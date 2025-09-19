Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:46 | 19/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong suốt hành trình ấy, LG Electronics đã khẳng định vị thế dẫn đầu với nhiều cột mốc ấn tượng cũng như những đóng góp bền vững cho cộng đồng.
LG tìm kiếm 'Đại sứ Cộng đồng LG 2025' Triển lãm 'The Art-ffection by LG': tái hiện ba thập kỷ LG đồng hành cùng người Việt LG khánh thành thư viện 'Ươm mầm tri thức'
LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt
Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp gỡ thân mật

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ thân mật, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “30 năm qua là một hành trình đầy tự hào. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu người tiêu dùng Việt đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng LG. Với sự thấu hiểu sâu sắc, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp công nghệ thông minh, góp phần kiến tạo một cuộc sống tiện nghi và tốt đẹp hơn nữa cho người dùng Việt.”

Từ những chiếc TV CRT, LCD và đến nay là các thế hệ TV OLED và TV QNED đột phá, LG đã làm nên một cuộc cách mạng trong phòng khách của mỗi gia đình Việt. Đáng chú ý ở thế hệ TV 2025 còn được tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành cùng người dùng từ khi bật đến khi tắt TV. Nhờ những nỗ lực không ngừng, LG đã thống lĩnh thị trường TV OLED toàn cầu trong suốt 12 năm qua.

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt
Với nỗ lực không ngừng, LG đã thống lĩnh thị trường TV OLED toàn cầu trong suốt 12 năm qua.

LG cũng đã giúp gian bếp của mỗi gia đình Việt trở nên tiện nghi và thông minh hơn. Từ những chiếc tủ lạnh ngăn đá trên nhập khẩu đầu tiên vào năm 1995, LG đã mang đến tủ lạnh với mặt kính InstaView™ cho phép người dùng nhìn thấy bên trong chỉ bằng hai lần gõ nhẹ. Chiếc tủ lạnh với ngăn mát mở rộng đáp ứng nhu cầu của người Việt cũng được LG giới thiệu. Đặc biệt 2 năm trở lại đây LG đã hoàn thiện giải pháp bếp với máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam sử dụng công nghệ hơi nước độc quyền và lò vi sóng LG NeoChef.

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt
Trọn bộ giải pháp dành cho gian bếp việt từ LG

Trong 8 năm qua, LG liên tục dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam với những giải pháp tiên phong. Xuất phát từ máy giặt lồng đứng, LG đã hoàn thiện các giải pháp giặt sấy với Máy giặt lồng ngang với công nghệ truyền động trực tiếp, máy sấy công nghệ HeatPump, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler và tháp giặt sấy LG WashTower.

Các giải pháp không khí như điều hòa và lọc khí với các tính năng chăm sóc sức khỏe cũng được LG giới thiệu đến người dùng với những cải tiến từ công nghệ đến thiết kế.

Với mỗi cá nhân, các thiết bị laptop LG gram mỏng, nhẹ và bền bỉ, hay màn hình chuyên dụng như LG UltraGear dành cho game thủ và LG UltraWide cho trải nghiệm làm việc đa nhiệm… đều đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Tiếp nối hành trình Life’s Good bằng sự thấu cảm, LG cũng đã chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới. “LG sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm phù hợp với thói quen và nhu cầu của người dùng Việt. Các sản phẩm sẽ được tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm, mang đến một cuộc sống thông minh và tiện nghi hơn cho người dùng, giảm bớt gánh nặng việc nhà để người dùng có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống”, ông Song Ikhwan chia sẻ thêm.
LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt
Máy lọc không khí cũng là một phần không thể thiếu của các sản phẩm gia dụng LG

Dự kiến từ nay đến cuối năm, LG sẽ mang thêm nhiều sản phẩm mới đến với người dùng Việt Nam như từ màn hình máy tính, máy giặt, máy lọc không khí, máy hút ẩm,... Bên cạnh những cải tiến về công nghệ và thiết kế, các sản phẩm cũng đa dạng về phân khúc để tiếp cận được với đa dạng người dùng Việt Nam. Đặc biệt, những thiết bị bếp với thiết kế âm tủ (built-in) được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG vẫn luôn giữ vững lời cam kết theo đuổi triết lý “Life’s Good”, nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp, văn minh

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh ấn tượng, LG cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng thông qua hàng loạt sáng kiến thiết thực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đầu tháng 9/2025, LG đã khánh thành thư viện “Ươm mầm tri thức” dành cho học sinh trường tiểu học Lợi Bác. Trong chương trình “Nối tri thức - Vững tương lai”, LG đồng hành cùng tập đoàn FPT trao tặng 80 TV đến các trường tiểu học gặp khó khăn trên khắp Việt Nam, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho thế hệ tương lai.

LG hành trình 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt LG Electronics Việt Nam

Bài liên quan

LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

LG khánh thành thư viện

LG khánh thành thư viện 'Ươm mầm tri thức'

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

Có thể bạn quan tâm

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

Kết nối sáng tạo
Tối 18/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng các dịch vụ Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards).
Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Doanh nghiệp số
Đây là cuộc thi tìm ý tưởng công nghệ cho nhà máy sản xuất hàng đầu Nhật Bản, tổng giải thưởng 250 triệu đồng do Công ty DENSO Việt Nam (thành viên Tập đoàn DENSO Nhật Bản, nhà sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu thế giới) phối hợp cùng FPT tổ chức.
Huawei Việt Nam khởi động chương trình

Huawei Việt Nam khởi động chương trình 'Hạt giống cho Tương lai' mùa thứ 10

Kết nối sáng tạo
Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2025, chương trình Hạt giống tương lai đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những công nghệ hàng đầu và đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ giao lưu quốc tế tại trụ sở Huawei Thâm Quyến, Trung Quốc.
FPT được vinh danh là

FPT được vinh danh là 'Đối tác Công nghệ Sáng tạo' của Vietnam Airlines

Doanh nghiệp số
Tại lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025” (Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum - VNA LEF 2025), lần đầu tiên được tổ chức bởi Vietnam Airlines, FPT được vinh danh với giải thưởng “Đối tác Công nghệ Sáng tạo” nhờ chủ động ứng dụng những công nghệ tiên tiến như AI và Blockchain.
Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Kết nối sáng tạo
Samsung vừa triển khai chuỗi sự kiện School Tour – Samsung Solve for Tomorrow 2025 tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) và Trường THCS Thống Nhất (Tây Ninh).
Xem thêm

Đọc nhiều

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 38°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
36°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
36°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
24°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
27°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
22°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
24°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
35°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
39°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
27°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
36°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
34°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
25°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 23/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 23/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/09/2025 12:00
26°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16894 17164 17738
CAD 18571 18848 19460
CHF 32539 32923 33569
CNY 0 3470 3830
EUR 30397 30672 31695
GBP 34830 35223 36155
HKD 0 3262 3464
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15196 15777
SGD 20007 20290 20812
THB 743 807 860
USD (1,2) 26121 0 0
USD (5,10,20) 26163 0 0
USD (50,100) 26191 26226 26445
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,202 26,202 26,445
USD(1-2-5) 25,154 - -
USD(10-20) 25,154 - -
EUR 30,680 30,705 31,793
JPY 175.52 175.84 182.41
GBP 35,229 35,324 36,047
AUD 17,172 17,234 17,636
CAD 18,824 18,884 19,339
CHF 32,902 33,004 33,675
SGD 20,210 20,273 20,855
CNY - 3,669 3,751
HKD 3,340 3,350 3,436
KRW 17.51 18.26 19.62
THB 792.1 801.88 854.27
NZD 15,191 15,332 15,702
SEK - 2,772 2,855
DKK - 4,099 4,222
NOK - 2,628 2,706
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,870.3 - 6,593.13
TWD 790.7 - 952.85
SAR - 6,932.41 7,263
KWD - 84,300 89,189
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,220 26,225 26,445
EUR 30,476 30,598 31,685
GBP 35,101 35,242 36,184
HKD 3,326 3,339 3,442
CHF 32,679 32,810 33,700
JPY 174.22 174.92 182.02
AUD 17,094 17,163 17,683
SGD 20,210 20,291 20,810
THB 805 808 843
CAD 18,787 18,862 19,356
NZD 15,264 15,746
KRW 18.16 19.88
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17063 17163 17734
CAD 18747 18847 19398
CHF 32770 32800 33687
CNY 0 3673.5 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30670 30770 31543
GBP 35100 35150 36274
HKD 0 3385 0
JPY 174.78 175.78 182.33
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15293 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20159 20289 21017
THB 0 773 0
TWD 0 860 0
XAU 12800000 12800000 13200000
XBJ 11000000 11000000 13200000
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,445
USD20 26,180 26,230 26,445
USD1 26,180 26,230 26,445
AUD 17,104 17,204 18,345
EUR 30,677 30,677 32,041
CAD 18,675 18,775 20,115
SGD 20,215 20,365 20,866
JPY 175.19 176.69 181.53
GBP 35,180 35,330 36,151
XAU 12,998,000 0 13,202,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 809 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 130,000 132,000
AVPL/SJC HCM 130,000 132,000
AVPL/SJC ĐN 130,000 132,000
Nguyên liệu 9999 - HN 11,800 ▲50K 12,000 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 11,750 ▲10K 11,950 ▲10K
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,300 129,300
Hà Nội - PNJ 126,300 129,300
Đà Nẵng - PNJ 126,300 129,300
Miền Tây - PNJ 126,300 129,300
Tây Nguyên - PNJ 126,300 129,300
Đông Nam Bộ - PNJ 126,300 129,300
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,280 ▼100K 12,880
Trang sức 99.9 12,270 ▼100K 12,870
NL 99.99 11,750 ▼70K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,640 12,940
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,640 12,940
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,640 12,940
Miếng SJC Thái Bình 13,000 13,200
Miếng SJC Nghệ An 13,000 13,200
Miếng SJC Hà Nội 13,000 13,200
Cập nhật: 19/09/2025 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 130 13,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130 13,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126 ▼1137K 1,287 ▲1158K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126 ▼1137K 1,288 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,232 ▼3K 1,262 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 11,995 ▼108253K 12,495 ▼112753K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 87,309 ▼225K 94,809 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 78,475 ▼204K 85,975 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 6,964 ▼62859K 7,714 ▼69609K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,232 ▼175K 73,732 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,281 ▼125K 52,781 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130 132
Cập nhật: 19/09/2025 19:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

ABC ngừng phát sóng chương trình Jimmy Kimmel vô thời hạn sau bình luận gây tranh cãi

ABC ngừng phát sóng chương trình Jimmy Kimmel vô thời hạn sau bình luận gây tranh cãi

Cuộc thi

Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong học sinh Hà Nội

Cần đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ thuế - doanh nghiệp

Cần đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa quan hệ thuế - doanh nghiệp

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ViewSonic ra mắt dòng máy chiếu laser LSD400 Series độ sáng cao

ViewSonic ra mắt dòng máy chiếu laser LSD400 Series độ sáng cao

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ về chất lượng hình ảnh

TV OLED 2025 của Samsung đạt chứng nhận ‘Real Black’ về chất lượng hình ảnh

Meta ra mắt loạt sản phẩm mới tại Meta Connect 2025

Meta ra mắt loạt sản phẩm mới tại Meta Connect 2025

Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Logitech G ra mắt loạt sản phẩm gaming tạo đột phá tại sự kiện Logitech G Play

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Huấn luyện LLM hiệu quả với ma trận AI tối ưu

Huấn luyện LLM hiệu quả với ma trận AI tối ưu

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

iOS 26 chính thức ra mắt với tính năng AI mới

iOS 26 chính thức ra mắt với tính năng AI mới

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Tóm tắt những nội dung chính của cuộc họp Fed mới nhất

Tóm tắt những nội dung chính của cuộc họp Fed mới nhất

Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas