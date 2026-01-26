Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Đây là một hoạt động ý nghĩa thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền” do SABECO khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung. Đây là năm đầu tiên SABECO đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Sabeco trao tặng 300 phần quà cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới. Thông qua món quà ý nghĩa này, SABECO mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Đồng Tháp là một trong số 16 địa phương nơi SABECO tổ chức chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng

Được biết, Đồng Tháp là một trong số 16 địa phương nơi SABECO tổ chức chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng từ ngày 10/1/2026 đến hết ngày 8/2/2026. Đây không chỉ là địa phương tiêu biểu của khu vực Nam Bộ với nét văn hóa Tết miền Tây đặc sắc, mà còn là các địa phương có sự gắn bó lâu dài với SABECO trong hoạt động kinh doanh và các chương trình cộng đồng ý nghĩa trong nhiều năm qua.

Tính đến nay, chiến dịch đã đi qua 8 tỉnh thành gồm Đak Lak, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, với 3.300 phần quà Tết đã được trao tặng. Tiếp sau đó, SABECO sẽ tiếp tục mang các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch đến với Quảng Trị, Ninh Bình, Khánh Hòa, Gia Lai trong hai ngày 31/1 và 1/2 sắp tới, tiếp nối hành trình mang trải nghiệm Tết đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia gắn kết trong dịp năm mới Bính Ngọ.