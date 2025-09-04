Ấn tượng không gian trưng bày Bộ Nội vụ tại Triển lãm thành tựu đất nước

Không gian trưng bày kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại số. Các vách trưng bày truyền thống, tủ trưng bày hiện vật mang lại chiều sâu lịch sử - những dấu ấn được lưu giữ, trong khi màn hình tương tác và hệ thống trình chiếu hiện đại mở rộng câu chuyện ra không gian số, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tạo nên trải nghiệm đa tầng, dẫn dắt công chúng bước vào một hành trình khám phá đầy ý nghĩa, vừa quan sát trực quan, vừa tương tác trực tiếp với nội dung số hóa.

Không gian trưng bày Bộ Nội vụ tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Với màu sắc chủ đạo là màu của cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, toàn bộ không gian được kiến tạo như một trường cảnh 3 chiều chuyển động, hiệu ứng làm lá cờ Tổ quốc tung bay theo nhịp tiến lên của con tàu trong luồng sinh khí mới, làn sóng đổi mới, niềm tin, sức sống và sự chuyển mình không ngừng của bộ máy hành chính, của đất nước và con người Việt Nam.

Ấn tượng về thiết kế đã làm nổi bật và truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa: 80 năm qua, mỗi dấu ấn của Bộ Nội vụ đều mang tinh thần bền bỉ phụng sự và khát vọng dựng xây đất nước, góp phần làm nên một nền hành chính quốc gia tinh gọn, hiệu lực và lan tỏa niềm tin.

Trong thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, Bộ Nội vụ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, lấy thể chế làm động lực đột phá, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tại Không gian trưng bày của Bộ Nội vụ.

Bền bỉ phụng sự, chủ động kiến tạo, hành động quyết liệt, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước vươn cao, Bộ Nội vụ khẳng định vị thế là một trong những trụ cột trung tâm, đầu tàu đổi mới của Chính phủ trong hành trình xây dựng một nền hành chính kiến tạo, liêm chính, gần dân và phát triển bền vững.

Bố cục trưng bày gồm Cây năng lượng và 5 khu vực với các chủ đề: "Lịch sử hào hùng", "Mệnh lệnh từ trái tim", "Sắp xếp lại giang sơn", "Hành chính phục vụ", "Chuyển đổi số - Bứt phá thành công".

Trong đó, đặc biệt bố trí các màn hình cảm ứng, phục vụ tương tác như những “cửa sổ thông tin”. Chỉ với một chạm nhẹ, người xem có thể chủ động truy cập vào các ứng dụng: tra tìm thông tin về mộ liệt sĩ, hồ sơ cán bộ đi B, tra tìm vị trí theo bản đồ hành chính mới, tra tìm việc làm, hỏi đáp chính sách, ….

Không gian trưng bày Bộ Nội vụ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện, hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy ý nghĩa trong Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra đến hết ngày 15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia