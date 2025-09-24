Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Cổ phiếu Nhật Bản đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi Nikkei 225 và Topix đạt được nhiều mức cao mới trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Bất chấp rủi ro từ bất ổn chính trị, đồng yên biến động hay suy thoái kinh tế Mỹ, các chuyên gia nhận định những cú sốc này nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội mua vào hơn là chặn đứng đà tăng.

Chỉ số Nikkei 225 và Topix gần đây đã phục hồi mạnh mẽ sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) bất ngờ tuyên bố bán bớt lượng lớn quỹ ETF. Theo giới phân tích, nền tảng tăng trưởng của thị trường vẫn vững chắc với nhiều động lực hỗ trợ dài hạn.

Động lực phía sau đà tăng

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật đạt được trong mùa hè 2025 đã giúp củng cố niềm tin vào nhóm cổ phiếu xuất khẩu. Cùng với đó, cổ phiếu ô tô, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đồng loạt bứt phá.

Kei Okamura, Giám đốc Neuberger Berman, nhận định: “Ban đầu thị trường tăng trưởng đồng loạt, nhưng sau đó đã lan sang nhóm công ty giá trị trung bình và công nghệ, tạo nên kỷ lục liên tiếp trong 2-3 tháng qua.”

Ngoài ra, Nhật Bản đang từng bước thoát khỏi “thập kỷ mất mát” với lạm phát ổn định quanh mục tiêu 2%, tiêu dùng nội địa hồi phục và đồng yên duy trì ổn định. Điều này không chỉ hỗ trợ các tập đoàn lớn mà còn thúc đẩy hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chỉ số Topix.

Định giá hấp dẫn và cải cách doanh nghiệp

Theo FactSet, P/E của Nikkei 225 và Topix lần lượt ở mức 23,01 và 17,46, thấp hơn so với S&P 500 (28,54). Điều này khiến nhiều nhà đầu tư toàn cầu chuyển vốn vào Nhật Bản.

Bên cạnh đó, chiến dịch vận động của các quỹ hoạt động đã thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn. Điển hình, Palliser Capital đầu tư lớn vào Tokyo Tatemono và cho rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp 45% so với giá trị tài sản ròng.

Zuhair Khan, Giám đốc quỹ UBP Investments, dự báo làn sóng hoạt động mới sẽ nhắm tới các tập đoàn kém hiệu quả, tạo ra dư địa lớn để cải thiện lợi nhuận.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng trưởng của cổ phiếu Nhật Bản dựa trên nền tảng vững chắc và còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Ảnh: Getty.

Chính trị và rủi ro toàn cầu

Dù Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức, giới phân tích cho rằng chính trị chỉ là yếu tố phụ. Các ứng viên hàng đầu như Sanae Takaichi hay Shinjiro Koizumi đều cam kết tiếp tục cải cách quản trị và quản lý vốn.

Tuy nhiên, rủi ro từ việc đồng yên tăng giá mạnh hoặc thị trường Mỹ điều chỉnh vẫn hiện hữu. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơ hội tái cơ cấu danh mục thay vì tín hiệu kết thúc đà tăng.

Theo Lombard Odier, cổ phiếu Nhật Bản còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách doanh nghiệp và sự trở lại mạnh mẽ của dòng vốn nước ngoài. Dự báo GDP Nhật Bản sẽ duy trì mức tăng 1% trong 2025–2026, hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp và triển vọng thị trường.