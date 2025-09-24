Kinh tế số
Thị trường

Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Thế Kiên

Thế Kiên

15:05 | 24/09/2025
Cổ phiếu Nhật Bản đang leo lên những đỉnh cao mới, được thúc đẩy bởi dòng vốn ổn định từ nhà đầu tư nước ngoài và làn sóng cải cách quản trị doanh nghiệp.
Cổ phiếu Nhật Bản đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi Nikkei 225 và Topix đạt được nhiều mức cao mới trong những ngày gần đây.
Cổ phiếu Nhật Bản đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi Nikkei 225 và Topix đạt được nhiều mức cao mới trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Bất chấp rủi ro từ bất ổn chính trị, đồng yên biến động hay suy thoái kinh tế Mỹ, các chuyên gia nhận định những cú sốc này nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội mua vào hơn là chặn đứng đà tăng.

Chỉ số Nikkei 225 và Topix gần đây đã phục hồi mạnh mẽ sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) bất ngờ tuyên bố bán bớt lượng lớn quỹ ETF. Theo giới phân tích, nền tảng tăng trưởng của thị trường vẫn vững chắc với nhiều động lực hỗ trợ dài hạn.

Động lực phía sau đà tăng

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật đạt được trong mùa hè 2025 đã giúp củng cố niềm tin vào nhóm cổ phiếu xuất khẩu. Cùng với đó, cổ phiếu ô tô, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đồng loạt bứt phá.

Kei Okamura, Giám đốc Neuberger Berman, nhận định: “Ban đầu thị trường tăng trưởng đồng loạt, nhưng sau đó đã lan sang nhóm công ty giá trị trung bình và công nghệ, tạo nên kỷ lục liên tiếp trong 2-3 tháng qua.”

Ngoài ra, Nhật Bản đang từng bước thoát khỏi “thập kỷ mất mát” với lạm phát ổn định quanh mục tiêu 2%, tiêu dùng nội địa hồi phục và đồng yên duy trì ổn định. Điều này không chỉ hỗ trợ các tập đoàn lớn mà còn thúc đẩy hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chỉ số Topix.

Định giá hấp dẫn và cải cách doanh nghiệp

Theo FactSet, P/E của Nikkei 225 và Topix lần lượt ở mức 23,01 và 17,46, thấp hơn so với S&P 500 (28,54). Điều này khiến nhiều nhà đầu tư toàn cầu chuyển vốn vào Nhật Bản.

Bên cạnh đó, chiến dịch vận động của các quỹ hoạt động đã thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn. Điển hình, Palliser Capital đầu tư lớn vào Tokyo Tatemono và cho rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp 45% so với giá trị tài sản ròng.

Zuhair Khan, Giám đốc quỹ UBP Investments, dự báo làn sóng hoạt động mới sẽ nhắm tới các tập đoàn kém hiệu quả, tạo ra dư địa lớn để cải thiện lợi nhuận.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng trưởng của cổ phiếu Nhật Bản dựa trên nền tảng vững chắc và còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Ảnh: Getty.

Chính trị và rủi ro toàn cầu

Dù Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức, giới phân tích cho rằng chính trị chỉ là yếu tố phụ. Các ứng viên hàng đầu như Sanae Takaichi hay Shinjiro Koizumi đều cam kết tiếp tục cải cách quản trị và quản lý vốn.

Tuy nhiên, rủi ro từ việc đồng yên tăng giá mạnh hoặc thị trường Mỹ điều chỉnh vẫn hiện hữu. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơ hội tái cơ cấu danh mục thay vì tín hiệu kết thúc đà tăng.

Theo Lombard Odier, cổ phiếu Nhật Bản còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách doanh nghiệp và sự trở lại mạnh mẽ của dòng vốn nước ngoài. Dự báo GDP Nhật Bản sẽ duy trì mức tăng 1% trong 2025–2026, hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp và triển vọng thị trường.

Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Công bố điều kiện, bài toán hậu kiểm

Kinh tế số
Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách quan trọng trong quản trị kinh tế khi cơ chế tiền kiểm từng tạo độ trễ cho khởi nghiệp và đầu tư được thay thế bằng công bố điều kiện kết hợp hậu kiểm. Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 cùng các văn bản triển khai mở ra bước ngoặt lớn nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo.
Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Xiaomi khai trương cửa hàng Xiaomi Store đầu tiên tại Việt Nam

Thị trường
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thương hiệu kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu bước khởi đầu mới nhằm mang đến thêm trải nghiệm cao cấp cho khách hàng tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Kinh tế số
Tại các cửa hàng trọng điểm tại TP.HCM như Di Động Việt 79 Đồng Khởi; 77 Trần Quang Khải; 307 đường 3 Tháng 2… đã thu hút hàng trăm khách hàng cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs đến check-in, nhận máy sớm, tạo bầu không khí náo nhiệt ngay từ những giờ đầu tiên.
Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng

Thị trường
Đáng chú ý, khách hàng khi mua iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio by FPT đều nhận được ưu đãi lên đến 8.000.000 đồng.
CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

Thị trường
Được biết, trong ngày 19/9, CellphoneS tổ chức đồng thời 10 sự kiện mở bán lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều thành phố trọng điểm khác. Trong sự kiện mở bán, CellphoneS đã giới thiệu những điểm hấp dẫn của iPhone thế hệ mới, các chương trình ưu đãi cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng chờ nhận máy.
Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

