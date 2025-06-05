Theo dấu chân Người: Truyện ký lịch sử về Bác Hồ chính thức ra mắt

Tác phẩm tái hiện chân thực 30 năm (1911-1941) bôn ba của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh qua hàng loạt tư liệu quý giá, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Với lối viết truyện kí, kết hợp giữa ngôn ngữ văn học và nguồn sử liệu phong phú, tác giả đã dựng lại bức tranh sống động về hành trình ba mươi năm ấy. Từ Bến Nhà Rồng, Bác đã đi qua ba đại dương, bốn châu lục, qua gần ba mươi quốc gia, hàng trăm thành phố, vượt qua muôn vàn gian khổ, chông gai và làm rất nhiều nghề để kiếm sống.

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt tác phẩm Theo dấu chân Người của GS-TS Trình Quang Phú.

Tác phẩm dẫn dắt người đọc qua nhiều vùng đất: từ Sài Gòn đến Marseille, từ Paris đến Boston, từ London đến Moscow, từ Quảng Châu đến Hong Kong… Bác làm bánh ở khách sạn Omni Parker House (Mỹ), dọn vườn trong biệt thự ở Pháp, học ngoại ngữ trên boong tàu, hay đêm trăng ở biển Manche, phút suy tư trăn trở trước bức tượng Nữ thần Tự Do ở New York… Những câu chuyện chân thực sống động tô đậm bức chân dung người thanh niên yêu nước mang hoài bão lớn lao, lí tưởng vĩ đại nhưng luôn khiêm nhường, ham học hỏi.

Tháng 6 năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đây là tổ chức chính trị đầu tiên của thanh niên yêu nước, do Người trực tiếp tổ chức, huấn luyện. Người đồng thời cho xuất bản báo “Thanh Niên”, đào tạo lớp cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam. Sự kiện này là mốc son quan trọng, đặt nền móng lý luận và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. “Mục đích của Hội là hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng, làm cuộc cách mạng dân tộc, đập tan bọn thực dân Pháp, giành lại độc lập cho xứ sở, rồi tiến tới làm cách mệnh thế giới lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản.” (Theo dấu chân Người).

Trong quá trình thực hiện, GS.TS. Trình Quang Phú đã đi đến hơn 20 quốc gia, tiếp cận các kho lưu trữ, thư viện, tiếp xúc với các nhân chứng để xác minh tư liệu. Những đoạn miêu tả cảnh Bác làm bánh ở Boston, hay làm việc trong khách sạn Carlton (London) đều dựa trên chứng thực lịch sử, hiện vật và hồi kí từ chính những nơi Người từng sống và làm việc.

Đặc biệt, sự kiện Bác gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Versailles năm 1919 được tái hiện đầy kịch tính, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của Nguyễn Ái Quốc trên trường chính trị quốc tế.

GS.TS. nhà văn Trình Quang Phú chia sẻ: “Với tất cả tình cảm cao cả với Bác, với sự thôi thúc của một nhà văn, tôi đã xây dựng nên tập truyện kí “Theo dấu chân Người”. Hi vọng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin, tư liệu bổ ích và qua những trang sách này người đọc sẽ hiểu thêm, sẽ yêu, sẽ học tập phong cách, ý chí cao cả của Bác kính yêu.”.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó giám đốc - Tổng biên tập NXB Kim Đồng cho biết: Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tư liệu quý báu góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.