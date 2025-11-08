Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Khoản hỗ trợ này góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân và học sinh sớm ổn định cuộc sống, học tập.

Theo đại diện Sun Life, các cơn bão dồn dập gần đây đã gây ra những đợt lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ gia đình, cơ sở và trường học tại nhiều tỉnh miền Trung. Trước tình hình đó, Sun Life phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhanh chóng triển khai hoạt động cứu trợ với tinh thần “đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn”.

CEO của tập đoàn Sun Life Kevin Strain về VN trao tặng hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung năm 2022 qua Hội chữ thập đỏ.

Ông Randy Lianngara, Chủ tịch Sun Life khu vực Thị trường mới, cho biết: “Các cơn bão liên tiếp đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân Việt Nam. Sun Life cam kết luôn sát cánh cùng khách hàng, nhân viên, các tư vấn tài chính và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2024, chúng tôi đã hỗ trợ 500 hộ gia đình, giúp đỡ sinh kế, bể nước sạch và các nguồn lực thiết yếu cho những người dân bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. Năm nay, chúng tôi tái khẳng định cam kết của Sun Life với Việt Nam bằng cách tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng phục hồi và tái thiết sau thiên tai.”

Hoạt động hỗ trợ lần này sẽ tập trung vào cung cấp nguồn nước sạch (máy lọc nước) và thiết bị học tập (máy tính) cho các ngôi trường bị bão và lũ lụt tàn phá, giúp các học sinh nhanh chóng bắt kịp với tiến độ học tập của mình.

Sun Life phối hợp cùng Saigon Heat tổ chức High Hoops - chuỗi các buổi rèn luyện kỹ năng bóng rổ cho trẻ em năm 2024.

Bà Lay Hoon Tan, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, cho biết: “Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chúng tôi đang nỗ lực mang đến các nguồn lực thiết yếu, đặc biệt là nước sạch và thiết bị học tập, nhằm giúp học sinh vùng bão lũ có cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn.”

Về phía Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Hội, đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Sun Life: “Trong những năm qua, Sun Life đã cùng chúng tôi triển khai nhiều dự án hỗ trợ thiết thực, từ việc cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2022, hỗ trợ sinh kế sau bão Yagi 2024 đến các hoạt động giáo dục và cộng đồng. Khoản hỗ trợ năm nay tiếp tục thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội sâu sắc của Sun Life với người dân Việt Nam.”

Bên cạnh các chương trình cứu trợ thiên tai, Sun Life Việt Nam còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động xã hội như: chương trình “High Hoops” rèn luyện kỹ năng bóng rổ cho trẻ em, hợp tác cùng Saigon Heat và Beyond Sport xây dựng Không gian thể thao Sun Life Sport Space, hay dự án tặng sách giáo dục tài chính cho thư viện trường học trên khắp cả nước.

Khoản đóng góp lần này của Sun Life được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các địa phương khôi phục cơ sở vật chất, ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân ái đến cộng đồng.