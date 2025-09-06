Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Năm nay, sự kiện mang dấu ấn đặc biệt khi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, 30 năm thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và 10 năm Oktoberfest đồng hành cùng JW Marriott Hanoi.

GBA Oktoberfest tại Hà Nội được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), Khách sạn JW Marriott Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Họp báo thông tin về lễ hội GBA Oktoberfest 2025 tại Hà Nội. Ảnh: GBA

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay diễn ra từ 25 – 27/9 tại JW Marriott Hanoi, 3/10 tại Furama Resort Đà Nẵng và 9 – 11/10 tại Khách sạn Nikko Saigon.

Không gian lễ hội tái hiện trọn vẹn tinh thần Bavaria với màn trình diễn bùng nổ của ban nhạc Đức–Áo O’zapft, ẩm thực truyền thống được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu và bia thủ công hảo hạng nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Ngoài bia, nhiều loại đồ uống không cồn cũng được phục vụ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thực khách.

Khách tham dự sẽ được thưởng thức tiệc buffet và bia không giới hạn suốt đêm, cùng nhiều phần bốc thăm trúng thưởng với quà tặng độc quyền.

GBA Oktoberfest 2024 tại Hà Nội tiếp đón hơn 1.700 khách tham dự mỗi tối.

Phó Chủ tịch GBA, ông Torben Minko khẳng định:“GBA Oktoberfest từ lâu đã không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa; đây còn là biểu tượng cho mối quan hệ song phương bền chặt, là nơi cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè và đối tác gặp gỡ, gắn kết. Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng vào lễ hội tại Hà Nội với số lượng đăng ký ấn tượng, hứa hẹn sẽ là dấu ấn khó quên trong năm kỷ niệm đầy ý nghĩa này.”

Ông Björn Koslowski, Phó Trưởng Đại diện AHK Việt Nam, chia sẻ:“GBA Oktoberfest là nơi hội tụ giữa kinh doanh và văn hóa, phản ánh tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Chúng tôi cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối vững chắc cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đào tạo nghề, chuyển đổi số và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Đức”.