á phản ứng tích cực

Thị trường chứng khoán Nhật Bản khởi sắc sau tin tức về SoftBank. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,11%, trong khi Topix nhích 0,36%.

Tại Hồng Kông, tâm điểm lại là thương vụ khác: cổ phiếu Ngân hàng Hang Seng tăng gần 30% sau khi HSBC đề xuất tư nhân hóa ngân hàng này, định giá ở mức 290 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 37 tỷ đô la Mỹ). Tuy nhiên, cổ phiếu HSBC tại Hồng Kông giảm hơn 6%.

Chỉ số Hang Seng giảm 0,93%, trong khi Hang Seng Tech mất 0,98%. Ở Trung Quốc đại lục, CSI 300 tăng 0,4% khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,44%.

Phố Wall tiếp tục lập đỉnh

Trên thị trường Mỹ, S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục đạt kỷ lục mới trong phiên thứ Tư 8/10, bất chấp lo ngại về việc chính phủ tạm thời đóng cửa sang tuần thứ hai.

S&P 500 tăng 0,58%, đóng cửa ở 6.753,72 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ tám trong chín phiên gần nhất. Nasdaq Composite tăng 1,12%, vượt mốc 23.000 điểm lần đầu tiên. Trong khi đó, Dow Jones gần như đi ngang, giảm nhẹ 1,20 điểm, chốt ở 46.601,78 điểm.

Với thương vụ ABB, SoftBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong làn sóng hợp nhất giữa AI và robot, mở ra kỷ nguyên mà Masayoshi Son gọi là “AI vật lý - trí tuệ có hình hài”.