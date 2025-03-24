Lenovo ra mắt loạt thiết bị Yoga Series mới. Ảnh: Lenovo

Những chiếc laptop Lenovo Yoga Copilot+ không chỉ có thiết kế đột phá, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, hệ sinh thái trực quan cùng các tính năng AI thông minh, mà ngay cả những tính năng và công nghệ mới này còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp người dùng khai thác tối đa tiềm năng bản thân. Trong đó, đáng chú ý là:

Lenovo Yoga Slim 9i (14", 10) có tỷ lệ màn hình thân máy 98%, màn hình OLED PURESIGHT Pro và trang bị công nghệ camera dưới màn hình, một tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên dòng laptop.

Lenovo Yoga Aura Edition là dòng sản phẩm được đồng thiết kế với Intel®, với rất nhiều lựa chọn, từ:

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10): một chiếc Copilot+ PC sở hữu màn hình PureSight OLED đẳng cấp và bộ xử lý lên lên tới Intel® Core™ Ultra 7.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14", 10): Lý tưởng cho sáng tạo di động, chiếc Copilot + PC1 này được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu công việc với khả năng đa nhiệm mượt mà, nâng cao năng suất làm việc.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14”, 10): Laptop Copilot+ convertible1 mang đến tự do sáng tạo vượt trội, phù hợp với nhu cầu riêng biệt của người dùng.

Chia sẻ về loạt sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Tại Lenovo, chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho người dùng Việt Nam sức mạnh vượt trội nhờ ứng dụng công nghệ AI tiên tiến. Với các laptop Yoga Series mới nhất, chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn đưa công nghệ thông minh và cá nhân hóa đến gần hơn với từng nhu cầu riêng biệt của người dùng. Được tích hợp liền mạch các giải pháp AI hiện đại, dòng sản phẩm này giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy sáng tạo và mang đến những trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Dù bạn là sinh viên, chuyên gia hay nhà sáng tạo, chúng tôi đồng hành cùng bạn để mở rộng giới hạn khả năng với các tính năng tiên tiến như tối ưu hóa hiệu suất thông minh, màn hình vượt trội và trải nghiệm người dùng tuyệt hảo.”

Lenovo Yoga Slim 9i (14", 10). Ảnh: Lenovo

Lenovo Yoga Slim 9i (14", 10): là mẫu Ultrabook cao cấp nhất trong lần ra mắt này của Lenovo, sản phẩm hội tụ đầy đủ những gì ưu việt nhất của Lenovo ở thời điểm hiện tại, bao gồm thiết kế sang trọng và tinh tế, hiệu năng cao cùng tính di động thời thượng. Đầu tiên là về thiết kế, Lenovo Yoga Slim 9i (14", 10) được chế tác từ vật liệu cao cấp, mỏng nhẹ và dễ dàng mang theo bên mình, máy còn mang đến cảm giác cầm nắm rất chắc chắn. Điểm nhấn của máy là màn hình OLED 14inch độ phân giải 4K+, mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và sống động, phù hợp cho cả công việc sáng tạo và giải trí đa phương tiện. Sức mạnh của Yoga Slim 9i đến từ bộ vi xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới, đảm bảo hiệu năng vượt trội cho mọi tác vụ, từ công việc văn phòng đến chỉnh sửa ảnh, video. Card đồ họa tích hợp Intel Arc Graphics cũng góp phần mang lại khả năng xử lý đồ họa ấn tượng.

Ngoài ra, máy còn sở hữu thời lượng pin dài, hệ thống âm thanh chất lượng cao, Wi-Fi 7 siêu tốc và đặc biệt là các tính năng AI tiên tiến, biến Lenovo Yoga Slim 9i trở thành công cụ hoàn hảo để có thể chuyển đổi cách làm việc và khai phóng sáng tạo.

Lenovo Yoga Slim 9i (14", 10) sẽ được bán ra từ cuối tháng 3 này với giá khởi điểm dự kiến 59.990.000 đồng.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 10). Ảnh: Lenovo

Tân binh trong gia đình Lenovo Aura Edition là thành quả của sự hợp tác giữa Lenovo và bộ phận thiết bị tiêu dùng của Intel, nhờ đó mà những thành viên mới nhất trong dòng Lenovo Aura Edition đã tạo nên một cuộc cách mạng trong hành trình sáng tạo với các tính năng AI tiên tiến cùng phần cứng mạnh mẽ. Trong đó, Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 10) và Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14", 10) đều mang đến trải nghiệm làm việc liền mạch, kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng cao và tính di động, cho phép người sáng tạo hiện thực hóa mọi tầm nhìn của mình. Bộ đôi sở hữu màn hình OLED tuyệt đẹp, thiết kế tản nhiệt vượt trội cùng các tính năng AI thông minh, dòng Lenovo Aura Edition đang thực sự chuyển đổi cách người dùng làm việc và nâng cao khả năng sáng tạo của mình.

Tất cả những mẫu laptop này đều sở hữu các tính năng độc quyền, được thiết kế nhằm nâng cao năng suất, cá nhân hóa tối đa và đơn giản hóa việc sử dụng. Từ chế độ thông minh Smart Modes linh hoạt thích ứng với nhu cầu của người dùng qua các thiết lập riêng biệt như Attention Mode giúp người dùng tránh bị phân tán, Wellness Features đảm bảo sức khỏe mắt và điều chỉnh tư thế đúng, Collaboration Tools nâng cao chất lượng cuộc gọi video, Shield Mode đảm bảo quyền riêng tư và Power Mode giúp tối ưu hóa thời lượng pin, kéo dài thời gian sử dụng thiết bị.

Tính năng Smart Share được tích hợp AI để đơn giản hóa tính năng chia sẻ hình ảnh giữa smartphone và laptop, với khả năng hỗ trợ cả hệ điều hành Android và iOS cho phép dễ dàng kéo thả mượt mà. Ngoài ra, tính năng này còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo thời gian thực và khắc phục sự cố thông qua Premium Care Service của Lenovo, đảm bảo người được luôn nhận được hỗ trợ liền mạch từ đội ngũ chuyên gia, dù là trực tuyến hay tại chỗ.

Lenovo Yoga 9i Aura Edition 2-in-1 (14", 10). Ảnh: Lenovo

Lenovo Yoga 9i Aura Edition 2-in-1 (14", 10) là một Copilot+ PC convertible thực thụ, được thiết kế để khai phá tiềm năng sáng tạo và nâng hiệu suất làm việc của người dùng lên tầm cao mới. Với sức mạnh vượt trội của bộ xử lý Intel Core Ultra, người dùng có thể thể hiện ý tưởng nhanh hơn, tự do khoáng đạt hơn của thiết kế xoay 360 độ linh hoạt kết hợp độ chính xác hoàn hảo của bút Yoga Pen mới.

Máy sở hữu màn hình OLED PureSight 14inch, độ phân giải 2.8K, 16:10 WQHD+ 120Hz3 VRR cảm ứng đa điểm tuyệt đẹp tái hiện màu sắc rực rỡ, sắc đen sâu thẳm và chi tiết tuyệt hảo với độ sáng lên tới 1100 nits, hỗ trợ 100% sRGB và 100% dải màu P3, mang đến sức sống cho các tác phẩm nghệ thuật và hình ảnh.

Hướng tới người dùng thường xuyên di chuyển, Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura có trọng lượng chỉ 1,32 kg và viên pin 75WHr, đảm bảo sử dụng lâu dài không cần phụ thuộc vào ổ cắm.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition cũng được bán ra từ cuối tháng 3 với giá khởi điểm dự kiến 56.990.000 đồng.

Yoga Slim 7i Aura Edition (14", 10). Ảnh: Lenovo

Yoga Slim 7i Aura Edition (14", 10) là một thiết bị Copilot+ PC gọn nhẹ với thiết kế thanh lịch cùng khả năng đáp ứng hoàn hảo các quy trình khắt khe của công việc sáng tạo. Bên cạnh màn hình Puresight Pro 14" 2.8 K OLED 120HZ3 tuyệt đẹp cùng các tính năng AI mạnh mẽ dựa trên NPU 48 TOPS, máy còn hỗ trợ tối ưu quy trình làm việc sáng tạo như kết xuất video, chỉnh sửa ảnh và soạn thảo văn bản, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất đáng kể.

Bộ xử lý Intel Core Ultra và Lenovo AI Core, laptop mỏng nhẹ (1,25 kg) sẵn sàng mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và thời lượng pin, cho phép sáng tạo liền mạch mà không bị gián đoạn. Pin dung lượng 70WHr cùng thiết kế tản nhiệt tiên tiến với TDP 30W giữ cho máy hoạt động êm ái, mát mẻ ngay cả khi xử lý các tác vụ chuyên sâu.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition sẽ lên kệ từ cuối tháng 3 với giá khởi điểm dự kiến từ 37.990.000 đồng.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 10). Ảnh: Lenovo

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 10) là chiếc Copilot+ PC convertible có thể mang đến sự tự do, phóng khoáng nhất, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu riêng biệt của người dùng, đặc biệt là những nhà sáng tạo nội dung.

Được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra mạnh mẽ với NPU 40 TOPS, thiết bị n không chỉ tối ưu hóa hiệu suất AI mà còn duy trì hiệu quả sử dụng năng lượng tối đa. Màn hình PureSight lên tới 2,8 K OLED 120Hz3 với độ chuẩn màu 100% DCI-P3 tái hiện hình ảnh sắc nét, sống động với màu sắc chính xác, trong khi đó tùy chọn bút Yoga Pen giúp sáng tạo thăng hoa hơn. Viên pin dung lượng 70WHr và chỉ 1,45 kg đảm bảo trải nghiệm làm việc lâu dài, linh hoạt hơn mà không phụ thuộc ổ cắm điện.

Lenovo Yoga 7i 2-in 1 (14”, 10) lên kệ từ cuối tháng 3 này với giá bán khởi điểm dự kiến từ 39.990.000 đồng.

Toàn bộ sản phẩm mới đều được đi kèm 2 năm dịch vụ Premium Care, mang đến quyền truy cập ưu tiên tới đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, hỗ trợ sửa chữa nhanh chóng, bảo vệ toàn diện trước các hư hại tình cờ và cung cấp hướng dẫn chi tiết về sử dụng phần mềm.