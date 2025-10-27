Chuyển đổi số
Y tế số

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Gia Hân

Gia Hân

10:47 | 27/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 25/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện và Lễ phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng”.
Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Chương trình có sự tham dự và chỉ đạo của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đồng chí Phạm Văn Nghiêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị tài trợ, hàng trăm y, bác sĩ, tình nguyện viên và người dân địa phương.

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
GS, TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về “một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Đây là hai định hướng chiến lược quan trọng giúp ngành Y tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, khoa học – công nghệ làm động lực, y tế cơ sở làm nền tảng, và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng chủ động, công bằng và toàn diện.

Đồng thời, chương trình cũng là bước triển khai cụ thể định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về mục tiêu “phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm”, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân vào thực tiễn đời sống.

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
Ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí, tập trung vào các bệnh lý không lây nhiễm và bệnh mạn tính có tỷ lệ mắc cao. Người dân được đánh giá và sàng lọc nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, bệnh lao và các bệnh lý về phổi thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đọc X-quang phổi, kết hợp đo hô hấp ký để tầm soát các bệnh lý như COPD, hen suyễn, ung thư phổi và lao.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức đánh giá nguy cơ mắc ung thư vú, tuyến giáp và gan; thực hiện xét nghiệm máu, khám tổng quát, đo huyết áp, cân nặng, chỉ số BMI, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi và quản lý sức khỏe định kỳ.

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia trao quà tại chương trình.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Lễ phát động Chương trình xây dựng tỉnh – thành phố Y tế thông minh Hưng Yên. Chương trình này đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái y tế thông minh cấp tỉnh, với các trụ cột gồm hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, hệ thống khám chữa bệnh và tư vấn từ xa, cảnh báo dịch bệnh sớm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều hành và dự báo y tế. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển đổi từ mô hình “y tế phản ứng” sang “y tế dự báo”, góp phần giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại và nhân văn ngay tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Củng cố y tế cơ sở là gốc, chuyển đổi số là đòn bẩy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân là bước đi căn cơ. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong khám, chẩn đoán và điều trị sẽ giúp người dân dù ở nông thôn hay thành thị đều được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, bình đẳng và kịp thời".

Ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định tỉnh Hưng Yên cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong triển khai hiệu quả Đề án Y tế thông minh giai đoạn 2021–2030, tiếp tục đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số toàn diện trong y tế và nâng cao năng lực y tế cơ sở, đưa Hưng Yên trở thành một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
Hơn 1.000 người dân tỉnh Hưng Yên đã được khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí.
Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
Khám, tư vấn và sàng lọc sức khoẻ miễn phí tại chương trình.
Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như tặng 10 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho thiếu nhi vượt khó trong học tập, với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng, đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam đối với cộng đồng.

Chương trình do Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trực tiếp triển khai, ohoois hợp cùng các đối tác chiến lược như AstraZeneca Việt Nam, Hệ thống Y tế MEDLATEC, Unilever Việt Nam – nhãn hàng Lifebuoy, Công ty Onemedic và nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội khác. Sự tham gia của các đơn vị thể hiện tinh thần “Toàn dân, toàn xã hội làm y tế” theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện – Health Equity” là sáng kiến do Bộ Y tế chỉ đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị như AstraZeneca Việt Nam triển khai từ năm 2023, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân, dù ở bất kỳ độ tuổi, giới tính, điều kiện kinh tế hay khu vực địa lý nào, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, công bằng, chất lượng và kịp thời.

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia trao quà tại chương trình.
Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, công nhân, người dân tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thông qua mô hình kết hợp giữa khám, tư vấn, sàng lọc bệnh miễn phí tại cộng đồng và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe, “Tiếp cận y tế toàn diện – Health Equity” giúp người dân được hưởng lợi từ những tiến bộ y học và công nghệ mới nhất.

Tại mỗi điểm triển khai, người dân được khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh không lây nhiễm, chẩn đoán sớm các bệnh mạn tính, đồng thời được hướng dẫn lập hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với cơ sở y tế tuyến trên để theo dõi, điều trị liên tục.

Nối tiếp chương trình tại Bắc Ninh. Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện và Lễ phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng tỉnh Hưng Yên” đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu “mỗi người dân Việt Nam được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm”, góp phần xây dựng hình ảnh một Hưng Yên năng động, sáng tạo, nhân văn và phát triển bền vững, vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ y tế Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Y tế thông minh

Bài liên quan

Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Hơn 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế thiết bị y tế tại Hà Nội

Hơn 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế thiết bị y tế tại Hà Nội

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Siêu bão Ragasa đổ bộ: Bộ Y tế yêu cầu ứng phó ở mức cao nhất

Siêu bão Ragasa đổ bộ: Bộ Y tế yêu cầu ứng phó ở mức cao nhất

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Chuyển đổi số
Bộ Y tế Việt Nam đã ký kết hợp tác với Tổ chức HealthAI để tham gia Mạng lưới quản lý toàn cầu về AI y tế (GRN) và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo (CoP). Sự kiện diễn ra ngày 24/10/2025 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực y tế.
Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Y tế số
Chiều 20/10, Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (20/10/1970 – 20/10/2025) và đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Chuyển đổi số
Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ AI có khả năng chẩn đoán sớm ung thư phổi từ ba loại dữ liệu ảnh y tế.
Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Y tế số
Ông Amit Yadav vừa tham dự Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á 2025 (HMA 2025) tại TP.HCM và tại đây ông đã chia sẻ về những cơ hội cho Việt Nam trong bức tranh chuyển đổi số y tế toàn cầu, cũng như nỗ lực của tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả vận hành cho các bệnh viện.
AI Delphi-2M dự đoán bệnh: công nghệ y tế cá nhân hóa giúp phòng ngừa ung thư, tiểu đường và đau tim

AI Delphi-2M dự đoán bệnh: công nghệ y tế cá nhân hóa giúp phòng ngừa ung thư, tiểu đường và đau tim

Y tế số
Mô hình AI Delphi-2M hỗ trợ dự đoán nguy cơ mắc hơn 1.000 bệnh trước 10 đến 20 năm. Công cụ giúp nhận biết sớm các vấn đề sức khỏe như ung thư, tiểu đường tuýp 2, đau tim, nhiễm trùng huyết và bệnh hô hấp, mở ra hướng đi mới cho y tế cá nhân hóa.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
sương mờ
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
26°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
sương mờ
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
26°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
20°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
sương mờ
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
22°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
19°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
19°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
25°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
19°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 29/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 30/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 30/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 30/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 30/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
26°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16730 16999 17580
CAD 18276 18552 19169
CHF 32511 32895 33544
CNY 0 3470 3830
EUR 30052 30326 31352
GBP 34245 34635 35571
HKD 0 3258 3460
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14888 15476
SGD 19791 20073 20597
THB 727 790 843
USD (1,2) 26063 0 0
USD (5,10,20) 26104 0 0
USD (50,100) 26133 26152 26349
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,109 26,109 26,349
USD(1-2-5) 25,065 - -
USD(10-20) 25,065 - -
EUR 30,244 30,268 31,438
JPY 169.84 170.15 177.38
GBP 34,720 34,814 35,651
AUD 16,976 17,037 17,498
CAD 18,483 18,542 19,081
CHF 32,805 32,907 33,618
SGD 19,925 19,987 20,627
CNY - 3,656 3,755
HKD 3,334 3,344 3,429
KRW 16.94 17.67 18.98
THB 772.46 782 832.49
NZD 14,885 15,023 15,381
SEK - 2,765 2,848
DKK - 4,047 4,167
NOK - 2,597 2,675
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,866.34 - 6,586.58
TWD 777.66 - 937.04
SAR - 6,911.84 7,240.84
KWD - 83,714 88,591
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,125 26,129 26,349
EUR 30,054 30,175 31,304
GBP 34,482 34,620 35,607
HKD 3,320 3,333 3,440
CHF 32,528 32,659 33,579
JPY 168.55 169.23 176.35
AUD 16,901 16,969 17,519
SGD 19,945 20,025 20,569
THB 785 788 823
CAD 18,461 18,535 19,074
NZD 14,939 15,441
KRW 17.63 19.29
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26171 26171 26349
AUD 16908 17008 17613
CAD 18458 18558 19160
CHF 32771 32801 33688
CNY 0 3673.3 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30238 30268 31293
GBP 34556 34606 35719
HKD 0 3390 0
JPY 169.77 170.27 177.32
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14994 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19947 20077 20810
THB 0 755.8 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14310000 14310000 14510000
SBJ 13000000 13000000 14510000
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,349
USD20 26,130 26,180 26,349
USD1 26,130 26,180 26,349
AUD 16,942 17,042 18,154
EUR 30,355 30,355 31,672
CAD 18,398 18,498 19,810
SGD 19,992 20,142 20,610
JPY 169.48 170.98 175.59
GBP 34,705 34,855 35,846
XAU 14,568,000 0 14,722,000
CNY 0 3,553 0
THB 0 785 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼3400K 145,000 ▼3300K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼3400K 145,000 ▼3300K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼3400K 145,000 ▼3300K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼3400K 145,000 ▼3300K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼3400K 145,000 ▼3300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼3400K 145,000 ▼3300K
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,310 ▼380K 14,510 ▼330K
Miếng SJC Nghệ An 14,310 ▼380K 14,510 ▼330K
Miếng SJC Thái Bình 14,310 ▼380K 14,510 ▼330K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,210 ▼330K 14,510 ▼330K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,210 ▼330K 14,510 ▼330K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,210 ▼330K 14,510 ▼330K
NL 99.99 13,600 ▼880K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,600 ▼880K
Trang sức 99.9 13,590 ▼880K 14,500 ▼330K
Trang sức 99.99 13,600 ▼880K 14,510 ▼330K
Cập nhật: 28/10/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,431 ▼38K 14,512 ▼330K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,431 ▼38K 14,513 ▼330K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,412 ▲1267K 1,437 ▼38K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,412 ▲1267K 1,438 ▼38K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,397 ▼38K 1,427 ▼38K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,787 ▲122732K 141,287 ▲126782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,686 ▼2850K 107,186 ▼2850K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,696 ▲80468K 97,196 ▲87218K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,706 ▼2318K 87,206 ▼2318K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,852 ▼2216K 83,352 ▼2216K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,162 ▼1585K 59,662 ▼1585K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼38K 1,451 ▼33K
Cập nhật: 28/10/2025 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 chính thức khởi động

Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 chính thức khởi động

Mưa lũ trên diện rộng, người dân cần làm gì?

Mưa lũ trên diện rộng, người dân cần làm gì?

Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Vietnam Art Collection ra mắt mở xưởng mùa Thu 2025, tôn vinh sáng tạo nghệ thuật đương đại Việt Nam

Vietnam Art Collection ra mắt mở xưởng mùa Thu 2025, tôn vinh sáng tạo nghệ thuật đương đại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Huawei ra mắt tablet lý tưởng dưới 10 triệu đồng

Huawei ra mắt tablet lý tưởng dưới 10 triệu đồng

fēnix 8 MicroLED, chuẩn mực hiển thị mới của đồng hồ thông minh

fēnix 8 MicroLED, chuẩn mực hiển thị mới của đồng hồ thông minh

Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Thách Thức Starlink của Elon Musk trong tương lai là gì?

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ả Rập Xê Út đầu tư mạnh vào AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ

Ả Rập Xê Út đầu tư mạnh vào AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Amazon sắp công bố đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty

Amazon sắp công bố đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty

Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 chính thức khởi động

Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 chính thức khởi động

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức

Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vòng loại trực tiếp CKTG Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Vòng loại trực tiếp CKTG Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025