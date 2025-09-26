Kinh tế số
Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Thế Kiên

Thế Kiên

16:15 | 26/09/2025
Năm tháng trước, BP từng là tâm điểm trong những đồn đoán về một thương vụ thâu tóm đình đám. Shell (Anh), ADNOC (UAE), Exxon Mobil và Chevron (Mỹ) đều được nhắc tên như những “kẻ săn mồi” tiềm năng. Nhưng đến nay, kịch bản ấy đã nguội lạnh.
Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm
Gã khổng lồ dầu mỏ BP lặng lẽ thoát khỏi vòng xoáy thâu tóm

Cách đây 5 tháng, BP ngập trong đồn đoán sẽ bị Shell, Exxon Mobil hay ADNOC thâu tóm. Nhưng đến nay, kịch bản ấy đã biến mất.

Cổ phiếu của tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Anh, niêm yết tại London, đã tăng hơn 32% kể từ đầu tháng 4 đã vượt xa các đối thủ tại Mỹ và châu Âu. Động lực đến từ chiến lược tái cấu trúc, thay đổi lãnh đạo, cắt giảm chi phí, cùng hàng loạt phát hiện dầu mỏ mới.

Lợi nhuận khởi sắc, lãnh đạo mới tiếp thêm niềm tin

Trong quý II, BP ghi nhận lợi nhuận chi phí thay thế cơ bản đạt 2,35 tỷ USD, cao hơn nhiều so với kỳ vọng 1,81 tỷ USD. Cùng thời điểm, công ty công bố bổ nhiệm Albert Manifold - cựu CEO CRH chính thức làm Chủ tịch mới từ ngày 1/10. Sự xuất hiện của Manifold, người có tiếng trong việc xoay chuyển tình thế, càng củng cố niềm tin của thị trường.

Giám đốc điều hành Murray Auchincloss khẳng định: “Chúng tôi tập trung vào tăng trưởng, đó mới là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu cho cổ đông.”

Phát hiện dầu mỏ và sức ép từ Elliott

BP đã có 10 phát hiện dầu khí kể từ đầu năm, trong đó nổi bật là lô Bumerangue ở lưu vực Santos (Brazil). Song song, quỹ đầu tư Elliott bất ngờ trở thành cổ đông lớn với hơn 5% cổ phần, gây sức ép buộc BP phải tập trung hơn vào kinh doanh cốt lõi và cải thiện lợi nhuận cho cổ đông.

Russ Mould, giám đốc đầu tư tại AJ Bell, nhận định: “Giá cổ phiếu tăng bất chấp nhiều bình luận tiêu cực. Điều đó cho thấy sự xuất hiện của Elliott và chiến lược xoay trục đã phát huy tác dụng.”

Dù vậy, thách thức không nhỏ vẫn hiện hữu. Nợ ròng của BP cuối quý II là 26,04 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với 27 tỷ USD đầu năm. Theo các chuyên gia, nếu giá dầu giảm, BP sẽ dễ bị tổn thương hơn so với các đối thủ.

Nhìn chung, việc cổ phiếu tăng mạnh và định giá được cải thiện chính là “lá chắn” quan trọng giúp BP tránh xa các thương vụ thâu tóm. Từ chỗ bị coi là con mồi, tập đoàn dầu khí Anh giờ đang trở lại vị thế của một gã khổng lồ vững vàng.

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

