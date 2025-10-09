Ngày 8/10/2025, tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED) - Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Kinh doanh trong thế giới số: Xu hướng quốc tế, chính sách của Việt Nam và hàm ý cho doanh nghiệp”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ASEAN” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức tài trợ, thu hút hơn 100 đại biểu từ các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo diễn ra nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đánh giá tại hội thảo, công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh, tiêu dùng và quản trị doanh nghiệp. Chuyển đổi số giúp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng. Các cuộc tấn công mạng gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và người dùng.

Toàn cảnh hội thảo.

Để đảm bảo an ninh số, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách pháp luật liên quan như Luật An ninh mạng 2018, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, Luật Quảng cáo sửa đổi 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng đã ban hành một số quy định pháp lý liên quan, tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư hay thương mại xuyên biên giới.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, trong thế giới số đầy biến động, các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ đòi hỏi doanh nghiệp cần tăng cường năng lực quản trị nội bộ, bảo đảm an ninh số và phát triển bền vững.”

Ông Dennis Quennet, Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững của GIZ tại Việt Nam.

Ông Trung nhấn mạnh, Bộ Tài chính và APED đã hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước đào tạo, tư vấn chuyển đổi số cho hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), góp phần tạo nền tảng cho kinh tế số Việt Nam phát triển an toàn và hiệu quả.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Dennis Quennet, Giám đốc Chương trình Phát triển Kinh tế Bền vững của GIZ tại Việt Nam, nhận định: “Nền kinh tế số toàn cầu đang tăng trưởng nhanh chóng và Việt Nam có nhiều cơ hội lớn trong xu hướng tất yếu này. Tuy nhiên, chuyển đổi số cần song hành với phát triển bền vững, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.”

Đại diện GIZ cho biết, trong khuôn khổ hợp tác với Bộ Tài chính, tổ chức này đã hỗ trợ kỹ thuật thông qua nhiều sáng kiến như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Bà Sita Zimpel, Giám đốc dự án ASEAN SME của GIZ tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Bà Sita Zimpel, Giám đốc dự án ASEAN SME của GIZ tại Việt Nam, cũng chia sẻ rằng trong thế giới số, ranh giới địa lý và kinh tế ngày càng mờ nhạt, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo các rủi ro pháp lý, cạnh tranh và yêu cầu tuân thủ quốc tế khắt khe hơn.

“Với dự án ‘ASEAN SUCCESS’, GIZ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm, bảo vệ người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thương mại điện tử xuyên biên giới,” bà nói.

Trong khuôn khổ hợp tác chung, GIZ và APED sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh số, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Các chương trình hỗ trợ sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam (business.gov.vn) nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và đăng ký tham gia.