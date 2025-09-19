LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp gỡ thân mật

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ thân mật, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “30 năm qua là một hành trình đầy tự hào. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu người tiêu dùng Việt đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng LG. Với sự thấu hiểu sâu sắc, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ thông minh, góp phần kiến tạo một cuộc sống tiện nghi và tốt đẹp hơn nữa cho người dùng Việt.”

Từ những chiếc TV CRT, LCD và đến nay là các thế hệ TV OLED và TV QNED đột phá, LG đã làm nên một cuộc cách mạng trong phòng khách của mỗi gia đình Việt. Đáng chú ý ở thế hệ TV 2025 còn được tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành cùng người dùng từ khi bật đến khi tắt TV. Nhờ những nỗ lực không ngừng, LG đã thống lĩnh thị trường TV OLED toàn cầu trong suốt 12 năm qua.

LG cũng đã giúp gian bếp của mỗi gia đình Việt trở nên tiện nghi và thông minh hơn. Từ những chiếc tủ lạnh ngăn đá trên nhập khẩu đầu tiên vào năm 1995, LG đã mang đến tủ lạnh với mặt kính InstaView™ cho phép người dùng nhìn thấy bên trong chỉ bằng hai lần gõ nhẹ. Chiếc tủ lạnh với ngăn mát mở rộng đáp ứng nhu cầu của người Việt cũng được LG giới thiệu. Đặc biệt 2 năm trở lại đây LG đã hoàn thiện giải pháp bếp với máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sử dụng công nghệ hơi nước độc quyền và lò vi sóng LG NeoChef.

Trọn bộ giải pháp dành cho gian bếp việt từ LG

Trong 8 năm qua, LG liên tục dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam với những giải pháp tiên phong. Xuất phát từ máy giặt lồng đứng, LG đã hoàn thiện các giải pháp giặt sấy với Máy giặt lồng ngang với công nghệ truyền động trực tiếp, máy sấy công nghệ HeatPump, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler và tháp giặt sấy LG WashTower.

Các giải pháp không khí như điều hòa và lọc khí với các tính năng chăm sóc sức khỏe cũng được LG giới thiệu đến người dùng với những cải tiến từ công nghệ đến thiết kế.

Với mỗi cá nhân, các thiết bị laptop LG gram mỏng, nhẹ và bền bỉ, hay màn hình chuyên dụng như LG UltraGear dành cho game thủ và LG UltraWide cho trải nghiệm làm việc đa nhiệm… đều đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Tiếp nối hành trình Life’s Good bằng sự thấu cảm, LG cũng đã chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. “LG sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm phù hợp với thói quen và nhu cầu của người dùng Việt. Các sản phẩm sẽ được tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm, mang đến một cuộc sống thông minh và tiện nghi hơn cho người dùng, giảm bớt gánh nặng việc nhà để người dùng có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống”, ông Song Ikhwan chia sẻ thêm.

Máy lọc không khí cũng là một phần không thể thiếu của các sản phẩm gia dụng LG

Dự kiến từ nay đến cuối năm, LG sẽ mang thêm nhiều sản phẩm mới đến với người dùng Việt Nam như từ màn hình máy tính, máy giặt, máy lọc không khí, máy hút ẩm,... Bên cạnh những cải tiến về công nghệ và thiết kế, các sản phẩm cũng đa dạng về phân khúc để tiếp cận được với đa dạng người dùng Việt Nam. Đặc biệt, những thiết bị bếp với thiết kế âm tủ (built-in) được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

LG vẫn luôn giữ vững lời cam kết theo đuổi triết lý “Life’s Good”, nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp, văn minh

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh ấn tượng, LG cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng thông qua hàng loạt sáng kiến thiết thực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đầu tháng 9/2025, LG đã khánh thành thư viện “Ươm mầm tri thức” dành cho học sinh trường tiểu học Lợi Bác. Trong chương trình “Nối tri thức - Vững tương lai”, LG đồng hành cùng tập đoàn FPT trao tặng 80 TV đến các trường tiểu học gặp khó khăn trên khắp Việt Nam, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho thế hệ tương lai.