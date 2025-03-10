Điện tử tiêu dùng
Computing

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

Phạm Anh

Phạm Anh

14:00 | 10/03/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong khuôn khổ sự kiện MWC 2025, Lenovo đã ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp mới nhất, bao gồm các laptop thế hệ mới của ThinkPad và ThinkBook, bản nâng cấp ThinkShield™ và những mẫu PoC (proof-of-concept) đột phá.
MWC 2025: Xiaomi trình diễn hệ sinh thái 'trí tuệ kết nối' HONOR bật mí về kế hoạch HONOR ALPHA Hướng tới tương lai, Lenovo trình diễn loạt sản phẩm sáng tạo tại MWC 2025
Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
Concept AI PC ThinkBook “codename Flip”

Concept AI PC ThinkBook "codename Flip" là một trong những dòng sản phẩm tiên phong trong điện toán doanh nghiệp tích hợp AI. Không chỉ có thiết kế linh hoạt, concept AI PC ThinkBook "codename Flip" tạo một dấu ấn mới bằng việc kết hợp sức mạnh AI, trở thành tâm điểm tại sự kiện lần này, đồng thời giúp Lenovo tái định nghĩa cách người dùng tương tác với AI, cách để nâng cao năng suất và khả năng cộng tác trong kỷ nguyên số.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

Concept AI PC ThinkBook “codename Flip”

Được trang bị màn hình OLED 18,1” gập ra ngoài, concept AI PC ThinkBook "codename Flip" có thể dễ dàng chuyển đổi từ một laptop 13inch nhỏ gọn thành không gian làm việc mở rộng theo chiều dọc. Điều này giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất, tăng cường khả năng đa nhiệm và cộng tác được tối ưu bởi AI. Thiết kế đột phá này của concept AI PC ThinkBook "codename Flip" còn hỗ trợ năm chế độ sử dụng linh hoạt, bao gồm: Clamshell (vỏ sò) cho công việc truyền thống, Vertical (dọc) để đọc tài liệu, Share (chia sẻ) cho cộng tác hai màn hình, Tablet (máy tính bảng) dành cho sáng tạo, và Read (đọc) để tập trung tối đa.

Chưa dừng lại ở đó, nhờ được tích hợp công nghệ AI, concept AI PC ThinkBook "codename Flip" còn mang đến khả năng đa nhiệm tối ưu. Với tính năng chia đôi màn hình Workspace Split Screen người dùng có thể chạy nhiều ứng dụng song song mà không cần màn hình phụ Bảng điều khiển Smart ForcePad tích hợp đèn nền 3 lớp, đảm bảo hiển thị phím số và phím điều khiển trình chạy phương tiện được trực quan. Cổng Thunderbolt™ 4 cùng đầu đọc vân tay đảm bảo kết nối nhanh và đảm bảo bảo mật doanh nghiệp.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

ThinkPad T14s 2-in-1

Sản phẩm thứ hai là ThinkPad T14s 2-in-1. Đây là chiếc convertible đầu tiên của dòng T-Series cho người dùng doanh nghiệp có thể chuyển đổi dễ dàng để mang lại hiệu suất tối ưu, cùng khả năng tăng tốc AI trong một kiểu dáng linh hoạt.

Hướng đến người dùng chuyên nghiệp năng động, ThinkPad T14s 2-in-1 được thiết kế bản lề kép 360° của máy cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ laptop, lều (tent), đứng (stand) và máy tính bảng. Bút từ tính Lenovo Yoga Pen tùy chọn mang đến trải nghiệm viết tay chính xác, tối ưu hóa việc ghi chú, phác thảo ý tưởng và cộng tác sáng tạo, lý tưởng cho các giám đốc điều hành, cố vấn và chuyên gia đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt tối đa.

Chưa dừng lại ở đó, ThinkPad T14s 2-in-1 còn được trang bị chip xử lý Intel Core Ultra và Intel vPro® cho khả năng xử lý các luồng công việc nhanh nhạy nhờ tích hợp AI, từ tự động hóa công việc đến khử tiếng ồn cho các cuộc họp trực tuyến. Màn hình cảm ứng WUXGA tùy chọn, độ sáng lên đến 500 nit, cung cấp hình ảnh sống động trong khi vẫn tiết kiệm năng lượng. Bàn phím ThinkPad TrackPoint với thiết kế công thái học tinh chỉnh mang lại trải nghiệm gõ thoải mái, đảm bảo năng suất được liền mạch.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
ThinkPad X13 Gen 6

ThinkPad X13 Gen 6 là sản phẩm thứ 3 trong loạt giải pháp được ra mắt lần này. Đây là sản phẩm giúp cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và khả năng di động. Theo đó, ThinkPad X13 Gen 6 mang đến thiết kế hoàn toàn mới, lý tưởng cho người dùng chuyên nghiệp cần một thiết bị siêu nhẹ nhưng vẫn đảm bảo năng suất tối đa. Với trọng lượng chỉ 0.933kg, ThinkPad T14s 2-in-1 là một trong những mẫu ThinkPad nhẹ nhất từ trước đến nay, được tích hợp AI để tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật cấp doanh nghiệp và khả năng làm việc liên tục trọn ngày.

Thiết kế mới giúp ThinkPad X13 Gen 6 hoàn toàn phù hợp với môi trường làm việc hybrid hiện đại, với thanh Communication Bar và camera 5MP + IR mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét cho các cuộc họp trực tuyến, cùng khả năng bảo mật cao và viền màn hình mỏng hơn. Kết nối Wi-Fi 72 và tùy chọn 5G3 đảm bảo tốc độ nhanh, ổn định ở mọi nơi, từ văn phòng đến làm việc từ xa. Với sức mạnh đến từ tùy chọn bộ xử lý Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen™ AI PRO, kết hợp với tối đa 64GB1 LPDDR5x, máy giúp tăng tốc quy trình làm việc nhờ ứng dụng các công cụ AI, từ phân tích dự đoán đến tự động hóa thông minh và cộng tác hiệu quả hơn.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
ThinkBook 16p Gen 6

ThinkBook 16p Gen 6 có thể được xem là đại diện cho sức mạnh AI, hướng đến người dùng doanh nghiệp và sáng tạo luôn đòi hỏi hiệu suất đỉnh cao, đồ họa sắc nét và khả năng đa nhiệm thông minh.

Với bộ xử lý Intel Core Ultra (HX-SKU) mạnh mẽ, chiếc laptop này mang đến khả năng tính toán vượt trội, giúp xử lý những khối lượng công việc phức tạp một cách mượt mà.

Để tận dụng sức mạnh của AI, ThinkBook 16p Gen 6 được trang bị mô-đun NPU (Bộ xử lý thần kinh) riêng biệt để vận hành Lenovo AI Now – trợ lý cá nhân giúp nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình làm việc một cách liền mạch. Điều này cho phép GPU NVIDIA® GeForce RTX™ tập trung xử lý các tác vụ đồ họa chuyên sâu như dựng hình 3D, mô hình hóa và trực quan hóa thiết kế với tốc độ và độ chính xác ấn tượng.

Với màn hình 16inch, độ phân giải 3,2K được hiệu chuẩn màu X-Rite, hỗ trợ ánh sáng xanh thấp, đảm bảo hiển thị màu sắc chuẩn xác, đồng thời giúp giảm mỏi mắt khi làm việc lâu dài. ThinkBook 16p Gen 6 kết hợp hiệu suất, tính năng AI thông minh, cùng độ chính xác cao, biến thiết bị này thành công cụ không thể thiếu đối với người dùng doanh nghiệp và giới sáng tạo.

Và để câng cấp toàn diện các sản phẩm dành cho doanh nghiệp, Lenovo cũng tích hợp AI vào loạt sản phẩm mới lần này để tăng cường hiệu suất, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp ngày nay. Trong đó, ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6 và T16 Gen 4 được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra, Intel vPro hoặc AMD Ryzen AI PRO, đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ, bảo mật cấp doanh nghiệp và tối ưu hóa hiệu suất với AI. ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế convertible với các tính năng được AI tối ưu, mang tới tính linh hoạt vô song mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần. Bên cạnh đó, ThinkPad E14 Gen 7 và ThinkPad E16 Gen 3 mang đến những lựa chọn laptop đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí với hiệu suất mạnh mẽ và bảo mật thiết yếu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

ThinkPad T16 Gen 4/ ThinkPad E14 Gen 7/ ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5

Lenovo AI Now cũng tiếp tục mở rộng các tính năng nhằm cải thiện trải nghiệm làm việc hàng ngày. Cũng tại MWC 2025, Lenovo giới thiệu khả năng kết nối liền mạch giữa PC Lenovo và điện thoại thông minh Motorola, cho phép người dùng kích hoạt PC của mình chỉ bằng một thao tác trên điện thoại tương thích. AI Now cũng tận dụng các mô hình hành động lớn (LAM) để hỗ trợ quản lý lịch trình, đặt vé, xử lý tuyển dụng và tối ưu hóa giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, cửa sổ AI Now mini được nâng cấp giúp tương tác mượt mà và trực quan hơn.

Lenovo cũng giới thiệu hai giải pháp toàn diện ThinkShield Firmware Assurance5 và Lenovo Device Orchestration5 (LDO), giúp các doanh nghiệp khắc phục những thách thức về b bảo mật và quản lý các thiết bị tích hợp AI của họ.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm sáng tạo PoC dạng mô-đun đột phá của Lenovo cho hệ sinh thái Magic Bay cùng loạt phụ kiện AI có thể tháo lắp, giúp tối ưu hóa năng suất, đa nhiệm và cộng tác, mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt và thông minh hơn cho người dùng ThinkBook 16p Gen6:

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
Lenovo trình diễn màn hình kép Lenovo Magic Bay

Bộ sản phẩm Concept màn hình kép Magic Bay - Bộ màn hình kép 13,3inch có thể gắn vào ThinkBook 16p, biến thiết bị thành một máy trạm (workstation) đa màn hình, lý tưởng để trực quan hóa dữ liệu, chỉnh sửa nội dung và cộng tác đa nhiệm.

Trong đó, màn hình phụ Magic Bay 8inch nhỏ gọn đóng vai trò như bảng điều khiển AI chuyên dụng, cho phép truy cập nhanh vào công cụ năng suất, ứng dụng nhắn tin và thông tin AI quan trọng

Concept Magic Bay “codename Tiko” là một trợ lý AI nhỏ gọn, tương tác cảm xúc, hiển thị trạng thái dưới phong cách emoji theo thời gian thực, phản hồi cử chỉ và cung cấp thông báo phong cách emoji được cá nhân hóa.

Concept Magic Bay “codename Tiko Pro” là màn hình tích hợp Lenovo AI Now chuyên dụng, cung cấp giao diện tiện ích thông minh giúp điều phối quy trình làm việc và tối ưu hóa trải nghiệm đa nhiệm.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

Concept Magic Bay “codename Tiko & Concept Magic Bay “codename Tiko Pro”

Concept laptop ThinkBook 3D và nhẫn Lenovo AI Ring cũng được giới thiệu để mở ra kỷ nguyên tương tác mới. Trong đó concept laptop ThinkBook 3D là một một bước tiến đột phá mang đến trải nghiệm điện toán 3D sống động thông qua màn hình hybrid không cần kính.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp

Concept laptop ThinkBook 3D và Lenovo AI Ring

Còn PoC Lenovo AI Ring mang tới các khả năng điều khiển dựa trên cử chỉ, điều hướng không cần chạm, thao tác mô hình 3D và điều chỉnh giao diện người dùng tương tác. Sử dụng cảm biến AI và công nghệ theo dõi chuyển động chính xác, AI Ring giúp người dùng dễ dàng xoay vật thể, thu phóng và tương tác với môi trường 3D chỉ bằng cử chỉ tay, giúp biến mọi thao tác trở nên trực quan và tự nhiên, mở ra khả năng làm việc không gian đột phá.

Lenovo tiếp tục ra mắt loạt giải pháp tích hợp AI dành cho doanh nghiệp
Màn hình cong Hybrid Dimensional 34inch

Màn hình cong Hybrid Dimensional 34inch là sự kết hợp độc đáo giữa 2D và 3D cùng lúc mà không cần kính hoặc chuyển đổi chế độ. Concept này có thể hiển thị liền mạch và mượt mà nội dung 2D và 3D cùng lúc từ bất kỳ vị trí nào trên màn hình mà không làm giảm độ phân giải. Lý tưởng cho người dùng đa tác vụ hiện đại, màn hình siêu rộng 21:9 mang đến trải nghiệm họp 3D sống động, cho phép thiết kế đồng thời ở nhiều kích thước khác nhau và nâng tầm hoạt động giải trí nhập vai, bất kể người dùng xem phim hay chơi game.

Chi tiết về sản phẩm và thời điểm ra mắt của các thiết bị, giải pháp và PoC mới của Lenovo tại MWC 2025, xem tại Bộ tài liệu báo chí Lenovo MWC 2025.

MWC 2025 Lenovo giải pháp dành cho doanh nghiệp Màn hình cong ThinkPad T14s ThinkBook 16p Gen 6

Bài liên quan

Lenovo ra mắt loạt sản phẩm mới tại CES 2025

Lenovo ra mắt loạt sản phẩm mới tại CES 2025

Lenovo ra mắt giải pháp hội họp tích hợp AI - ThinkSmart Core Gen 2

Lenovo ra mắt giải pháp hội họp tích hợp AI - ThinkSmart Core Gen 2

Lenovo lọt TOP 10 chuỗi cung ứng hàng đầu châu Á

Lenovo lọt TOP 10 chuỗi cung ứng hàng đầu châu Á

Đón mùa tựu trường, Lenovo ra mắt Idea Tab tích hợp AI

Đón mùa tựu trường, Lenovo ra mắt Idea Tab tích hợp AI

Nhà mạng Hutchison công bố chiến lược tạo doanh thu từ 5G

Nhà mạng Hutchison công bố chiến lược tạo doanh thu từ 5G

Có thể bạn quan tâm

Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Văn phòng
Công ty hàng đầu thế giới về các dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, Kingston Technology, vừa chính thức công bố nhận diện mới của dòng SSD di động Kingston XS.
Canada tạo ra chip qubit quang học đầu tiên trên thế giới

Canada tạo ra chip qubit quang học đầu tiên trên thế giới

Computing
Công ty máy tính lượng tử Xanadu (Canada) vừa chế tạo thành công qubit quang học chống lỗi đầu tiên trên chip tích hợp.
ASUS ra mắt laptop gaming AI mới

ASUS ra mắt laptop gaming AI mới

Computing
Dòng laptop gaming AI mỏng nhẹ mới, với hiệu năng mạnh bên trong, thiết kế hiện đại tối giản bên ngoài mang tên ASUS Gaming V16 vừa chính thức được ASUS giới thiệu ra thị trường.
ASUS ROG mở đặt hàng loạt laptop gaming mới

ASUS ROG mở đặt hàng loạt laptop gaming mới

Điện tử tiêu dùng
Đây là loạt laptop gaming mới được trang bị RTX 50 Series dành cho mọi tác vụ từ chơi game đến sáng tạo.
Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 hướng đến nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm

Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 hướng đến nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm

Văn phòng
Với thiết kế màn hình kép PureSight OLED, mở ra không gian làm việc mới trực quan, Yoga Book 9i (14”, 10) trở thành lựa chọn hoàn hảo cho nhà sáng tạo nội dung và người dùng đa nhiệm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
22°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
23°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây rải rác
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
25°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
35°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
35°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 29/08/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 29/08/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 29/08/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 29/08/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 29/08/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 29/08/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 30/08/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 30/08/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 30/08/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 30/08/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 30/08/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 30/08/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 31/08/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 31/08/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 31/08/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 31/08/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 31/08/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 01/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/09/2025 21:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16527 16795 17367
CAD 18497 18774 19387
CHF 32014 32396 33042
CNY 0 3470 3830
EUR 29915 30187 31214
GBP 34619 35012 35944
HKD 0 3256 3458
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15053 15635
SGD 19911 20193 20715
THB 726 790 844
USD (1,2) 26097 0 0
USD (5,10,20) 26139 0 0
USD (50,100) 26167 26202 26536
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,232 30,256 31,444
JPY 175.23 175.55 182.78
GBP 35,063 35,158 36,013
AUD 16,842 16,903 17,360
CAD 18,742 18,802 19,328
CHF 32,394 32,495 33,279
SGD 20,108 20,171 20,827
CNY - 3,638 3,733
HKD 3,331 3,341 3,439
KRW 17.46 18.21 19.64
THB 773.44 782.99 836.43
NZD 15,096 15,236 15,663
SEK - 2,709 2,800
DKK - 4,039 4,175
NOK - 2,556 2,642
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,829.93 - 6,571.91
TWD 779.28 - 941.93
SAR - 6,912.09 7,269.02
KWD - 83,987 89,245
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,196 26,536
EUR 30,088 30,209 31,339
GBP 34,893 35,033 36,027
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,220 32,349 33,261
JPY 174.70 175.40 182.82
AUD 16,785 16,852 17,394
SGD 20,150 20,231 20,779
THB 790 793 828
CAD 18,728 18,803 19,324
NZD 15,185 15,689
KRW 18.13 19.87
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26185 26185 26535
AUD 16710 16810 17375
CAD 18678 18778 19332
CHF 32264 32294 33180
CNY 0 3645.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30204 30304 31079
GBP 34928 34978 36091
HKD 0 3365 0
JPY 174.72 175.72 182.24
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15165 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20073 20203 20933
THB 0 756.1 0
TWD 0 875 0
XAU 12400000 12400000 12800000
XBJ 10500000 10500000 12800000
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 126,000 128,000
AVPL/SJC HCM 126,000 128,000
AVPL/SJC ĐN 126,000 128,000
Nguyên liệu 9999 - HN 11,200 11,280
Nguyên liệu 999 - HN 11,190 11,270
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 119,900 122,600
Hà Nội - PNJ 119,900 122,600
Đà Nẵng - PNJ 119,900 122,600
Miền Tây - PNJ 119,900 122,600
Tây Nguyên - PNJ 119,900 122,600
Đông Nam Bộ - PNJ 119,900 122,600
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 11,750 12,200
Trang sức 99.9 11,740 12,190
NL 99.99 11,010
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960 12,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960 12,260
Miếng SJC Thái Bình 12,600 12,800
Miếng SJC Nghệ An 12,600 12,800
Miếng SJC Hà Nội 12,600 12,800
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 126 12,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126 12,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,199 1,224
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,199 1,225
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,194 1,214
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 115,198 120,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 83,709 91,209
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,521 8,271
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 66,711 74,211
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 63,433 70,933
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 43,279 50,779
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126 128
Cập nhật: 28/08/2025 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Concert

Concert 'Việt Nam Trong Tôi' quyên góp 4,2 tỷ đồng cho miền Trung

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Hàng dài người dân háo hức xếp hàng chờ xem lễ sơ duyệt 27/8

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity 'tiến vào' thị trường Nhật Bản

ManageEngine ra mắt MSP Central

ManageEngine ra mắt MSP Central

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm 'tê liệt' xe máy tại Kim Mã

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

Đột phá nhân lực quốc gia qua cải cách giáo dục toàn diện

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

‘Một mảnh đất, hai mùa gặt’, hướng đi mới cho ĐMT nông nghiệp

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Chương trình CAREME -

Chương trình CAREME - 'Yêu lấy mình': Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Ai sẽ tiên phong vào cuộc?

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Trump đang biến chính phủ thành người chơi lớn trên phố Wall

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng

Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 2025

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

L’Oréal kỷ niệm 16 năm Citizen Day: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Các hãng ô tô lớn đối mặt với sự thật phũ phàng trong thời đại ‘đa khủng hoảng’

Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ford mở bán sớm Territory Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam

Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam