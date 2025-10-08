SoftBank chi 5,4 tỷ USD mua lại mảng Robot của ABB

Theo thông báo hôm nay 8/10, thương vụ SoftBank mua lại bộ phận robot của tập đoàn kỹ thuật Thụy Sĩ ABB với giá 5,4 tỷ USD chỉ còn chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý toàn cầu, đồng nghĩa với việc ABB sẽ từ bỏ kế hoạch tách riêng mảng robot để niêm yết độc lập trên sàn chứng khoán.

Ông Masayoshi Son, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SoftBank, cho biết:

“Lĩnh vực tiếp theo của SoftBank là Trí tuệ Nhân tạo Vật lý (AI). Cùng với ABB Robotics, chúng tôi sẽ kết hợp công nghệ và nhân tài đẳng cấp thế giới theo tầm nhìn chung là hợp nhất Trí tuệ Nhân tạo Siêu việt (ASI) và robot đã thúc đẩy một cuộc cách mạng đột phá, đưa nhân loại tiến lên phía trước.”

Khái niệm Trí tuệ Nhân tạo Siêu việt (Artificial Super Intelligence – ASI) do Son đưa ra mô tả hệ thống AI thông minh hơn con người gấp 10.000 lần. Đây là tầm nhìn trung tâm trong chiến lược đầu tư mới của SoftBank, vốn đang tìm cách trở thành “trái tim của kỷ nguyên AI toàn cầu”.

Trong những năm gần đây, SoftBank đã đẩy mạnh đầu tư vào AI và robot thông qua các thương vụ như AutoStore Holdings và Agile Robots, đồng thời nắm cổ phần chi phối tại Arm Holdings – công ty thiết kế chip hàng đầu thế giới, cùng khoản đầu tư đáng kể vào OpenAI.

SoftBank vốn không xa lạ với lĩnh vực robot. Năm 2012, tập đoàn này mua lại công ty Pháp Aldebaran Robotics, sau đó giới thiệu robot hình người Pepper vào năm 2014. Mặc dù dự án Pepper không đạt kỳ vọng, Son dường như đang tìm cách hồi sinh tham vọng robot trong bối cảnh AI bước vào giai đoạn bùng nổ mới.

Về phía ABB, CEO Morten Wierod, người nhậm chức từ tháng 8/2024 cũng từng xem việc tách riêng mảng robot là chiến lược trọng tâm. Tuy nhiên, thương vụ với SoftBank đã thay đổi hướng đi này.

ABB tuyên bố rằng việc bán bộ phận robot “sẽ tạo ra giá trị ngay lập tức cho cổ đông”, đồng thời cho biết khoản tiền thu về khoảng 5,3 tỷ USD tiền mặt sẽ được sử dụng theo “nguyên tắc phân bổ vốn đã được thiết lập rõ ràng”. Chi phí chia tách mảng robot ước tính vào khoảng 200 triệu USD, trong đó một nửa đã được tính vào kế hoạch tài chính năm 2025 của tập đoàn.