Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

Concept AI PC ThinkBook “codename Flip”

Concept AI PC ThinkBook "codename Flip" là một trong những dòng sản phẩm tiên phong trong điện toán doanh nghiệp tích hợp AI. Không chỉ có thiết kế linh hoạt, concept AI PC ThinkBook "codename Flip" tạo một dấu ấn mới bằng việc kết hợp sức mạnh AI, trở thành tâm điểm tại sự kiện lần này, đồng thời giúp Lenovo tái định nghĩa cách người dùng tương tác với AI, cách để nâng cao năng suất và khả năng cộng tác trong kỷ nguyên số.

Concept AI PC ThinkBook “codename Flip”

Được trang bị màn hình OLED 18,1” gập ra ngoài, concept AI PC ThinkBook "codename Flip" có thể dễ dàng chuyển đổi từ một laptop 13inch nhỏ gọn thành không gian làm việc mở rộng theo chiều dọc. Điều này giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất, tăng cường khả năng đa nhiệm và cộng tác được tối ưu bởi AI. Thiết kế đột phá này của concept AI PC ThinkBook "codename Flip" còn hỗ trợ năm chế độ sử dụng linh hoạt, bao gồm: Clamshell (vỏ sò) cho công việc truyền thống, Vertical (dọc) để đọc tài liệu, Share (chia sẻ) cho cộng tác hai màn hình, Tablet (máy tính bảng) dành cho sáng tạo, và Read (đọc) để tập trung tối đa.

Chưa dừng lại ở đó, nhờ được tích hợp công nghệ AI, concept AI PC ThinkBook "codename Flip" còn mang đến khả năng đa nhiệm tối ưu. Với tính năng chia đôi màn hình Workspace Split Screen người dùng có thể chạy nhiều ứng dụng song song mà không cần màn hình phụ Bảng điều khiển Smart ForcePad tích hợp đèn nền 3 lớp, đảm bảo hiển thị phím số và phím điều khiển trình chạy phương tiện được trực quan. Cổng Thunderbolt™ 4 cùng đầu đọc vân tay đảm bảo kết nối nhanh và đảm bảo bảo mật doanh nghiệp.

ThinkPad T14s 2-in-1

Sản phẩm thứ hai là ThinkPad T14s 2-in-1. Đây là chiếc convertible đầu tiên của dòng T-Series cho người dùng doanh nghiệp có thể chuyển đổi dễ dàng để mang lại hiệu suất tối ưu, cùng khả năng tăng tốc AI trong một kiểu dáng linh hoạt.

Hướng đến người dùng chuyên nghiệp năng động, ThinkPad T14s 2-in-1 được thiết kế bản lề kép 360° của máy cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ laptop, lều (tent), đứng (stand) và máy tính bảng. Bút từ tính Lenovo Yoga Pen tùy chọn mang đến trải nghiệm viết tay chính xác, tối ưu hóa việc ghi chú, phác thảo ý tưởng và cộng tác sáng tạo, lý tưởng cho các giám đốc điều hành, cố vấn và chuyên gia đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt tối đa.

Chưa dừng lại ở đó, ThinkPad T14s 2-in-1 còn được trang bị chip xử lý Intel Core Ultra và Intel vPro® cho khả năng xử lý các luồng công việc nhanh nhạy nhờ tích hợp AI, từ tự động hóa công việc đến khử tiếng ồn cho các cuộc họp trực tuyến. Màn hình cảm ứng WUXGA tùy chọn, độ sáng lên đến 500 nit, cung cấp hình ảnh sống động trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng. Bàn phím ThinkPad TrackPoint với thiết kế công thái học tinh chỉnh mang lại trải nghiệm gõ thoải mái, đảm bảo năng suất được liền mạch.

ThinkPad X13 Gen 6

ThinkPad X13 Gen 6 là sản phẩm thứ 3 trong loạt giải pháp được ra mắt lần này. Đây là sản phẩm giúp cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và khả năng di động. Theo đó, ThinkPad X13 Gen 6 mang đến thiết kế hoàn toàn mới, lý tưởng cho người dùng chuyên nghiệp cần một thiết bị siêu nhẹ nhưng vẫn đảm bảo năng suất tối đa. Với trọng lượng chỉ 0.933kg, ThinkPad T14s 2-in-1 là một trong những mẫu ThinkPad nhẹ nhất từ trước đến nay, được tích hợp AI để tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật cấp doanh nghiệp và khả năng làm việc liên tục trọn ngày.

Thiết kế mới giúp ThinkPad X13 Gen 6 hoàn toàn phù hợp với môi trường làm việc hybrid hiện đại, với thanh Communication Bar và camera 5MP + IR mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét cho các cuộc họp trực tuyến, cùng khả năng bảo mật cao và viền màn hình mỏng hơn. Kết nối Wi-Fi 72 và tùy chọn 5G3 đảm bảo tốc độ nhanh, ổn định ở mọi nơi, từ văn phòng đến làm việc từ xa. Với sức mạnh đến từ tùy chọn bộ xử lý Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen™ AI PRO, kết hợp với tối đa 64GB1 LPDDR5x, máy giúp tăng tốc quy trình làm việc nhờ ứng dụng các công cụ AI, từ phân tích dự đoán đến tự động hóa thông minh và cộng tác hiệu quả hơn.

ThinkBook 16p Gen 6

ThinkBook 16p Gen 6 có thể được xem là đại diện cho sức mạnh AI, hướng đến người dùng doanh nghiệp và sáng tạo luôn đòi hỏi hiệu suất đỉnh cao, đồ họa sắc nét và khả năng đa nhiệm thông minh.

Với bộ xử lý Intel Core Ultra (HX-SKU) mạnh mẽ, chiếc laptop này mang đến khả năng tính toán vượt trội, giúp xử lý những khối lượng công việc phức tạp một cách mượt mà.

Để tận dụng sức mạnh của AI, ThinkBook 16p Gen 6 được trang bị mô-đun NPU (Bộ xử lý thần kinh) riêng biệt để vận hành Lenovo AI Now – trợ lý cá nhân giúp nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình làm việc một cách liền mạch. Điều này cho phép GPU NVIDIA® GeForce RTX™ tập trung xử lý các tác vụ đồ họa chuyên sâu như dựng hình 3D, mô hình hóa và trực quan hóa thiết kế với tốc độ và độ chính xác ấn tượng.

Với màn hình 16inch, độ phân giải 3,2K được hiệu chuẩn màu X-Rite, hỗ trợ ánh sáng xanh thấp, đảm bảo hiển thị màu sắc chuẩn xác, đồng thời giúp giảm mỏi mắt khi làm việc lâu dài. ThinkBook 16p Gen 6 kết hợp hiệu suất, tính năng AI thông minh, cùng độ chính xác cao, biến thiết bị này thành công cụ không thể thiếu đối với người dùng doanh nghiệp và giới sáng tạo.

Và để câng cấp toàn diện các sản phẩm dành cho doanh nghiệp, Lenovo cũng tích hợp AI vào loạt sản phẩm mới lần này để tăng cường hiệu suất, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp ngày nay. Trong đó, ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6 và T16 Gen 4 được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra, Intel vPro hoặc AMD Ryzen AI PRO, đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ, bảo mật cấp doanh nghiệp và tối ưu hóa hiệu suất với AI. ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế convertible với các tính năng được AI tối ưu, mang tới tính linh hoạt vô song mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần. Bên cạnh đó, ThinkPad E14 Gen 7 và ThinkPad E16 Gen 3 mang đến những lựa chọn laptop đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí với hiệu suất mạnh mẽ và bảo mật thiết yếu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).

ThinkPad T16 Gen 4/ ThinkPad E14 Gen 7/ ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5

Lenovo AI Now cũng tiếp tục mở rộng các tính năng nhằm cải thiện trải nghiệm làm việc hàng ngày. Cũng tại MWC 2025, Lenovo giới thiệu khả năng kết nối liền mạch giữa PC Lenovo và điện thoại thông minh Motorola, cho phép người dùng kích hoạt PC của mình chỉ bằng một thao tác trên điện thoại tương thích. AI Now cũng tận dụng các mô hình hành động lớn (LAM) để hỗ trợ quản lý lịch trình, đặt vé, xử lý tuyển dụng và tối ưu hóa giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, cửa sổ AI Now mini được nâng cấp giúp tương tác mượt mà và trực quan hơn.

Lenovo cũng giới thiệu hai giải pháp toàn diện ThinkShield Firmware Assurance5 và Lenovo Device Orchestration5 (LDO), giúp các doanh nghiệp khắc phục những thách thức về b bảo mật và quản lý các thiết bị tích hợp AI của họ.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm sáng tạo PoC dạng mô-đun đột phá của Lenovo cho hệ sinh thái Magic Bay cùng loạt phụ kiện AI có thể tháo lắp, giúp tối ưu hóa năng suất, đa nhiệm và cộng tác, mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt và thông minh hơn cho người dùng ThinkBook 16p Gen6:

Lenovo trình diễn màn hình kép Lenovo Magic Bay

Bộ sản phẩm Concept màn hình kép Magic Bay - Bộ màn hình kép 13,3inch có thể gắn vào ThinkBook 16p, biến thiết bị thành một máy trạm (workstation) đa màn hình, lý tưởng để trực quan hóa dữ liệu, chỉnh sửa nội dung và cộng tác đa nhiệm.

Trong đó, màn hình phụ Magic Bay 8inch nhỏ gọn đóng vai trò như bảng điều khiển AI chuyên dụng, cho phép truy cập nhanh vào công cụ năng suất, ứng dụng nhắn tin và thông tin AI quan trọng

Concept Magic Bay “codename Tiko” là một trợ lý AI nhỏ gọn, tương tác cảm xúc, hiển thị trạng thái dưới phong cách emoji theo thời gian thực, phản hồi cử chỉ và cung cấp thông báo phong cách emoji được cá nhân hóa.

Concept Magic Bay “codename Tiko Pro” là màn hình tích hợp Lenovo AI Now chuyên dụng, cung cấp giao diện tiện ích thông minh giúp điều phối quy trình làm việc và tối ưu hóa trải nghiệm đa nhiệm.

Concept Magic Bay “codename Tiko & Concept Magic Bay “codename Tiko Pro”

Concept laptop ThinkBook 3D và nhẫn Lenovo AI Ring cũng được giới thiệu để mở ra kỷ nguyên tương tác mới. Trong đó concept laptop ThinkBook 3D là một một bước tiến đột phá mang đến trải nghiệm điện toán 3D sống động thông qua màn hình hybrid không cần kính.

Concept laptop ThinkBook 3D và Lenovo AI Ring

Còn PoC Lenovo AI Ring mang tới các khả năng điều khiển dựa trên cử chỉ, điều hướng không cần chạm, thao tác mô hình 3D và điều chỉnh giao diện người dùng tương tác. Sử dụng cảm biến AI và công nghệ theo dõi chuyển động chính xác, AI Ring giúp người dùng dễ dàng xoay vật thể, thu phóng và tương tác với môi trường 3D chỉ bằng cử chỉ tay, giúp biến mọi thao tác trở nên trực quan và tự nhiên, mở ra khả năng làm việc không gian đột phá.

Màn hình cong Hybrid Dimensional 34inch

Màn hình cong Hybrid Dimensional 34inch là sự kết hợp độc đáo giữa 2D và 3D cùng lúc mà không cần kính hoặc chuyển đổi chế độ. Concept này có thể hiển thị liền mạch và mượt mà nội dung 2D và 3D cùng lúc từ bất kỳ vị trí nào trên màn hình mà không làm giảm độ phân giải. Lý tưởng cho người dùng đa tác vụ hiện đại, màn hình siêu rộng 21:9 mang đến trải nghiệm họp 3D sống động, cho phép thiết kế đồng thời ở nhiều kích thước khác nhau và nâng tầm hoạt động giải trí nhập vai, bất kể người dùng xem phim hay chơi game.

Chi tiết về sản phẩm và thời điểm ra mắt của các thiết bị, giải pháp và PoC mới của Lenovo tại MWC 2025, xem tại Bộ tài liệu báo chí Lenovo MWC 2025.