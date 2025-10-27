Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Chương trình có sự tham dự và chỉ đạo của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đồng chí Phạm Văn Nghiêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị tài trợ, hàng trăm y, bác sĩ, tình nguyện viên và người dân địa phương.

GS, TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về “một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Đây là hai định hướng chiến lược quan trọng giúp ngành Y tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, khoa học – công nghệ làm động lực, y tế cơ sở làm nền tảng, và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng chủ động, công bằng và toàn diện.

Đồng thời, chương trình cũng là bước triển khai cụ thể định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về mục tiêu “phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm”, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân vào thực tiễn đời sống.

Ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí, tập trung vào các bệnh lý không lây nhiễm và bệnh mạn tính có tỷ lệ mắc cao. Người dân được đánh giá và sàng lọc nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, bệnh lao và các bệnh lý về phổi thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đọc X-quang phổi, kết hợp đo hô hấp ký để tầm soát các bệnh lý như COPD, hen suyễn, ung thư phổi và lao.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức đánh giá nguy cơ mắc ung thư vú, tuyến giáp và gan; thực hiện xét nghiệm máu, khám tổng quát, đo huyết áp, cân nặng, chỉ số BMI, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi và quản lý sức khỏe định kỳ.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Lễ phát động Chương trình xây dựng tỉnh – thành phố Y tế thông minh Hưng Yên. Chương trình này đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái y tế thông minh cấp tỉnh, với các trụ cột gồm hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, hệ thống khám chữa bệnh và tư vấn từ xa, cảnh báo dịch bệnh sớm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều hành và dự báo y tế. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển đổi từ mô hình “y tế phản ứng” sang “y tế dự báo”, góp phần giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại và nhân văn ngay tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Củng cố y tế cơ sở là gốc, chuyển đổi số là đòn bẩy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân là bước đi căn cơ. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong khám, chẩn đoán và điều trị sẽ giúp người dân dù ở nông thôn hay thành thị đều được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, bình đẳng và kịp thời".

Ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định tỉnh Hưng Yên cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong triển khai hiệu quả Đề án Y tế thông minh giai đoạn 2021–2030, tiếp tục đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số toàn diện trong y tế và nâng cao năng lực y tế cơ sở, đưa Hưng Yên trở thành một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hơn 1.000 người dân tỉnh Hưng Yên đã được khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí.

Khám, tư vấn và sàng lọc sức khoẻ miễn phí tại chương trình.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như tặng 10 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho thiếu nhi vượt khó trong học tập, với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng, đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam đối với cộng đồng.

Chương trình do Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trực tiếp triển khai, ohoois hợp cùng các đối tác chiến lược như AstraZeneca Việt Nam, Hệ thống Y tế MEDLATEC, Unilever Việt Nam – nhãn hàng Lifebuoy, Công ty Onemedic và nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội khác. Sự tham gia của các đơn vị thể hiện tinh thần “Toàn dân, toàn xã hội làm y tế” theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, đồng thời là minh chứng cho sức mạnh liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện – Health Equity” là sáng kiến do Bộ Y tế chỉ đạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị như AstraZeneca Việt Nam triển khai từ năm 2023, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân, dù ở bất kỳ độ tuổi, giới tính, điều kiện kinh tế hay khu vực địa lý nào, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, công bằng, chất lượng và kịp thời.

Chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, công nhân, người dân tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thông qua mô hình kết hợp giữa khám, tư vấn, sàng lọc bệnh miễn phí tại cộng đồng và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe, “Tiếp cận y tế toàn diện – Health Equity” giúp người dân được hưởng lợi từ những tiến bộ y học và công nghệ mới nhất.

Tại mỗi điểm triển khai, người dân được khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh không lây nhiễm, chẩn đoán sớm các bệnh mạn tính, đồng thời được hướng dẫn lập hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với cơ sở y tế tuyến trên để theo dõi, điều trị liên tục.

Nối tiếp chương trình tại Bắc Ninh. Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện và Lễ phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng tỉnh Hưng Yên” đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu “mỗi người dân Việt Nam được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm”, góp phần xây dựng hình ảnh một Hưng Yên năng động, sáng tạo, nhân văn và phát triển bền vững, vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.