Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Thưa các đối tác Tôi biết ơn vì mọi người đang nỗ lực hết mình để đặt dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới vào trung tâm mọi việc chúng tôi làm và tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm Starbucks tuyệt vời cho mọi khách hàng, mọi lúc. Mặc dù chúng tôi đang đạt được những tiến triển tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng một Starbucks tốt hơn, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn. Khi năm tài chính mới sắp bắt đầu, tôi xin chia sẻ hai quyết định mà chúng tôi đã đưa ra để hỗ trợ kế hoạch “Trở lại với Starbucks”. Cả hai đều dựa trên việc đặt nguồn lực của chúng tôi gần khách hàng nhất để có thể tạo ra những quán cà phê tuyệt vời, cung cấp dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới và phát triển doanh nghiệp. Những thay đổi ở một số quán cà phê của chúng tôi Đầu tiên, tôi đã chia sẻ vào đầu năm nay rằng chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng danh mục quán cà phê Bắc Mỹ thông qua lăng kính bổ sung của kế hoạch “Trở lại Starbucks”. Mục tiêu của chúng tôi là mỗi quán cà phê đều mang đến một không gian ấm cúng, thân thiện với bầu không khí tuyệt vời và chỗ ngồi phù hợp cho mọi dịp. Trong quá trình đánh giá, chúng tôi đã xác định những quán cà phê không thể tạo ra môi trường vật lý mà khách hàng và đối tác mong đợi hoặc không thấy con đường nào dẫn đến hiệu quả tài chính và những địa điểm này sẽ bị đóng cửa. Hàng năm, chúng tôi mở và đóng cửa các quán cà phê vì nhiều lý do, từ hiệu quả tài chính đến hết hạn hợp đồng thuê. Đây là một hành động quan trọng hơn mà chúng tôi hiểu sẽ ảnh hưởng đến các đối tác và khách hàng. Các quán cà phê của chúng tôi là trung tâm của cộng đồng, và việc đóng cửa bất kỳ địa điểm nào cũng rất khó khăn. Để hiểu rõ hơn: Vì chúng tôi đã mở nhiều quán cà phê trong năm qua nên tổng số quán do công ty chúng tôi điều hành ở Bắc Mỹ sẽ giảm khoảng 1% trong năm tài chính 2025 sau khi tính cả số quán mở và đóng cửa. Chúng tôi sẽ kết thúc năm tài chính với gần 18.300 cửa hàng Starbucks - do công ty vận hành và cấp phép - trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Trong năm tài chính 2026, chúng tôi sẽ mở rộng số lượng quán cà phê đang vận hành khi tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Trong 12 tháng tới, chúng tôi cũng có kế hoạch nâng cấp hơn 1.000 địa điểm để mang đến kết cấu, sự ấm áp và thiết kế đa tầng hơn. Các đối tác tại các quán cà phê dự kiến ​​đóng cửa sẽ được thông báo trong tuần này. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cung cấp dịch vụ đưa đón đến các địa điểm lân cận nếu có thể và sẽ nhanh chóng hỗ trợ các đối tác hiểu rõ hơn về những cơ hội dành cho họ. Đối với những đối tác chưa thể tuyển dụng ngay, chúng tôi tập trung vào việc chăm sóc đối tác, bao gồm các gói hỗ trợ thôi việc toàn diện. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ chào đón nhiều đối tác này trở lại Starbucks trong tương lai khi các quán cà phê mới mở cửa và số lượng đối tác tại mỗi địa điểm tăng lên. Giảm vai trò đối tác không phải bán lẻ Thứ hai, chúng tôi đang tiếp tục cắt giảm nhân sự và chi phí ngoài lĩnh vực bán lẻ. Điều này bao gồm quyết định khó khăn là cắt giảm khoảng 900 vị trí đối tác ngoài lĩnh vực bán lẻ hiện tại và đóng nhiều vị trí tuyển dụng còn trống. Trên hành trình hướng đến một Starbucks tốt đẹp hơn, chúng tôi đang đầu tư vào giờ làm việc của đối tác tạp dề xanh, mở rộng thêm nhiều đối tác tại các cửa hàng, dịch vụ khách hàng vượt trội, thiết kế quán cà phê đẳng cấp và đổi mới sáng tạo để kiến ​​tạo tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý chi phí một cách thận trọng và tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Các đối tác không thuộc lĩnh vực bán lẻ bị loại bỏ sẽ được thông báo vào sáng mai (thứ Sáu). Chúng tôi sẽ cung cấp các gói hỗ trợ và trợ cấp thôi việc hậu hĩnh, bao gồm cả việc gia hạn phúc lợi. Trừ khi công việc của bạn yêu cầu bạn phải có mặt tại văn phòng, chúng tôi yêu cầu bạn làm việc tại nhà hôm nay và ngày mai. Tiếp theo là gì Những bước này nhằm củng cố những gì chúng tôi thấy đang hiệu quả và ưu tiên nguồn lực cho những yếu tố đó. Kết quả ban đầu từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các quán cà phê cho thấy khách hàng ghé thăm thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn và chia sẻ phản hồi tích cực. Chúng tôi đã đầu tư nhiều hơn vào việc tăng giờ làm việc cho đối tác tạp dề xanh để có thêm nhiều đối tác làm việc vào những thời điểm bận rộn, và đã thấy sự cải thiện về giao dịch, doanh số và thời gian phục vụ, cùng với sự hài lòng và gắn kết hơn của các đối tác. Tôi hiểu những quyết định này ảnh hưởng đến các đối tác và gia đình của họ, và chúng tôi đã không đưa ra chúng một cách dễ dàng. Tôi tin rằng những bước đi này là cần thiết để xây dựng một Starbucks tốt hơn, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn, từ đó gia tăng ảnh hưởng của Starbucks trên toàn thế giới và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các đối tác, nhà cung cấp và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những đối tác sắp rời đi. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đang tiếp tục hành trình phục hồi của chúng tôi, và tôi vô cùng trân trọng sự cam kết của các bạn trong việc giúp chúng tôi quay trở lại với Starbucks. Brian