LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

Theo đó, bà con 11 tỉnh thành miền Trung bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đang sử dụng các thiết bị gia dụng LG bị ảnh hưởng của bão lũ trong thời gian qua sẽ có cơ hội được kiểm tra và sửa chữa miễn phí.
Đây là chương trình mở rộng hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa miễn phí thiết bị điện tử, điện lạnh và điện gia dụng nhằm giúp người dân các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được miễn phí kiểm tra, vệ sinh cơ bản và tiền công sửa chữa đối với các sản phẩm của LG bị hư hại do ngập nước, bao gồm TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy lọc không khí và các thiết bị điện tử gia dụng khác.

Ngoài ra, LG miễn phí linh kiện thay thế cho các sản phẩm điện lạnh và điện gia dụng còn trong thời hạn bảo hành.

Kỹ thuật viên của LG kiểm tra và vệ sinh đối với các sản phẩm LG bị hư hại

Đối với các sản phẩm ngoài thời hạn bảo hành cần thay linh kiện, LG hỗ trợ giảm 30% cho phụ kiện của TV, màn hình, máy tính, điều hoà không khí hệ thống (áp dụng cho cả trong và ngoài bảo hành). Các sản phẩm điện lạnh và điện tử gia dụng khác ngoài thời hạn bảo hành sẽ được giảm 50% linh kiện. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc phụ tùng không có sẵn, khách hàng sẽ được giảm 50% khi mua sản phẩm mới.

Đối với các sản phẩm ngoài thời hạn bảo hành cần thay linh kiện, LG hỗ trợ giảm 30% cho phụ kiện

Tại khu vực TP. Huế, nơi nhiều phường trung tâm như An Cựu, Vỹ Dạ, Phú Hậu cùng các huyện Phú Vang, Quảng Điền bị ngập sâu nghiêm trọng, LG đã nhanh chóng thiết lập Trạm tập kết và sửa chữa đặt tại Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công (07 Tôn Quang Phiệt, TP. Huế). Người dân có thể trực tiếp mang thiết bị bị hư hại đến trạm để được kiểm tra và sửa chữa nhanh chóng. Bên cạnh đó, LG còn bố trí các xe trung chuyển miễn phí để hỗ trợ người dân vùng xa, vùng sâu vận chuyển thiết bị hư hại đến trạm mà không phải đi lại xa.

LG bố trí các xe trung chuyển miễn phí để vận chuyển thiết bị hư hại đến các trạm tập kết và sửa chữa

“LG đang huy động đội ngũ kỹ thuật tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam, cùng các cán bộ, nhân viên từ nhà máy tại Hải Phòng, để tập trung tăng tốc hỗ trợ sửa chữa sản phẩm tại Đà Nẵng và đặc biệt là thiết lập Trạm tập kết & sửa chữa sản phẩm tại Huế. Chúng tôi mong muốn triển khai nhanh chóng chương trình, giúp bà con sớm khắc phục thiệt hại và ổn định lại cuộc sống thường nhật.” Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ.

Trước đó, chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng bão lũ” cũng đã được LG triển khai tại Nghệ An và Thái Nguyên, với gần 700 thiết bị đã được sửa chữa và bàn giao, giúp hàng trăm hộ dân nhanh chóng ổn định sinh hoạt sau bão.

Người dân các tỉnh miền Trung có thể đăng ký kiểm tra và sửa chữa miễn phí qua tổng đài 1800-1503 (miễn phí cước) hoặc qua Zalo chính thức “LG Electronics Vietnam” để được hướng dẫn chi tiết.
LG Electronics Việt Nam ủng hộ đồng bào miền trung sửa chữa và thay thế miễn phí bão số 13 (Kalmaegi)

