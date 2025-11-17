Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 đơn vị hành chính

Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp từ 34 tỉnh, thành phố hiện nay xuống còn 16 đơn vị hành chính. Một số tài khoản còn đính kèm danh sách cụ thể các địa phương bị sáp nhập.

Phản hồi về vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ khẳng định: "Thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác".

Lãnh đạo Bộ Nội vụ giải thích rõ, hiện nay Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc các đơn vị hành chính cấp xã. Quyết định về cơ cấu hành chính đã hoàn tất theo đúng lộ trình được xác định từ trước.

Sáng 12/6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo văn bản này, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Trong số đó, 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang. Còn lại 11 địa phương không thực hiện sắp xếp là Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Nội và Huế.

Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức hoạt động ở tất cả tỉnh, thành phố. Mô hình mới chỉ gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường, loại bỏ hoàn toàn cấp huyện. Cả nước hiện có 34 tỉnh/thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết thêm, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính. Nghị định này nhằm thay thế Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP.

"Hồ sơ dự thảo nghị định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền", Vụ trưởng Phan Trung Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phan Trung Tuấn, giải thích, việc xây dựng nghị định này thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Luật này có thay đổi căn bản khi quy định đơn vị hành chính của Việt Nam tổ chức thành 2 cấp: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh. Hệ thống đơn vị hành chính không còn cấp huyện, đồng thời bổ sung loại hình "đặc khu" ở cấp xã.

Trong khi đó, hai nghị định cũ đang hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri theo mô hình 3 cấp (tỉnh - huyện - xã). Do vậy, Chính phủ cần ban hành nghị định mới để hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đối với các trường hợp thông thường về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo mô hình 2 cấp hiện nay.