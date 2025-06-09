Chuyển đổi số
Y tế số

Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM

Gia Hân

Gia Hân

14:23 | 09/06/2025
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23 tại TP.HCM (Vietnam Medipharm Expo 2025 in HCMC) sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Triển lãm quy tụ 450 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày sản phẩm tại 500 gian hàng, dự kiến thu hút 12.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, bác sĩ, nhà phân phối, nhà sản xuất và nhập khẩu…

Triển vọng thị trường Thiết bị y tế, dược phẩm tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc tăng trưởng GDP bình quân đầu người hàng đầu thế giới, ước đạt 114 triệu đồng/người năm 2024 theo giá hiện hành, tương đương 4.700 USD.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 6,5-7% với GDP đầu người dự kiến 4.900 USD năm 2025, mức sống ngày càng cải thiện là điều kiện để người dân chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Vietnam Medipharm Expo 2025
Triển lãm có quy mô 500 gian hàng, trong đó nổi bật là các nhóm sản phẩm ứng dụng công nghệ như: thiết bị y tế gia đình thông minh,máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, thiết bị hỗ trợ hô hấp, thiết bị đeo theo dõi sức khỏe…

Theo kết quả điều tra dân số, tính đến ngày 01/04/2024, dân số Việt Nam đã vượt mốc 100 triệu người. Trong 30 năm qua, chi tiêu cho y tế đã tăng gấp 8,7 lần, trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường dược phẩm, thiết bị y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn và dư địa phát triển rộng mở cho ngành y tế trong thời gian tới.

Riêng với mảng dược phẩm, Việt Nam đang thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dược nhanh nhất thế giới, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) dự kiến đạt 6-8% trong giai đoạn 2023-2028 (theo IQVIA), chi phí chăm sóc sức khỏe/ đầu người dự kiến tăng từ 237 USD lên 328 USD. Dự báo, thị trường sẽ đạt giá trị 10 tỷ USD vào năm 2026, đưa Việt Nam trở thành thị trường dược phẩm lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

Hiện nay, ngành dược phẩm Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển như nhân công dồi dào, nguồn trồng nguyên liệu đa dạng, nhu cầu điều trị các bệnh mãn tính, các vấn đề về tuổi già và các bệnh truyền nhiễm tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp dược phẩm không chỉ đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có tiềm năng xuất khẩu lớn.

Ở mảng thiết bị y tế, theo báo cáo của Vietnam Report, tổng chi tiêu cho ngành y tế tại Việt Nam dự kiến đạt 23,3 tỷ USD vào năm 2025, tương đương với mức chi tiêu bình quân đầu người là 244 USD. Trong đó, chi tiêu cho thiết bị y tế chiếm khoảng 10%, tương đương 2,3 tỷ USD.

Ngoài ra, theo dự báo của Statista, doanh thu thị trường thiết bị y tế Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng ổn định qua các năm, từ mức 922 triệu USD năm 2016 lên 1,6 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2029. Việt Nam là thị trường đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, các công ty sản xuất thiết bị y tế trong nước cũng đang tập trung nguồn lực phục vụ thị trưởng nội địa và xuất khẩu sang các quốc gia khác trong khu vực ASEAN.

Những con số trên phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thiết bị y tế và dược phẩm Việt Nam, tuy nhiên, để tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp trong ngành cần phải tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư thông qua các diễn đàn, triển lãm chuyên ngành, song song với đó là thường xuyên cập nhật xu hướng mới, công nghệ mới.

Xu hướng mới trong kỷ nguyên mới, ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị

Sự bùng nổ của AI thời gian gần đây tạo ra một bước ngoặt cho lĩnh vực y tế, minh chứng là AI trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong chẩn đoán và điều trị, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân.

Vietnam Medipharm Expo 2025

AI được ứng dụng để phân tích chẩn đoán hình ảnh (X-quang, MRI, CT scan, siêu âm), điển hình như hệ thống AI IBM Watson Health và Google Health chẩn đoán ung thư vú và ung thư phổi với độ chính xác cao; AI cũng phân tích các hình ảnh não bộ để phát hiện sớm các bệnh Alzheimer, Parkinson hay các vấn đề thần kinh khác.

Trong điều trị bệnh, AI có khả năng phân tích dữ liệu lớn từ hồ sơ bệnh án điện tử và các dữ liệu lâm sàng để dự đoán kết quả điều trị bệnh nhân, giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt, hệ thống robot phẫu thuật sử dụng AI hỗ trợ bác sĩ thực hiện phẫu thuật chính xác hơn, giảm thiểu tổn thương cho bệnh nhân và rút ngắn thời gian hồi phục. Ngoài ra, các bác sĩ còn điều khiển robot phẫu thuật từ xa ở những khu vực khó tiếp cận hoặc trong tình huống khẩn cấp.

Nhu cầu về thiết bị y tế gia đình và y tế thông minh tăng cao

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên dự báo tăng 20% vào năm 2038, tạo ra nhu cầu mua sắm các thiết bị y tế gia đình, giúp theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như: Máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, nhiệt kế điện tử dành cho những người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp; hay máy xông hơi, máy hỗ trợ hô hấp…vvv

Nhóm gia đình có thu nhập cao và tầng lớp trung lưu ngày càng chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Do đó, thiết bị y tế thông minh được lựa chọn để theo dõi sức khỏe 24/7 và cung cấp thông tin kịp thời tình trạng người sử dụng như: đồng hồ đeo tay đo nhịp tim, đo mức độ oxy trong máu, theo dõi giấc ngủ, cảnh báo dấu hiệu bất thường.

Vietnam Medipharm Expo 2025

Việc sở hữu thiết bị y tế gia đình và y tế thông minh cũng dễ dàng hơn bao giờ hết khi người dân có thể mua sắm trên các sàn thương mại điện tử với đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý, tham khảo thông tin và đánh giá từ người dùng trước khi quyết định mua.

Như vậy, trong xu hướng mới của một kỷ nguyên mới, thị trường thiết bị y tế và dược phẩm có nhiều triển vọng để bứt phá hơn nữa. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào việc chủ động thích ứng của các doanh nghiệp trong ngành. Trong đó, cần tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu, mở rộng kết nối đối tác tại triển lãm chuyên ngành uy tín như Vietnam Medipharm Expo 2025 in HCMC. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp y dược Việt Nam hội nhập quốc tế và phát triển.

Sức mạnh của Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược hàng đầu

Có thể nói, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược có sức mạnh như một bệ phóng, đưa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh thiết bị y tế, dược phẩm vươn xa trong nhiều năm qua.

Năm nay, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược lần thứ 23 tại TP. HCM – Vietnam Medipharm Expo 2025 in HCMC có quy mô lên tới 500 gian hàng, trưng bày sản phẩm của 450 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM

Gian hàng của nhóm thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà có các dòng máy xông hơi, máy trị liệu, máy massage, thiết bị điện trị liệu, các loại máy hỗ trợ hô hấp, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, ), thiết bị đeo thông minh, ứng dụng chăm sóc sức khỏe thông minh…

Gian hàng của nhóm thiết bị nâng cao, dành cho đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh là các sản phẩm ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), máy chẩn đoán hình ảnh, Robot phẫu thuật, thiết bị hỗ trợ điều trị bằng sóng xung kích, máy xét nghiệm, thiết bị hỗ trợ phẫu thuật nội soi…; các thiết bị nhãn khoa, nha khoa, trang phục bảo hộ y tế…vv

Khu vực dược phẩm được dự đoán sẽ sôi động hơn bao giờ hết khi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư công phu về hình thức thiết kế gian hàng, chọn lọc các sản phẩm mới nhất, bao bì bắt mắt nhất, đáp ứng đúng nhu cầu của đa số người tiêu dùng.

Một số doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại Vietnam Medipharm Expo 2025 in HCMC gồm Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Việt Huy, Công ty TNHH Thiết bị y tế thẩm mý Thanh Trúc, Công ty TNHH Thiết bị y tế Vạn Khang, Công ty cổ phần Găng Việt, Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ Hải Anh, Công ty TNHH TM Galaxy Water Solutions…

Các thương hiệu thế mạnh của Việt Nam liên quan đến các bệnh lý hô hấp, da liễu, đông dược, bổ sung đề kháng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe…vv sẽ có cơ hội ra mắt các đơn vị phân phối quốc tế, thúc đẩy đơn hàng xuất khẩu trong tương lai.

Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM
Sự kiện dự kiến thu hút hơn 12.000 lượt khách tham quan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ trong ngành y dược.

Đặc biệt, triển lãm còn có sự tham gia của các tập đoàn, công ty hàng đầu đến từ Áo, EU, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ….

Trong đó, nổi bật là khu gian hàng quốc gia Ấn Độ là sự góp mặt các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dược phẩm, thiết bị phòng thí nghiệm, …; khu gian hàng Hàn Quốc giới thiệu dịch vụ du lịch khám chữa bệnh, phần mềm và thiết bị y tế….; khu gian hàng Malaysia với thế mạnh là găng tay y tế và dụng cụ y tế sử dụng 1 lần…

Ngoài ra, Vietnam Medipharm Expo 2025 in HCMC còn có các hoạt động bên lề như Hội thảo chuyên ngành cập nhật các quy định, chính sách sản xuất và kinh doanh dược, trang thiết bị y tế hiên hành; Thuyết trình giới thiệu sản phẩm idchj vụ tiên tiến của các công ty tham gia triển lãm; Khảo sát thực tế tại các bệnh viện – cơ sở khám chữa bệnh, giúp đại diện các doanh nghiệp có dịp gặp gỡ, trao đổi về định hướng hợp tác lâu dài.

Vietnam Medipharm Expo 2025 y tế Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

