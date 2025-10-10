Chuyển đổi số
Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Thái Tuấn

Thái Tuấn

12:24 | 10/10/2025
Ông Amit Yadav vừa tham dự Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á 2025 (HMA 2025) tại TP.HCM và tại đây ông đã chia sẻ về những cơ hội cho Việt Nam trong bức tranh chuyển đổi số y tế toàn cầu, cũng như nỗ lực của tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả vận hành cho các bệnh viện.
Theo ông Amit Yadav, ứng dụng AI trong ngành y tế đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Quốc gia nào có thể khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khổng lồ từ các bệnh viện một cách có trách nhiệm, sẽ càng đạt được lợi ích to lớn nhất về khả năng tiếp cận, chất lượng và hiệu quả. Nhìn từ góc độ này, Việt Nam có lợi thế rõ rệt: ít bị ràng buộc bởi hệ thống cũ, đồng nghĩa với việc có thể đầu tư bài bản ngay từ đầu vào các hệ thống hiện đại và liên thông dữ liệu.

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực
Ông Amit Yadav - Chủ tịch & CEO GE HealthCare ASEAN, Hàn Quốc, Australia và New Zealand

Việt Nam đang nổi lên là điểm sáng đổi mới trong khu vực, với nhiều nỗ lực đầu tư hạ tầng số cần thiết cho dữ liệu y tế ở quy mô lớn. Những bước tiến gần đây bao gồm trung tâm AI trị giá 174 triệu USD của FPT tại Bình Định và kế hoạch xây dựng nhà máy AI 200 triệu USD của NVIDIA, song song với việc vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và mở rộng các trung tâm dữ liệu siêu quy mô đạt chuẩn viễn thông. Tất cả động thái này củng cố nền tảng cho dòng chảy dữ liệu y tế an toàn theo thời gian thực, yếu tố cốt lõi cho chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo .

Đáng chú ý, Việt Nam đã ban hành 2 luật quan trọng: Luật Công nghiệp Công nghệ số (có hiệu lực từ 1/1/2026) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (có hiệu lực từ 1/1/2026). Đây là cơ sở đưa ra các ưu đãi cho ngành công nghệ số và các hàng rào bảo vệ dữ liệu – yếu tố then chốt để xây dựng AI đáng tin cậy trong y tế.

Bên cạnh đó là các tín hiệu tích cực từ thị trường như chi tiêu y tế tại Việt Nam dự kiến đạt 33,8 tỷ USD vào năm 2030, với nhu cầu gia tăng từ bệnh nhân trong nước và mức độ phát triển du lịch y tế. TP.HCM hiện thu hút lượng đáng kể khách quốc tế đến khám chữa bệnh mỗi năm, cho thấy tiềm năng của Việt Nam trong việc phục vụ cả bệnh nhân nội địa và khu vực khi chất lượng và hệ thống chứng nhận ngày càng cải thiện.

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực
Các giải pháp và công nghệ của GE HealthCare thu hút đông đảo khách tham quan tại HMA 2025.

“Hiện tại, GE HealthCare đang đồng hành cùng các bệnh viện và hiện thực hóa tầm nhìn “kiến tạo một thế giới nơi chăm sóc sức khoẻ không còn giới hạn” tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng có thể đạt được thông qua việc tích hợp 3 trụ cột thiết yếu của chăm sóc y tế, bao gồm: sử dụng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến để phát hiện bệnh sớm và chính xác hơn; hỗ trợ bác sĩ bằng các phân tích dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định điều trị chắc chắn hơn; và giúp bệnh viện vận hành hiệu quả hơn nhờ tối ưu hóa quy trình và luồng bệnh nhân.” Ông Amit Yadav cho biết.

“Điểm mạnh của cách tiếp cận này nằm ở việc kết hợp các yếu tố với nhau. Bằng cách tích hợp các công cụ số, thiết bị y tế và chuyên môn bệnh học, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái kết nối và hỗ trợ mọi giai đoạn trong hành trình chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân – từ sàng lọc, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi.” Ông Amit Yadav chia sẻ thêm.

Được biết, tại Việt Nam, GE HealthCare đã áp dụng mô hình này để giúp các bệnh viện nâng cao năng lực lâm sàng, giảm tắc nghẽn y tế và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời bệnh nhân được hưởng lợi từ việc tiếp cận nhanh hơn và kết quả điều trị tốt hơn. Đặc biệt, GE HealthCare không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn hợp tác cùng các bệnh viện đồng thiết kế giải pháp và đầu tư vào các chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng tại chỗ. Nhờ vậy, quá trình chuyển đổi không chỉ hiệu quả mà còn bền vững, phù hợp với nhu cầu y tế của Việt Nam ở hiện tại và tương lai.

Đáng chú ý, tại cả bệnh viện công và tư, GE HealthCare đều có chung sứ mệnh là mang đến kết quả điều trị tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên, các cơ sở y tế công lập thường đối mặt với lượng bệnh nhân lớn cùng hạn chế về nhân lực và nguồn lực, trong khi hệ thống y tế tư nhân tập trung vào tiêu chuẩn quốc tế, trải nghiệm bệnh nhân và du lịch y tế. Vì thế GE HealthCare thường hỗ trợ tinh chỉnh và đồng sáng tạo quy trình, phác đồ lâm sàng và mô hình vận hành số phù hợp với từng mục tiêu.

Không dừng ở đó, GE HealthCare cũng khuyến khích hợp tác công, tư ở những nơi có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Chẳng hạn trong lĩnh vực chăm sóc cấp cứu, chúng tôi phát triển giải pháp giúp kết nối dữ liệu trước khi nhập viện, truyền từ xe cứu thương đến khoa cấp cứu nhanh hơn để rút ngắn thời gian bàn giao và hỗ trợ quyết định quan trọng ban đầu, trao đổi luồng thông tin giữa các bệnh viện giúp đảm bảo tính liên tục nếu bệnh nhân chuyển viện. Đây là những bước tiến vận hành giúp gia tăng năng lực bệnh viện, mà không cần chi phí vốn lớn.

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực
Nền tảng Command Center của GE HealthCare

Tham gia HMA 2025, GE HealthCare đã giới thiệu cách danh mục hơn 50 ứng dụng AI mang lại những lợi ích vượt ra ngoài lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, để nâng cao khả năng quản lý và vận hành bệnh viện. Bên cạnh đó, GE HealthCare còn chú trọng phát triển kỹ năng nhân lực y tế với quy mô lớn thông qua hỗ trợ đào tạo y khoa liên tục và huấn luyện thực hành. Trung tâm Đào tạo Chẩn đoán hình ảnh Nâng cao (AIEC) tại Đại học VinUni và các khóa đào tạo liên tục về Hình ảnh học hợp tác cùng Hội Điện quang Y học hạt nhân Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức… đã giúp nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên và kỹ sư y sinh khai thác tối đa giá trị của công cụ số.

Nền tảng Command Center của GE HealthCare Nền tảng Command Center GE HealthCare

