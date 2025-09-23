Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Sự kiện hướng tới mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của ngành bất động sản Xanh – Thông minh, nơi thang máy đóng vai trò then chốt với những xu hướng không thể bỏ qua như Chuyển đổi số, Xanh hóa đô thị, giải pháp tiết kiệm năng lượng và công nghệ bền vững.

Vietnam Elevator Expo 2025 sẽ mang đến nhiều điểm mới nổi bật, tập trung vào xu hướng công nghệ tiên phong của ngành thang máy toàn cầu. Triển lãm là nơi hội tụ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý và Trung Quốc, giới thiệu những giải pháp được coi là bước ngoặt như thang máy không cáp (rope-free elevator), hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giải pháp tích hợp IoT trong quản lý tòa nhà, cũng như công nghệ dây cáp siêu nhẹ bằng sợi carbon (UltraRope). Những công nghệ này không chỉ mở ra kỷ nguyên mới cho kiến trúc cao tầng, mà còn đáp ứng xu hướng xanh hóa, tiết kiệm năng lượng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Vietnam Elevator Expo 2025: Khẳng định vai trò kết nối toàn diện, đón đầu xu hướng và công nghệ tiên phong.

Bên cạnh trưng bày sản phẩm, Vietnam Elevator Expo 2025 còn tổ chức khu vực chuyên đề về An toàn và Quy định, cùng các chương trình Elevator Talk và workshop chuyên sâu. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, hiệp hội và cơ quan quản lý trao đổi về tiêu chuẩn vận hành, quản lý và bảo trì, nhằm nâng cao tính bền vững và giảm thiểu rủi ro cho công trình cao tầng.

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh hạ tầng và bất động sản tại Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Các dự án lớn như Sân bay Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tuyến Metro số 2 TP.HCM, kế hoạch xây dựng thêm hai tuyến metro tại Hà Nội cùng hàng loạt dự án đô thị quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng sẽ tạo lực đẩy lớn cho nhu cầu thang máy, thang cuốn trong thời gian tới.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức, Vietnam Elevator Expo 2024 đã quy tụ 120 gian hàng của 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút 14.168 lượt khách tham quan, trong đó 45% là khách thương mại có nhu cầu kết nối hợp tác và giao dịch. Năm 2025, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 120 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 150 gian hàng quốc tế và khoảng 15.000 khách tham quan.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 4–6/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm và công nghệ tiên tiến nhất của ngành, mà còn là nền tảng kết nối giao thương, góp phần định hình tương lai ngành thang máy Việt Nam trong tiến trình đô thị hóa, kiến trúc hiện đại và phát triển bền vững.

Triển lãm do Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức, là sự kiện chuyên ngành thường niên với mục tiêu thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, phát triển công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thang máy Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Vietnam Elevator Expo 2025 kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thương mại hàng đầu của ngành, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng sâu rộng.